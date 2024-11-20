Các phễu tiếp thị (marketing funnel) có nhiều tên gọi khác nhau như phễu quảng cáo thương hiệu (brand advertising funnel), phễu bán hàng (sales funnel) và phễu chuyển đổi (conversion funnels), cùng nhiều tên gọi khác. Tuy nhiên, bất kể tên gọi là gì thì mục đích vẫn chỉ có một: tạo ra sự chuyển đổi liền mạch đối với khách hàng, từ nhận thức về thương hiệu sang chuyển đổi thành lượt bán hàng. Phễu bán hàng tiếp thị là công cụ tối ưu để duy trì giá trị của mọi khách hàng tiềm năng bằng cách đưa người dùng vào hành trình khiến họ luôn gắn kết trong mọi bước. Khi hiểu được tác động của phễu tiếp thị đối với các nỗ lực quảng cáo, chúng ta sẽ tìm hiểu phễu tiếp thị là gì và xem xét các phần của phễu tiếp thị. Quan trọng hơn, chúng ta sẽ giải thích cách hoạt động của phễu tiếp thị. Vào cuối bài viết này, quý vị sẽ được trang bị để tạo ra một hệ thống liên tục cung cấp khách hàng tiềm năng chất lượng cho thương hiệu của mình.

Giới thiệu về phương pháp tiếp thị toàn phễu

Trước khi đi sâu vào việc có thể áp dụng phương pháp này cho thương hiệu hoặc doanh nghiệp của mình như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu sử dụng phương pháp tiếp cận toàn phễu đối với phễu tiếp thị có nghĩa là gì. Các mục tiếp theo sẽ nói về ba điểm chính: tiếp thị toàn phễu là gì, tại sao ta lại cần tiếp thị toàn phễu và tiếp thị toàn phễu có ý nghĩa như thế nào đối với mục tiêu của ta. Trong suốt phần còn lại của bài viết này, chúng tôi sẽ tiết lộ thêm nhiều bí mật về việc phân bổ toàn phễu để quý vị khám phá.

Tiếp thị toàn phễu là gì?

Tiếp thị toàn phễu bao gồm một loạt chiến lược, và mỗi chiến lược đều nhằm tạo được tiếng vang với khách hàng ở đầu, giữa hoặc cuối phễu tiếp thị. Điều này tạo ra một sự tiếp cận liền mạch, trong đó khách hàng "trôi" từ trên cùng xuống dưới cùng, giống như cách hoạt động của một cái phễu thật. Ta cũng có thể coi phễu tiếp thị toàn phần như một cỗ máy được bôi dầu đủ, nhờ đó mọi bộ phận đều hoạt động hoàn hảo. Chí ít, đây là điều ta nên cố đạt được khi tạo ra một phễu tiếp thị!

Tại sao phương pháp tiếp cận toàn diện lại quan trọng?

Phễu tiếp thị đại diện cho khách hàng tại mọi điểm trong hành trình của họ. Khi tạo ra nhiều điểm tiếp xúc khác nhau, ta đảm bảo rằng thương hiệu duy trì tính phù hợp và bán được nhiều nhất. Ta càng tạo ra và duy trì được nhiều sự gắn kết thì lợi nhuận cuối cùng sẽ càng cao. Một yếu tố khác cần cân nhắc ở đây chính là yếu tố cạnh tranh khốc liệt trong hầu hết mọi ngành. Ta cần phải liên tục đấu tranh để giành được sự chú ý của mọi người. Khi có phễu sản phẩm tốt, ta sẽ luôn được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện của đối tượng mục tiêu, thay vì chỉ nằm trong suy nghĩ hồi tưởng của họ.

Chiến lược tiếp thị toàn phễu hỗ trợ các giai đoạn hành trình của khách hàng như thế nào

Một chiến lược tiếp thị phễu hoàn chỉnh sẽ giải quyết được các mục tiêu khác nhau liên quan đến hành trình của khách hàng.

Nhận thức: Nhận diện thương hiệu, giáo dục khách hàng và khiến họ quan tâm

Nhận diện thương hiệu, giáo dục khách hàng và khiến họ quan tâm Cân nhắc: Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, xây dựng lòng tin và uy tín

Nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, xây dựng lòng tin và uy tín Chuyển đổi: Đảm bảo mua hàng, quy trình mua hàng liền mạch và tạo động lực.

Nếu những điểm này nghe có vẻ không khả thi lắm ngay bây giờ thì cũng đừng lo lắng. Các thành phần của phễu tiếp thị này sẽ được thảo luận chi tiết hơn nhiều trong những phần tiếp theo. Ngoài ra, bằng cách đưa khách hàng hiện tại vào chiến lược phễu tiếp thị, ta sẽ có thể tăng giá trị trọn đời của khách hàng. Nếu có sản phẩm hoặc dịch vụ tốt thì ta cũng sẽ dễ thuyết phục khách hàng hơn nhiều.

Tổng quan về các giai đoạn của phễu tiếp thị

Từ phần trước, ta đã biết ba giai đoạn cơ bản: nhận thức, cân nhắc và chuyển đổi. Về cơ bản, giai đoạn nhận thức của phễu tiếp thị là giai đoạn giới thiệu về thương hiệu. Tại đây, chúng ta có thể so khớp nội dung tự nhiên được tài trợ trên một trang phù hợp có lưu lượng truy cập cao, như vậy thì ta không phải tự mình thu hút khán giả. Các nền tảng phễu tiếp thị này có thể được sử dụng cho giai đoạn giữa: cân nhắc, bởi vì trong giai đoạn này, ta chỉ cung cấp nội dung chuyên sâu hơn. Cuối cùng, các quảng cáo tương tác được thiết kế đẹp mắt có thể sẽ hoạt động hiệu quả đối với đối tượng khán giả đã sẵn sàng chuyển đổi.

Các chiến thuật tiếp thị phễu hàng đầu để xây dựng sự nhận thức

Phễu tiếp thị cũng giống như một tình bạn đang chớm nở. Tất cả bắt đầu thông qua việc bên kia biết đến sự tồn tại của bên này. Đối với phần này của phễu tiếp thị, nhận thức phải là mục tiêu duy nhất. Suy cho cùng, ta không muốn bị coi là chỉ tham tiền. Hãy tưởng tượng mình ở vị trí của khán giả. Cố bán sản phẩm ở phần trên của phễu tiếp thị cũng giống như phục kích một người chưa từng gặp ta. Để tiếp cận phần trên của phễu tiếp thị, có một cách đúng (và sai), nghĩa là chí ít, ta nên chào hỏi trước! Trong các mục dưới đây, chúng ta sẽ nói về cách thực hiện điều đó.

Mục tiêu

Giờ đây, ta biết rằng trong khi vẫn đang ở đầu phễu tiếp thị, mục tiêu chính là tạo ra nhận thức và lan tỏa nhận thức về thương hiệu. Điều này có nghĩa là ta cần tạo ra điểm tiếp xúc đầu tiên cho thương hiệu của mình. Vậy, mục tiêu ở đây có thể bao gồm những người đã từng nghe nói về thương hiệu của ta. Ở đây, ta cần phá vỡ sự im lặng thông qua phễu tiếp thị. Hãy xem đây là cách để khán giả tìm hiểu về ta. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là ta nên đưa họ trực tiếp đến trang giới thiệu About Us. Phễu tiếp thị sẽ giúp ta thể hiện chứ không phải kể suông. Thay vì nói với họ rằng thương hiệu này thúc đẩy tính bền vững, hãy tạo nội dung thể hiện đúng điều đó.

Các chiến lược chính cho đầu phễu tiếp thị

Trong không gian kỹ thuật số náo nhiệt, ta làm thế nào để đưa thông tin của mình vào? Sau đây là một vài ý tưởng.

Hòa nhập để nổi bật: Thông qua quảng cáo tự nhiên của MGID, ta có thể tiếp cận đối tượng khán giả mới mà không làm gián đoạn trải nghiệm duyệt web của họ. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tiếp cận đối tượng nhân khẩu học phù hợp để tạo ra tác động lâu dài.

Thông qua quảng cáo tự nhiên của MGID, ta có thể tiếp cận đối tượng khán giả mới mà không làm gián đoạn trải nghiệm duyệt web của họ. Chúng tôi sẽ giúp quý vị tiếp cận đối tượng nhân khẩu học phù hợp để tạo ra tác động lâu dài. Sử dụng nội dung video: Bởi vì video dễ tiêu thụ hơn nội dung chữ nên đối tượng khán giả mục tiêu có thể phản hồi tốt với nội dung phễu tiếp thị này.

Bởi vì video dễ tiêu thụ hơn nội dung chữ nên đối tượng khán giả mục tiêu có thể phản hồi tốt với nội dung phễu tiếp thị này. Chạy quảng cáo: Khi chạy quảng cáo, ta có thể tiếp cận đối tượng khán giả thích hợp, bởi vì nếu không có quảng cáo, họ có thể sẽ không tìm thấy ta.

Hãy thoải mái sử dụng nhiều nền tảng để đạt kết quả tốt hơn ở đầu phễu tiếp thị!

Các số liệu chính của phễu tiếp thị hàng đầu

Số liệu Đo những gì Ví dụ Lượt hiển thị Phạm vi tiếp cận của chiến dịch Lượt xem trên mạng xã hội, quảng cáo banner Gắn kết Tương tác với nội dung Lượt click, chia sẻ, bình luận, thích Lưu lượng truy cập Lượt truy cập website Lượt truy cập từ blog, video, quảng cáo Khách hàng tiềm năng được tạo ra Tỷ lệ chuyển đổi tại TOFU Lượt đăng ký nhận bản tin, lượt download nội dung

Các phương pháp hay nhất cần nhớ

Để được thành công nhất có thể, hãy ghi nhớ các phương pháp hay nhất sau đây.

Đừng tạo nội dung chỉ vì phải tạo nội dung: Giá trị mà ta cung cấp ở phần này của phễu tiếp thị có thể ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đạt được sau này.

Giá trị mà ta cung cấp ở phần này của phễu tiếp thị có thể ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đạt được sau này. Sử dụng thông điệp nhất quán: Theo cách này, đối tượng khán giả sẽ dễ dàng nhận ra thương hiệu của ta.

Theo cách này, đối tượng khán giả sẽ dễ dàng nhận ra thương hiệu của ta. Tối ưu hóa cho thiết bị di động: Quý vị có biết gần 60% hoạt động duyệt web diễn ra trên thiết bị di động không? Vì vậy, ta cần đảm bảo rằng bất kể đang sử dụng định dạng nội dung nào cho phễu tiếp thị thì nội dung đó cũng phải trông bắt mắt trên thiết bị di động.

Khi đảm bảo thực hiện tất cả những điều này, thương hiệu của ta sẽ được ghi nhớ vì những lý do chính đáng.

Các chiến thuật ở phần giữa của phễu tiếp thị để thu hút khách hàng tiềm năng

Giờ đây khi ta đã thu hút được sự chú ý của khách hàng tiềm năng, bước tiếp theo là duy trì sự chú ý đó. Ta đã hoàn thành phần khó nhất — thu hút sự chú ý! Bây giờ, ta đã sẵn sàng cho tiếp thị giữa phễu. Ở đây, ta sẽ nuôi dưỡng sự kết nối mà mình đã khởi xướng. Chí ít là theo quan điểm của người dùng, trải nghiệm về phần này ở phễu tiếp thị chủ yếu giống nhau. Tuy nhiên, là nhà tiếp thị, ta biết rằng có nhiều hoạt động đang ngấm ngầm diễn ra. Chúng ta sẽ thảo luận ý này trong các phần dưới đây.

Mục tiêu

Ta cần hoàn thành một số mục tiêu để giữ chân khách hàng khi đưa họ đến phần cuối của phễu tiếp thị:

Xây dựng lòng tin của họ;

Đảm bảo ta hiện diện khi họ đang duyệt;

Duy trì sự chú ý của họ.

Về cơ bản, ta cần tạo mối quan hệ sâu sắc hơn với đối tượng khán giả. Tại thời điểm này, ta muốn họ nhớ đến ta đầu tiên và quen thuộc hơn với những gì ta cung cấp. Khi hoàn thành các mục tiêu này, ta sẽ có thể giữ chân nhiều đối tượng khán giả hơn khi chuyển sang giai đoạn cuối của phễu.

Các chiến lược chính cho phần giữa của phễu tiếp thị

Như chúng tôi đã đề cập, lập chiến lược cho phần trên và phần giữa của phễu tiếp thị có rất nhiều điểm tương đồng. Vì vậy, hãy tập trung vào sự khác biệt của chúng. Ngoài duy trì các nỗ lực hiện tại ở phần trên của phễu tiếp thị, ta cũng hãy triển khai các chiến lược dưới đây.

Đưa khán giả trở lại nội dung của mình: Ví dụ như với các tùy chọn nhắm mục tiêu lại của MGID, ta có thể giữ chân những người dùng quan tâm bằng cách đưa họ trở lại nội dung phù hợp.

Ví dụ như với các tùy chọn nhắm mục tiêu lại của MGID, ta có thể giữ chân những người dùng quan tâm bằng cách đưa họ trở lại nội dung phù hợp. Làm cho khán giả quen thuộc với các sản phẩm và dịch vụ của mình: Vì phễu tiếp thị đã giúp xây dựng một mức độ tin cậy nhất định nên giờ đây, ta có thể giới thiệu offer của mình.

Vì phễu tiếp thị đã giúp xây dựng một mức độ tin cậy nhất định nên giờ đây, ta có thể giới thiệu offer của mình. Cá nhân hóa giao tiếp: Giao tiếp cá nhân hóa có xu hướng tạo được tiếng vang nhiều hơn. Các bài trắc nghiệm thu thập thông tin của khán giả để tiết lộ kết quả có thể hiệu quả ở đây.

Các số liệu chính của phễu tiếp thị

Số liệu Đo những gì Ví dụ Chuyển đổi khách hàng tiềm năng Số lượng khách hàng tiềm năng tiến tới hành động Lượt đăng ký email, yêu cầu bản demo Tỷ lệ gắn kết Tương tác sâu hơn với nội dung Lượt click vào CTA, tham dự hội thảo web Thời gian ở trên trang Quan tâm đến offer Số trang đã xem, thời lượng phiên Điểm khách hàng tiềm năng Đánh giá khách hàng tiềm năng Điểm cho các hành động như download hoặc đăng ký

Các phương pháp hay nhất cần nhớ

Khi ta triển khai các chiến lược cho phần giữa của phễu tiếp thị, hãy ghi nhớ các phương pháp hay nhất này.

Đặt thời gian và tần suất cho các hoạt động nhắm mục tiêu lại: Ta không bao giờ muốn khán giả cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy thương hiệu của mình ở khắp nơi.

Ta không bao giờ muốn khán giả cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy thương hiệu của mình ở khắp nơi. Sử dụng hiệu quả của việc kể chuyện: Những câu chuyện về trải nghiệm tích cực với thương hiệu tạo nên điều kỳ diệu cho phần này của phễu tiếp thị vì chúng giúp củng cố lòng tin.

Những câu chuyện về trải nghiệm tích cực với thương hiệu tạo nên điều kỳ diệu cho phần này của phễu tiếp thị vì chúng giúp củng cố lòng tin. Phân khúc đối tượng khán giả: Khi phân khúc, ta sẽ có thể cung cấp thông điệp phù hợp hơn.

Các chiến thuật cho phần cuối phễu tiếp thị để thúc đẩy chuyển đổi

Nếu quý vị đã tạo ra một chiến lược phù hợp với thương hiệu, offer và đối tượng khán giả của mình thì phần này sẽ khá dễ dàng! Cho đến nay, một phương pháp tiếp cận toàn phễu thành công sẽ đảm bảo hai điều: ta sẽ có nhóm người mua tiềm năng lớn hơn và họ sẽ được chuẩn bị khá tốt để mua hàng. Ta đã hoàn thành công việc tạo phễu tiếp thị, vậy thì chỉ cần thực hiện đúng điều cuối cùng này và gặt hái thành quả! Dưới đây, chúng ta sẽ nói về cách có thể thực hiện thành công điều này và gặt hái mọi lợi ích từ những nỗ lực của mình.

Mục tiêu

Trái với những gì chúng ta thường tin, mục tiêu ở đây thực sự không phải là thuyết phục người dùng mua hàng. Đây là điều ta đã làm từ phần trên của phễu tiếp thị bằng cách xây dựng lòng tin, cung cấp nội dung chất lượng và phù hợp. Ở đây, mục tiêu rất đơn giản: loại bỏ mọi trở ngại mà người dùng có thể gặp phải khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Những trở ngại mà ta sẽ giải quyết ở phần này của phễu tiếp thị có thể là trở ngại về mặt hậu cần hoặc tâm lý – đây sẽ là trọng tâm của quá trình xây dựng chiến lược.

Các chiến lược chính cho phần dưới của phễu tiếp thị

Với các tùy chọn CTA có thể tùy chỉnh của MGID, ta có thể truyền tải những thông điệp rõ ràng, hướng đến hành động và có thể tác động đến nhiều loại người mua tiềm năng khác nhau. Tuy nhiên, để khiến họ hoàn tất giao dịch mua ở phần này của phễu tiếp thị, ta nên kết hợp chiến lược này với các chiến lược khác.

Tạo sự chuyển đổi liền mạch từ quảng cáo sang trang đích: Một giải pháp tiềm năng ở đây là quảng cáo in-feed của chúng tôi. Dạng quảng cáo này có thể giúp loại bỏ sự cản trở đối với việc mua hàng, giúp người ta dễ dàng đồng ý hơn.

Một giải pháp tiềm năng ở đây là quảng cáo in-feed của chúng tôi. Dạng quảng cáo này có thể giúp loại bỏ sự cản trở đối với việc mua hàng, giúp người ta dễ dàng đồng ý hơn. Đừng yêu cầu quá nhiều: Quý vị có yêu cầu người ta cung cấp những thông tin không cần thiết để bán sản phẩm không? Ta không cần những thông tin đó trong phễu tiếp thị.

Quý vị có yêu cầu người ta cung cấp những thông tin không cần thiết để bán sản phẩm không? Ta không cần những thông tin đó trong phễu tiếp thị. Nhắm mục tiêu lại các giỏ hàng bị bỏ lửng: Ta có thể gửi lời nhắc nhanh hoặc khuyến khích mua hàng bằng cách cung cấp giảm giá.

Các số liệu chính của phễu tiếp thị

Số liệu Đo những gì Ví dụ Tỷ lệ chuyển đổi Tỷ lệ khách hàng tiềm năng được chuyển đổi Lượt đăng ký dùng thử, mua hàng Chi phí thu hút khách hàng (CAC) Chi phí thu hút từng khách hàng Quảng cáo, chiết khấu, chiến dịch Khách hàng tiềm năng đủ điều kiện mua hàng (SQL) Khách hàng tiềm năng sẵn sàng mua hàng Khách hàng tiềm năng yêu cầu bản demo hoặc dùng thử Doanh thu Tổng doanh số tạo được Doanh thu từ các giao dịch đã chốt

Các phương pháp hay nhất cần nhớ

Để tối đa hóa doanh thu mà ta có thể nhận được ở phần dưới của phễu tiếp thị, hãy kết hợp các phương pháp hay nhất này vào công thức chiến lược.

Thúc đẩy tính minh bạch: Đảm bảo rằng chi phí mua hàng thật rõ ràng và nêu rõ bao gồm những gì. Nếu đó là loại hàng được giao tận nơi, hãy cho biết thời điểm họ có thể nhận được đơn hàng.

Đảm bảo rằng chi phí mua hàng thật rõ ràng và nêu rõ bao gồm những gì. Nếu đó là loại hàng được giao tận nơi, hãy cho biết thời điểm họ có thể nhận được đơn hàng. Tối ưu hóa cho thiết bị di động: Tránh sử dụng nhiều menu thả trong phễu tiếp thị bởi vì chúng trông cồng kềnh trên thiết bị di động. Hãy đảm bảo từng phần của trang thanh toán đều hiển thị rõ trên màn hình nhỏ của điện thoại.

Tránh sử dụng nhiều menu thả trong phễu tiếp thị bởi vì chúng trông cồng kềnh trên thiết bị di động. Hãy đảm bảo từng phần của trang thanh toán đều hiển thị rõ trên màn hình nhỏ của điện thoại. Loại bỏ các yếu tố gây mất tập trung: Ví dụ như trang thanh toán có lẽ không phải là nơi phù hợp nhất để thu hút sự chú ý của khách hàng về cách xóa lỗ chân lông mới được khám phá.

Các chiến thuật duy trì và lòng trung thành cho tiếp thị phễu sau khi khách hàng mua hàng

Họ đã hoàn tất giao dịch mua rồi chứ? Là khách hàng mới, có lẽ họ vẫn đang tận hưởng cảm giác phấn khích khi trải nghiệm các sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời mà thương hiệu của ta cung cấp. Và mặc dù họ đã hoàn tất hành động ở mọi giai đoạn của hành trình phễu tiếp thị nhưng hành trình khách hàng của họ chưa kết thúc. Dù sao thì họ vẫn có thể mua nhiều hơn trong tương lai. Vì vậy, ta vẫn còn có thể làm nhiều điều nữa! Cách ta đối đãi với những người mua hàng ở phần dưới phễu tiếp thị có thể mang lại cơ hội lợi nhuận lớn hơn nữa cho thương hiệu.

Mục tiêu

Mục tiêu chính là tăng giá trị trọn đời của khách hàng. Điều này được định nghĩa là tổng doanh thu mà ta có được thông qua khách hàng đó. Ta có thể tăng tổng doanh thu này bằng cách:

Cải thiện khả năng giữ chân khách hàng: Đối với ưu đãi dịch vụ, khả năng giữ chân khách hàng cao có nghĩa là thu nhập đáng tin cậy hơn.

Đối với ưu đãi dịch vụ, khả năng giữ chân khách hàng cao có nghĩa là thu nhập đáng tin cậy hơn. Tạo ra những người theo dõi trung thành từ họ: Những người theo dõi trung thành rất hào hứng mua sản phẩm hoặc dịch vụ mà ta có, vì vậy họ chủ yếu ở phần dưới cùng của phễu tiếp thị.

Và chính xác thì ta có thể làm cho điều này xảy ra như thế nào? Chúng tôi sẽ tiết lộ trong hai mục tiếp theo.

Các chiến lược chính để giữ chân những khách hàng đã mua ở phần dưới cùng của phễu tiếp thị

Giả sử ta có một offer thực sự giải quyết được những vấn đề nan giải của thị trường mục tiêu, như vậy thì ta đã hoàn thành một nửa công việc! Bằng cách triển khai các chiến lược này, ta có thể đảm bảo khả năng mua hàng lặp lại.

Tạo chương trình khách hàng thân thiết: Khách hàng mua càng nhiều thì càng có thể được nhiều đặc quyền hơn.

Khách hàng mua càng nhiều thì càng có thể được nhiều đặc quyền hơn. Upsell và cross-sell: Dựa trên những lần mua hàng trước, khách hàng có nhiều khả năng mua những gì? Hãy giới thiệu những lựa chọn này với họ!

Dựa trên những lần mua hàng trước, khách hàng có nhiều khả năng mua những gì? Hãy giới thiệu những lựa chọn này với họ! Tái gắn kết: Ta cần duy trì giao tiếp bằng cách hướng họ đến nội dung phù hợp và thậm chí hỏi về trải nghiệm của họ với sản phẩm.

Mặc dù đã mua hàng từ doanh nghiệp, họ vẫn có thể di chuyển lên xuống trong phễu tiếp thị. Khi thực hiện những điều này, ta đang giúp các khách hàng tiềm năng ấy sẵn sàng mua hàng.

Các số liệu chính sau khi mua hàng

Số liệu Đo những gì Ví dụ Tỷ lệ giữ chân khách hàng Tỷ lệ khách hàng quay lại Lượt mua lặp lại, gia hạn đăng ký Giá trị trọn đời của khách hàng (CLV) Tổng giá trị mà khách hàng mang lại theo thời gian Giá trị đơn hàng trung bình, tần suất mua lặp lại Net promoter score (NPS) Sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng Thang đánh giá, phản hồi Tỷ lệ giới thiệu Phần trăm khách hàng giới thiệu người khác Chia sẻ trên mạng xã hội, đăng ký chương trình giới thiệu

Phương pháp hay nhất

Mặc dù việc di chuyển đối tượng mục tiêu dọc theo phễu tiếp thị có thể quan trọng nhưng hãy nhớ rằng ta không nên chỉ tập trung vào bán hàng. Hơn nữa, với những phương pháp hay nhất này để tạo phễu tiếp thị, ta gần như chắc chắn sẽ đạt doanh số bán hàng cao hơn!

Ưu tiên hỗ trợ khách hàng: Thể hiện sự tận tâm của ta đối với trải nghiệm của khách hàng ngay cả sau khi họ đã mua hàng để tăng lòng tin và khả năng mua lại của họ.

Thể hiện sự tận tâm của ta đối với trải nghiệm của khách hàng ngay cả sau khi họ đã mua hàng để tăng lòng tin và khả năng mua lại của họ. Tạo dựng cộng đồng: Khi thương hiệu có một cộng đồng, điều này cũng giúp ích cho phần trên và phần giữa của phễu tiếp thị. Thêm vào đó, thông qua cộng đồng, những khách hàng hài lòng cũng có thể gửi phản hồi và trở thành người ủng hộ thương hiệu.

Khi thương hiệu có một cộng đồng, điều này cũng giúp ích cho phần trên và phần giữa của phễu tiếp thị. Thêm vào đó, thông qua cộng đồng, những khách hàng hài lòng cũng có thể gửi phản hồi và trở thành người ủng hộ thương hiệu. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng: Giúp khách hàng tránh phải điền những thông tin tẻ nhạt phiền phức với các tùy chọn mua hàng. Chỉ cần một cú click là có thể thực hiện các đơn hàng lặp lại.

Phân tích hiệu suất phễu tiếp thị và những bí quyết tối ưu hóa

Để tận dụng tối đa dữ liệu, ta cần có phân tích nâng cao, và với khả năng báo cáo chi tiết của MGID, ta có thể tạo báo cáo tùy chỉnh bằng cách lọc các số liệu phễu tiếp thị. Tất cả những điều này làm cho việc phân tích khá đơn giản, giúp ta thu thập những thông tin chi tiết phù hợp. Để đạt được kết quả tốt nhất có thể từ phễu tiếp thị, hãy làm theo những lời khuyên sau.

Thiết lập mọi thứ để thành công: Với các công cụ dự đoán hiệu suất, ta có thể loại bỏ các cạm bẫy chuyển đổi tiềm ẩn để ít phải rắc rối hơn về sau.

Với các công cụ dự đoán hiệu suất, ta có thể loại bỏ các cạm bẫy chuyển đổi tiềm ẩn để ít phải rắc rối hơn về sau. Tối ưu hóa từng giai đoạn phễu tiếp thị theo cách độc lập: Làm như vậy, ta có thể đảm bảo rằng mình đang chú ý đến cả những chi tiết nhỏ nhất.

Làm như vậy, ta có thể đảm bảo rằng mình đang chú ý đến cả những chi tiết nhỏ nhất. Triển khai thử nghiệm phân tách: Dựa trên dữ liệu đang có, hãy tìm cách cải thiện tỷ lệ chuyển đổi tại mọi điểm tiếp xúc.

7 bước để tạo phễu tiếp thị có khả năng chuyển đổi

Giờ đây, ta đã biết các phương pháp hay nhất, các bí quyết và mọi thông tin cần biết khác. Vậy, bây giờ là lúc đưa tất cả những gì chúng ta đã tìm hiểu về toàn phễu tiếp thị vào hành động. Các bước mà chúng ta sẽ ưu tiên là những điểm chung của mọi phễu tiếp thị thành công. Tuy nhiên, thông tin chi tiết của quý vị – có thể hoàn toàn khác với thông tin chi tiết của nhà quảng cáo khác – sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như nghiên cứu của quý vị, những diễn biến trong môi trường quảng cáo, phản hồi của đối tượng khán giả, và nhiều nữa.

Bước #1: Xác định khán giả mục tiêu và tạo chân dung khách hàng

Phễu tiếp thị chỉ có thể thành công nếu có thể truyền tải được thông điệp đến đối tượng khán giả mục tiêu. Bước này đòi hỏi ta phải nghiên cứu rất nhiều vì đây sẽ là nền tảng cho chiến dịch! Để hiểu rõ hơn về cách tiếp cận chiến lược phễu tiếp thị sau này, dưới đây là một số thông tin chi tiết mà ta nên tìm hiểu:

Nhân khẩu học;

Sở thích;

Điểm đau;

Hành vi mua hàng.

Sau khi đã thu thập và sắp xếp thông tin ở đây, hãy tạo chân dung khách hàng. Điều này giúp ta dễ dàng phát triển thông tin chi tiết cho nhiều thành phần khác nhau của phễu tiếp thị bởi vì ta có thể giả vờ rằng mình đang quảng cáo cho một người thay vì cả một nhóm.

Bước #2: Lập lộ trình toàn bộ phễu tiếp thị

Trong quá trình này, hãy cân nhắc sự nhận thức, sự tò mò và sự chuyển đổi. Hãy nhớ rằng ta không thực hiện ba chiến dịch riêng biệt. Bởi vì tất cả đều là một phần của cùng một phễu tiếp thị nên chúng phải liên quan theo một cách nào đó. Sau đây là ví dụ về tính liên tục mà ta nên phấn đấu đạt được:

Nhận thức: Những bí quyết hàng đầu để giữ cho làn da đủ nước

Những bí quyết hàng đầu để giữ cho làn da đủ nước Tò mò: Tìm sản phẩm chăm sóc da tốt nhất cho loại da của bạn

Tìm sản phẩm chăm sóc da tốt nhất cho loại da của bạn Chuyển đổi: Mua những sản phẩm chăm sóc da này với giá giảm

Phễu tiếp thị phải hợp lý từ đầu đến cuối. Ngay cả hình ảnh cũng phải thể hiện tính liên tục – điều mà ta có thể dễ dàng xử lý nếu đã có một cuốn sách về thương hiệu.

Bước #3: Tạo nội dung cho phần trên của phễu

Chúng ta đã nói về việc phần trên của phễu là gì trong tiếp thị: tạo nhận thức và sự quen thuộc cho thương hiệu. Tuy nhiên, tất cả không phải chỉ đơn thuần là chuyển kiến ​​thức đó thành hành động. Sau đây là một số ý tưởng về loại nội dung mà ta có thể tạo:

Bài blog giáo dục;

Hướng dẫn cách làm;

Video giúp khán giả hiểu sâu hơn về thương hiệu;

eBook;

Nội dung tự nhiên được tài trợ;

Trắc nghiệm tương tác.

Đối với phần này của phễu tiếp thị, hãy tập trung thu hút sự chú ý mà không gây áp lực buộc người ta phải mua bất kỳ thứ gì. Nếu khán giả tiêu thụ nội dung thì đây đã được xem là một chiến thắng!

Bước #4: Tạo cách để đối tượng khán giả tương tác nhiều hơn với thương hiệu

Sau lần liên hệ ban đầu, ta phải kiên trì. Nếu người ta chỉ nghe về thương hiệu một lần thôi thì chưa đủ. Vì vậy, để giải quyết các mục tiêu cho phần giữa của phễu tiếp thị, hãy tập trung nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng. Điều này có thể bao gồm:

Tiếp thị lại với họ bằng quảng cáo trả phí;

Gửi tin nhắn trực tiếp cho họ;

Sử dụng email cá nhân hóa;

Nội dung, nguồn lực và hướng dẫn chuyên sâu;

Dùng thử miễn phí.

Có rất nhiều điểm tương đồng với phần trên của phễu tiếp thị. Đây là do ta đang cố củng cố ấn tượng tốt đẹp ban đầu mà mình đã tạo ra. Nhưng ở đây, phương pháp tiếp cận được cá nhân hóa hơn một chút. Điều này làm tăng khả năng khán giả sẽ tiếp tục gắn kết khi chúng ta đi đến cuối phễu tiếp thị.

Bước #5: Giúp đối tượng khán giả mua hàng dễ dàng

Tất nhiên, mục tiêu chính ở cuối kênh là khiến đối tượng khán giả mua sản phẩm. Và đối với phần này của phễu tiếp thị, ta cần làm cho họ có thể nói đồng ý dễ dàng nhất. Điều này có thể bao gồm:

Giảm thiểu các bước hoàn tất giao dịch mua;

Cung cấp khoản giảm giá trong thời gian có hạn;

Cho họ thấy bằng chứng rằng sản phẩm hoặc dịch vụ hiệu quả;

Cung cấp dịch vụ bảo đảm;

Cho xem mọi chứng nhận có liên quan để nâng cao tính hợp pháp.

Tùy vào những gì đang được bán mà ta có thể sử dụng kết hợp các bí quyết này trong phễu tiếp thị. Hãy khiến họ hào hứng không chỉ về món hàng mua được mà còn về kết quả mà món hàng đó có thể mang lại.

Bước #6: Khiến họ mua lại

Để tạo một phễu tiếp thị thành công, ta phải bỏ ra rất nhiều công sức! Tuy nhiên, một khi ta đã có thể khiến khách hàng mua lần đầu rồi thì nhiều khả năng họ sẽ mua lại. Vì vậy, hãy đảm bảo giữ liên lạc với khách hàng mới và hiện tại bằng cách:

Hỏi họ về trải nghiệm với sản phẩm hoặc dịch vụ;

Gửi nội dung được cá nhân hóa về những giá trị mà họ nhận được từ món hàng mà họ mua;

Yêu cầu họ đánh giá để đổi phiếu giảm giá;

Nhắm mục tiêu lại họ trong các quảng cáo;

Cho họ biết về các ưu đãi mới nhất.

Một chút thúc đẩy thi thoảng sẽ giúp có được lợi nhuận ở cuối phễu tiếp thị. Tuy nhiên, tần suất mà ta nên yêu cầu họ mua lại thì phụ thuộc vào sản phẩm. Một chiến lược phễu tiếp thị tích hợp yêu cầu mua lại quá sớm có thể sẽ khiến người ta khó chịu. Vì vậy, hãy tìm sự cân bằng.

Bước #7: Tối ưu hóa, tối ưu hóa và tối ưu hóa

Công bằng mà nói, ta không cần phải xem xét toàn bộ phễu tiếp thị thì mới xác định được nơi có thể tối ưu hóa. Vậy, chỉ cần thực hiện điều này bất cứ khi nào ta thấy cần cải thiện điều gì đó. Mỗi phân đoạn của phễu tiếp thị đều liên kết với một số số liệu và KPI nhất định, vì vậy hãy xem xét những yếu tố đó. Với quá nhiều thứ cần theo dõi, ta có thể bỏ lỡ cơ hội tăng doanh thu tiềm năng trong phễu tiếp thị. Vì vậy, hãy thử sử dụng các công cụ phân tích nâng cao, chẳng hạn như những công cụ khả dụng cho khách hàng của chúng tôi tại MGID.

Phễu tiếp thị: Vũ khí không quá bí mật để tạo ra luồng khách hàng mới và khách hàng thường xuyên

Ngoài những trường hợp vô cùng đặc biệt thì đối tượng khán giả mục tiêu của quý vị sẽ không tìm hiểu về một thương hiệu hôm nay và mua hàng từ thương hiệu đó vào ngày mai. Ta cần phễu tiếp thị để đảm bảo liên tục đưa họ đến gần hơn với quyết định mua hàng, đồng thời mở rộng phạm vi tiếp cận thương hiệu của mình. Đó là lý do tại sao ta phải hiểu rằng vấn đề không phải là tiếp thị phần trên phễu hay phần dưới phễu, mà quan trọng là ta làm thế nào để có thể khiến chúng hoạt động cùng nhau nhằm tạo ra doanh số bán hàng đáng tin cậy cho thương hiệu.

Quý vị đã sẵn sàng tham gia hoạt động tiếp thị cấp cao này chưa? Quảng cáo tự nhiên có thể giúp thu hút sự chú ý của đối tượng khán giả, cho dù mục tiêu của quý vị là nâng cao nhận thức về thương hiệu hay khiến mọi người mua hàng. Từ giai đoạn giới thiệu đến giai đoạn mua hàng, chúng tôi luôn hỗ trợ quý vị tại MGID. Hãy tham gia nền tảng MGID để được tiếp cận các công cụ và nhân tài hàng đầu có thể giúp phễu tiếp thị của quý vị thành công.