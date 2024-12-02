Năm 2024 sắp kết thúc và đã đến lúc chúng ta nhìn lại năm qua. Chúng tôi hy vọng đây đã là một năm đầy sự kiện đối với quý vị! Đây cũng là một năm thú vị với rất nhiều sự tăng trưởng và đổi mới trong ngành quảng cáo. Khoản chi cho quảng cáo kỹ thuật số của Mỹ được dự đoán sẽ đạt 298,4 tỷ đô la trong năm 2024. Vào thời điểm kết thúc năm nay, chúng ta sẽ biết được liệu dự đoán này có đúng hay không.

Đây là thời điểm hoàn hảo để khám phá những gì sẽ diễn ra trong năm 2025. MGID đã theo dõi sát sao các xu hướng mới nổi để giúp quý vị luôn đi đầu. Từ hoạt động nhắm mục tiêu đa thiết bị tiên tiến cho đến các hoạt động quảng cáo bền vững, những thay đổi này được tạo ra để định nghĩa lại ngành này — và chúng tôi đang thích ứng để đảm bảo khách hàng đạt được những kết quả thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa.

Chúng ta cùng xem qua những xu hướng nào đang chờ đợi phía trước và làm thế nào để có thể theo kịp chúng hoàn toàn!

1. Hoạt động cá nhân hóa được tăng cường bằng AI đang gia tăng

Trí tuệ nhân tạo đang cách mạng hóa ngành quảng cáo, với 69,1% nhà tiếp thị đã sử dụng AI để nâng cao hoạt động. Thông qua hoạt động phân tích hành vi của người tiêu dùng theo thời gian thực của AI, các thương hiệu có thể truyền tải thông điệp siêu cá nhân hóa phù hợp với từng người dùng. Thời của quảng cáo đại trà đã qua - quảng cáo giờ đây được thiết kế để cộng hưởng sâu sắc, phản ánh sở thích, hành vi và thậm chí bối cảnh của người dùng.

Ví dụ như các quảng cáo connected TV (CTV) có thể giới thiệu các gói nghỉ dưỡng gia đình cho các bậc cha mẹ, đồng thời quảng bá những chuyến đi solo đang thịnh hành cho người độc thân — tất cả đều được cập nhật tức thì. Tính chính xác này không chỉ cải thiện mức độ gắn kết mà còn thúc đẩy hiệu quả về chi phí và tối đa hóa ROI. Phân tích dự đoán - một khả năng AI quan trọng - cũng đang tạo sự chuyển đổi cho các chiến lược chiến dịch thông qua tối ưu hóa phân bổ ngân sách và lập kế hoạch dài hạn. Không có gì ngạc nhiên khi 56% các nhà tiếp thị cho biết công ty của họ đang tích cực triển khai và sử dụng AI.

Ví dụ thực tế

Các ví dụ thực tế làm nổi bật khả năng chuyển đổi của AI. RedBalloon đã sử dụng AI để thử nghiệm 6.500 biến thể quảng cáo Google mỗi ngày, đạt lợi tức đầu tư quảng cáo là 1.100%. Tương tự, Bayer Australia đã sử dụng AI để định thời gian quảng cáo trong mùa cúm cao điểm, giúp giảm chi phí 33% so với năm trước. Những trường hợp này cho thấy AI cung cấp các giải pháp quảng cáo hiệu quả và được cá nhân hóa.

Cách MGID tạo nên sự khác biệt

MGID đang mở rộng ranh giới của hoạt động cá nhân hóa được hỗ trợ bởi AI để giúp các nhà quảng cáo đạt kết quả vượt trội. Các công cụ AI của chúng tôi không chỉ tạo ra những quảng cáo hấp dẫn mà còn theo dõi các chiến dịch để phát hiện tình trạng chán quảng cáo, đề xuất các bản cập nhật và cung cấp những giải pháp sáng tạo mới lạ để duy trì hiệu suất cao. Với các tính năng như dự đoán hiệu suất và các đề xuất chủ động, MGID tạo điều kiện cho các nhà quảng cáo triển khai những chiến dịch tạo được tiếng vang sâu sắc với khán giả, trong khi vẫn duy trì tỷ lệ click và ROI ấn tượng.

2. Thoát khỏi sự kìm kẹp của những khu vườn có tường bao

Những ôm trùm công nghệ như Google, Apple và Meta tiếp tục thống trị ngành quảng cáo kỹ thuật số. Sự kiểm soát này hạn chế cách các nhà phát hành kết nối với khán giả của họ, khiến họ khó thu hút lưu lượng truy cập tự nhiên từ các nền tảng như tìm kiếm và phương tiện truyền thông xã hội. Theo Magna, các công ty kỹ thuật số thuần túy nắm giữ 69% thị phần, với Google, Meta và Amazon chiếm 80% đến 90% khoản chi cho quảng cáo kỹ thuật số tại các thị trường ngoài Trung Quốc.

Đối với các nhà phát hành, sự phụ thuộc vào "những khu vườn có tường bao” (walled gardens) này tạo ra một thử thách đáng kể. Để duy trì khả năng cạnh tranh, họ cần tập trung thu thập và sử dụng dữ liệu bên thứ nhất — thông tin được thu thập trực tiếp từ nền tảng của riêng họ thông qua những tương tác của người dùng. Chiến lược này không chỉ giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng bên thứ ba mà còn tạo điều kiện cho nhà phát hành xây dựng mối quan hệ trực tiếp với nhà quảng cáo. Thông qua kiểm soát dữ liệu riêng, các nhà phát hành có thể cải thiện nguồn doanh thu và tạo ra sự ổn định lâu dài.

Ví dụ thực tế

Để ứng phó với những thử thách do các khu vườn có tường bao gây ra, The New York Times dựa vào dữ liệu bên thứ nhất nhiều hơn để thúc đẩy chiến lược quảng cáo. Thông qua tận dụng thông tin chuyên sâu từ cơ sở người đăng ký theo dõi đồ sộ, công ty này đã có thể xây dựng các chiến dịch quảng cáo có mục tiêu hơn và giảm phụ thuộc vào các nền tảng bên ngoài, qua đó có được sự kết nối trực tiếp và có lợi nhuận hơn với các nhà quảng cáo.

Ngoài ra, The Guardian cũng đã đầu tư rất nhiều để vun đắp mối quan hệ bên thứ nhất với độc giả. Thông qua việc tạo các gói đăng ký cao cấp và tận dụng dữ liệu trực tiếp, công ty truyền thông này đã giảm phụ thuộc vào Google và Facebook, từ đó có thể tăng doanh thu quảng cáo thông qua các chiến dịch nhắm mục tiêu phù hợp với khán giả của mình.

Cách MGID tạo nên sự khác biệt

MGID+ cung cấp các công cụ mà nhà phát hành cần có để phát triển độc lập. Từ các giải pháp kiếm tiền cao cấp cho đến những chiến lược tiên tiến để thu hút khán giả, MGID+ trao quyền cho các nhà phát hành để họ có thể giảm phụ thuộc vào các khu vườn có tường bao. Các tính năng như Campaign Studio, đề xuất nội dung được cá nhân hóa và phân tích chi tiết giúp các nhà phát hành mở rộng lượng khán giả và đưa ra những quyết định thông minh hơn dựa trên dữ liệu.

Ngoài ra, hơn 95% lưu lượng truy cập của MGID đến từ những mối quan hệ đối tác trực tiếp với nhà phát hành. Điều này đảm bảo các nhà quảng cáo tiếp cận được không gian chất lượng cao, trong khi các nhà phát hành thì vẫn kiểm soát được mối quan hệ với khán giả của mình. Với MGID+, các nhà phát hành có thể xây dựng một phương pháp tiếp cận bền vững và kiên cố với quảng cáo kỹ thuật số, bất kể các khu vườn có tường bao đang ngày càng thống trị ngành này như thế nào.

3. Năng lực của dữ liệu bên thứ nhất

Khi cookie bên thứ ba dần bị loại bỏ và các quy định về quyền riêng tư ngày càng thắt chặt, dữ liệu bên thứ nhất đang trở thành một tài sản quan trọng đối với các nhà quảng cáo. Dữ liệu này được thu thập trực tiếp từ người dùng thông qua những tương tác của họ với các trang web hoặc nền tảng, qua đó tạo điều kiện cho ta nhắm mục tiêu quảng cáo theo cách cá nhân hóa và tuân thủ quyền riêng tư hơn. Khi dựa vào dữ liệu bên thứ nhất, các nhà quảng cáo có thể truyền tải những thông điệp rất phù hợp trong khi vẫn tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Ví dụ như các nhà phát hành có thể sử dụng lịch sử duyệt web hoặc các tùy chọn đăng ký để cung cấp quảng cáo được thiết kế riêng, tạo ra trải nghiệm người dùng ý nghĩa hơn và thúc đẩy ROI tốt hơn.

Tầm quan trọng của dữ liệu bên thứ nhất tiếp tục tăng khi bối cảnh quảng cáo ngày càng chú trọng đến quyền riêng tư, đảm bảo sự cân bằng giữa quảng cáo được cá nhân hóa và lòng tin của người dùng.

Ví dụ thực tế

Từ lâu, Amazon đã dựa vào kho dữ liệu bên thứ nhất khổng lồ của mình để tạo ra trải nghiệm mua sắm được cá nhân hóa cao. Thông qua tận dụng dữ liệu từ các giao dịch mua, tìm kiếm và sở thích của người dùng, Amazon cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu tốt, phù hợp với từng người mua, qua đó thúc đẩy cả doanh thu quảng cáo lẫn sự hài lòng của khách hàng.

Một ví dụ khác hoàn toàn chính là ví dụ về Spotify. Spotify là dịch vụ phát nhạc trực tuyến với hàng triệu người dùng, sử dụng dữ liệu bên thứ nhất để phân phối quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên thói quen nghe nhạc, vị trí và thông tin nhân khẩu học. Phương pháp tiếp cận này đã giúp Spotify xây dựng cơ sở người dùng gắn kết hơn, đồng thời tạo điều kiện cho các nhà quảng cáo tiếp cận những khán giả phù hợp.

Cách MGID tạo sự khác biệt

MGID cam kết hoàn toàn tận dụng dữ liệu bên thứ nhất để tạo ra các chiến dịch quảng cáo được cá nhân hóa, ưu tiên quyền riêng tư. Thông qua làm việc trực tiếp với các nhà phát hành, MGID có được thông tin chuyên sâu độc quyền về khán giả của họ, tạo điều kiện cho họ nhắm mục tiêu chính xác hơn và có được các chiến lược quảng cáo hiệu quả.

Thông qua tích hợp với các nền tảng như LiveRamp Connect, MGID giúp các nhà quảng cáo kích hoạt khán giả trên toàn cầu, sử dụng các giải pháp như Seller Defined Audiences (SDA) và Unified Identifiers để đảm bảo nhắm mục tiêu chính xác, đồng thời vẫn duy trì các tiêu chuẩn về quyền riêng tư. Ngoài ra, Audience Hub của MGID giúp các nhà phát hành chuyển đổi dữ liệu bên thứ nhất thành thông tin chuyên sâu khả thi, củng cố mối liên hệ giữa các nhà quảng cáo và khán giả của họ, đồng thời thúc đẩy hiệu suất chung của chiến dịch.

4. Những cải tiến trong hoạt động nhắm mục tiêu đa thiết bị và kết hợp

Khi công nghệ tiếp tục phát triển, ranh giới giữa các thiết bị ngày càng trở nên mờ nhạt. Các chiến lược nhắm mục tiêu kết hợp trên nhiều nền tảng đang ngày càng được ưa chuộng. Quảng cáo Connected TV (CTV) và quảng cáo digital out-of-home (DOOH) hiện đang hoạt động song song với thiết bị di động và máy tính để bàn, tạo nên hành trình khách hàng thống nhất. Ví dụ như người dùng có thể thấy quảng cáo trên tivi và sau đó nhận được các ưu đãi hoặc lời nhắc trên điện thoại thông minh.

Sự tích hợp liền mạch này cho phép các thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng tại nhiều điểm tiếp xúc, tăng khả năng ghi nhớ thương hiệu và gắn kết. Thông qua khả năng phân phối quảng cáo trên nhiều màn hình khác nhau, ta không chỉ cải thiện khả năng cá nhân hóa mà còn thúc đẩy cơ hội chuyển đổi. Thông qua nhắm mục tiêu đa thiết bị và kết hợp, các thương hiệu có thể tạo ra trải nghiệm người dùng gắn kết và có tác động hơn, thúc đẩy hiệu suất tiếp thị mạnh mẽ hơn.

Ví dụ thực tế

Chiến lược tiếp thị của Nike thường tích hợp quảng cáo CTV với các hoạt động theo sát trên thiết bị di động. Sau khi người dùng xem quảng cáo của Nike trên tivi, họ có thể nhận quảng cáo nhắm mục tiêu trên điện thoại thông minh với các sản phẩm cụ thể mà họ đã xem hoặc đã thể hiện có quan tâm, qua đó củng cố thông điệp và tăng cơ hội chuyển đổi.

Tương tự, Coca-Cola đã sử dụng thành công tính năng nhắm mục tiêu kết hợp để tiếp cận người tiêu dùng thông qua nhiều thiết bị khác nhau. Người dùng có thể lần đầu nhìn thấy quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời (DOOH) ở khu vực đông người qua lại, sau đó nhận chương trình khuyến mãi được thiết kế riêng trên điện thoại của họ, nhờ đó đảm bảo tiếp tục tiếp xúc và gắn kết với thương hiệu.

Cách MGID tạo nên sự khác biệt

Khả năng nhắm mục tiêu nâng cao của MGID tạo điều kiện cho các nhà quảng cáo triển khai chiến lược nhắm mục tiêu đa thiết bị và kết hợp theo cách liền mạch. Với phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu, MGID giúp các thương hiệu theo dõi và gắn kết người dùng trên nhiều màn hình khác nhau, đảm bảo các thông điệp nhất quán và phù hợp trong suốt hành trình của khách hàng.

Cùng với các công cụ hiệu quả để phân khúc đối tượng, nhắm mục tiêu lại quảng cáo và phân phối nội dung được cá nhân hóa, MGID đảm bảo các thương hiệu có thể tối ưu hóa các chiến lược đa thiết bị, tăng mức độ gắn kết và thúc đẩy sự chuyển đổi trên nhiều điểm tiếp xúc. Khả năng đa thiết bị này tạo điều kiện cho các thương hiệu tạo ra những chiến dịch quảng cáo được cá nhân hóa, gắn kết và hiệu quả hơn, thích ứng với bối cảnh kỹ thuật số đang thay đổi.

5. Công nghệ quảng cáo đón nhận tính bền vững

Tính bền vững không còn là một từ xa lạ nữa mà là một khía cạnh quan trọng của công việc kinh doanh hiện đại. Trong thế giới quảng cáo, ngày càng nhiều nhà phát hành áp dụng tối ưu hóa đường dẫn cung ứng (supply path optimization - SPO) để liền mạch hóa hoạt động của họ và giảm thiểu tác động môi trường của quảng cáo lập trình. Thông qua cắt giảm những bên trung gian không cần thiết, các nhà phát hành có thể giảm lượng khí thải carbon liên quan đến lượng cuộc gọi quảng cáo quá mức và cải thiện hiệu quả.

Ví dụ như khi một nhà phát hành hợp tác trực tiếp với các nhà quảng cáo, họ không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn cắt giảm dấu chân môi trường gây ra bởi việc bán lại không gian thông qua nhiều bên. Khi người tiêu dùng yêu cầu các thương hiệu thực hành kinh doanh có trách nhiệm hơn với môi trường, sự chuyển đổi sang các phương pháp quảng cáo bền vững hơn mang lại lợi ích cho cả hành tinh này lẫn doanh nghiệp.

Ví dụ thực tế

Thương hiệu toàn cầu Unilever cam kết giảm dấu chân carbon và gần đây đã công bố kế hoạch giảm phát thải quảng cáo kỹ thuật số. Thông qua việc tối ưu hóa đường cung ứng và tập trung vào quan hệ đối tác trực tiếp, Unilever giảm tác động đến môi trường, đồng thời đảm bảo các chiến dịch đạt hiệu quả và hiệu suất tốt hơn.

Một thương hiệu toàn cầu khác là Nestlé cũng đang thực hiện các bước hướng tới quảng cáo bền vững bằng cách ưu tiên SPO. Thông qua giảm thiểu số lượng trung gian trong chuỗi cung ứng quảng cáo, công ty này giảm cả chi phí lẫn dấu chân carbon của các chiến dịch kỹ thuật số.

Cách MGID tạo nên sự khác biệt

MGID hướng đến tính bền vững thông qua tối ưu hóa đường cung ứng (SPO) bằng cách duy trì quan hệ đối tác trực tiếp với các nhà phát hành. Bởi 95% lưu lượng truy cập được bán qua SSP của MGID đến từ giao dịch trực tiếp, các nhà quảng cáo tránh được việc bán lại không gian, giúp giảm cả chi phí trung gian lẫn tác động đến môi trường. Đường dẫn cung ứng hiệu quả này đảm bảo các chiến dịch quảng cáo sạch, hiệu quả và phù hợp với hoạt động kinh doanh bền vững.

Phương pháp tiếp cận SPO của MGID không chỉ hỗ trợ hệ sinh thái quảng cáo thân thiện hơn với môi trường mà còn cải thiện sự hài lòng của khách mua bằng cách cung cấp tính minh bạch cao hơn và nhiều quyền kiểm soát hơn đối với không gian quảng cáo. Như vậy, cả nhà quảng cáo lẫn nhà phát hành đều được lợi từ các hoạt động quảng cáo bền vững và tiết kiệm chi phí hơn, từ đó thúc đẩy tác động tích cực đến môi trường và lợi nhuận của họ.

Kết luận: Nhìn về tương lai

Hướng tới năm 2025, chúng ta thấy một điều rõ ràng: quảng cáo kỹ thuật số ắt sẽ trở nên thông minh hơn và năng động hơn. Với các công nghệ mới, chiến lược dựa trên dữ liệu và tập trung vào tính bền vững, ngành này đang phát triển nhanh chóng và do đó, những ai thích nghi tốt sẽ luôn đi đầu.

MGID đã chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp tới. Nếu quý vị đã trong tâm thế bước vào thế giới tương lai của quảng cáo, chúng tôi luôn sẵn lòng giúp quý vị làm tốt nhất có thể. Chúng ta sẽ cùng nhau biến những thử thách của hôm nay thành cơ hội của ngày mai và luôn dẫn đầu!