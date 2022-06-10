Турбота про навколишнє середовище - це не тільки екологічно відповідальний вибір і необхідна умова для багатьох споживачів, але й дуже затребувана конкурентна перевага для маркетологів. Як екологічний маркетинговий меседж може збільшити ваші продажі та залучити більше клієнтів?

Всі ми хочемо зробити все можливе, щоб уповільнити шкідливі наслідки забруднення навколишнього середовища та зміни клімату. Численні дослідження підтверджують, що зараз серед споживачів переважають екологічні настрої: згідно з опитуванням McKinsey, 67% європейських споживачів вважають екологічність важливим фактором при покупці, а 60% готові зробити все можливе, щоб перейти на екологічні продукти, які є більш безпечними для навколишнього середовища.

За даними eMarketer, екологічні проблеми є головною особистою турботою дорослих представників покоління Z. Молоде покоління покупців, здається, прагне притягнути підприємства до відповідальності за їх вплив на довкілля. Дедалі частіші заклики до дії говорять про те, що усвідомленість під час здійснення покупок — це не примха, а скоріше тренд, який ставатиме все популярнішим у найближчі роки.

Бренди більше не можуть ігнорувати попит на еко продукти, і в цій статті ми обговоримо нюанси та тактику зеленого маркетингу для споживчих товарів.

Зелений маркетинг vs. грінвошинг

Концепція зеленого маркетингу означає просування продуктів чи послуг на основі їх екологічних переваг та цінності. Купуючи такі продукти, користувачі очікують, що зможуть позитивно вплинути або зменшити негативний вплив на навколишнє середовище. Деякі приклади включають компанію Nike, що рекламує свою лінію кросівок з переробленого поліестеру, та Starbucks, що рекламує свої продукти багаторазового користування.

Основним мотивом зеленого маркетингу є захист навколишнього середовища, але такі рекламні кампанії можуть мати різні цілі, наприклад:

зменшення забруднення середовища або шкідливих відходів;

просування екологічно чистих продуктів, що виробляються екологічним чином або з використанням відновлюваних джерел енергії;

підвищення інформованості про екологічні проблеми та висвітлення того, як бренд допомагає вирішувати їх.

Якщо ви зосередитеся на розвитку зеленого маркетингу, це може допомогти вам донести свій меседж і залучити більше покупців. Однак екологічні переваги продукту, що рекламується, повинні бути підтверджені і доведені. Інакше вас можуть звинуватити в грінвошингу. Грінвошинг — неетична ділова практика, коли компанія намагається представити свою продукцію як екологічно безпечну, коли насправді це не так. Така практика може навіть стати причиною масового бойкоту вашого бренду. Наприклад, деякі великі банки нещодавно були звинувачені в грінвошингу через свої невизначені і туманні кліматичні цілі.

Щоб використовувати такі модні слова як «стійкий», «етичний», «органічний», «біорозкладний» тощо, які споживачі хочуть бачити в рекламних матеріалах та упаковці, компанії повинні мати достатні докази, такі як екологічні сертифікати, що підтверджують їх заяви.

Базові стратегії еко-маркетологів

Незважаючи на зростаючий попит на екологічні та стійкі методи, недостатньо лише створювати екологічний продукт і дотримуватися нормативних вимог. Підприємства також повинні ефективно продавати цей продукт. Цей процес починається з визначення вашої аудиторії.

Немає єдиної, однорідної екологічно свідомої аудиторії. Понад те, вибір аудиторії, орієнтованої на сталий розвиток, для охоплення та виходу ринок, може мати вирішальне значення. Ви повинні подумати про наступних покупців.

Ентузіасти-експерти . Їх пріоритетом є систематична і всеосяжна екологічна політика. Зазвичай вони вважають, що будь-який бізнес, що завдає шкоди навколишньому середовищу, має компенсувати збитки у вигляді податків. Як правило, це люди старше 35 років із середнім чи високим рівнем освіти. Вони добре розуміються на питаннях сталого розвитку та чітко виражають свою позицію в соціальних мережах.

. Їх пріоритетом є систематична і всеосяжна екологічна політика. Зазвичай вони вважають, що будь-який бізнес, що завдає шкоди навколишньому середовищу, має компенсувати збитки у вигляді податків. Як правило, це люди старше 35 років із середнім чи високим рівнем освіти. Вони добре розуміються на питаннях сталого розвитку та чітко виражають свою позицію в соціальних мережах. Новатори . Ці споживачі люблять інноваційні ноу-хау та прогресивні рішення. Як правило, це представники покоління Z та міленіалі, що живуть у містах, люди із середнім або високим рівнем освіти.

. Ці споживачі люблять інноваційні ноу-хау та прогресивні рішення. Як правило, це представники покоління Z та міленіалі, що живуть у містах, люди із середнім або високим рівнем освіти. Егоцентричні раціоналісти . Ці споживачі шукають цінність в першу чергу для себе; наприклад, вони купують перероблені рюкзаки, тому що вони модні, а не заради блага планети. Демографічно вони нагадують новаторів — покоління Z, міленіалів і, у деяких випадках, бумерів, які мешкають у міських районах і мають середній чи високий рівень освіти.

. Ці споживачі шукають цінність в першу чергу для себе; наприклад, вони купують перероблені рюкзаки, тому що вони модні, а не заради блага планети. Демографічно вони нагадують новаторів — покоління Z, міленіалів і, у деяких випадках, бумерів, які мешкають у міських районах і мають середній чи високий рівень освіти. Дбайливі консерватори. Вони цінують прозорі правила, більш глибоке розуміння екологічних проблем та надання більшої кількості прав та можливостей спільнотам. Вони зазвичай старше 45 років і живуть у сільській місцевості чи передмісті.

Також, рекламодавці повинні змінити канали, меседж та тон залежно від сегмента аудиторії та співвідношення ціни та якості своєї пропозиції. Наприклад, найкращий спосіб привернути увагу ентузіастів-експертів — розмістити контекстну рекламу у релевантних статтях. Бренди повинні точно вказувати свої екологічні переваги та підкреслювати ефективність продукту.

Якщо ви звертаєтесь до новаторів, здивуйте їх. Заохочуйте їх пробувати щось нове і першими впроваджувати модні екологічні рішення. Бренди можуть скористатися популярними трендами TikTok або Instagram, щоб продемонструвати та представити нові продукти. Майте на увазі, що вони активно шукають і порівнюють еко-бренди між собою, тому контекстна реклама у поєднанні з ретаргетингом також добре працюватиме. Використовуйте меседж, що наводить на роздуми, і показуйте найнезвичайніші продукти в креативах.

У зверненні до раціоналістів слід змістити акцент з екологічних переваг на те, як користувачі виглядають і сприймаються іншими, якщо купують рекламований продукт. Вони визнають, що стійкість це, звичайно, добре, але вони не готові платити за неї більше. Найкраща тактика – використовувати платну рекламу та підкреслювати матеріальні переваги продукту.

Консерватори мають поверхневі знання про екологічно чисті продукти, але їм не вистачає глибини. Розмовляйте з ними простими технічними термінами та показуйте їм захоплюючі редакційні статті, які нададуть їм довідкову інформацію на цю тему. Можливо, вони менш активні, проте готові платити трохи більше за продукти з екологічними перевагами.

Не забувайте регулярно стежити за тим, що є популярним на ринку екологічної продукції. Насправді, нещодавно з'явилися нові типи екологічних партнерських програм та дропшипінгу. Афіліатні ніші з міцною репутацією, такі як сонячні панелі (https://www.bloggersideas.com/solar-affiliate-programs/), також можуть бути дуже успішними, але не забувайте перевіряти споживчий попит на ці продукти (наприклад, шукати релевантні ключові слова за допомогою Google Trends та інших інструментів).

Нові можливості росту

Незважаючи на пандемію та економічну кризу, увага споживачів до «зелених» ініціатив зростає, а ринок екологічно чистих продуктів набирає обертів. Використання екологічно чистого маркетингу може принести користь будь-яким нішам B2C - від індивідуальних підприємців до гігантських корпорацій - і допомогти знайти споживачів, які поділяють їхнє прагнення захистити довкілля.