За останні кілька років ми неодноразово переконувалися в тому, що персоналізація взаємодії з користувачем - це ключ до збільшення трафіку та утримання існуючих користувачів. Донести свій меседж до аудиторії у зрозумілій та ненав'язливій формі – це завжди надійний спосіб завоювати її довіру і симпатію.

Як говориться - видно, що UX працює, коли дивитися особливо нема на що. Персоналізація UX має бути безшовною. Якщо щось виділяється, працює неправильно або порушує імерсивний досвід, це означає, що UX-дизайнер не впорався із завданням.

Коли йдеться про веб-сайти та цифровий маркетинг, персоналізація та автоматизація UX йдуть пліч-о-пліч. Маркетологи часто покладаються на програмні рішення для персоналізації маркетингових кампаній у великих масштабах. Як і слід очікувати, результати не завжди хороші, особливо коли автоматизація здійснюється поверхнево і не вдумливо.

Сьогодні ми покажемо вам найкращі та найгірші приклади персоналізації UX.

Кращі приклади UX

DoorDash – персоналізовано для дешерів

Цільова сторінка DoorDash підкреслює можливість заробляти на життя у якості дешера. Замість таргетингу голодних користувачів DoorDash, цільова сторінка фокусується на потенційних водіях служби доставки і приваблює їх, озвучивши потенційний тижневий дохід.

Звіти про доходи знаходяться на передньому плані сторінки сайту, тому цілком очевидно, що UX зосереджений на реєстрації нових співробітників служби доставки та підкреслює не лише фінансову свободу дешерів, але й можливість працювати у зручний для них час.

Джерело: blog.hubspot.com

Airbnb — персоналізовано для господарів

В останні роки оренда на час відпустки стала однією з нових привабливих можливостей для заробітку, і Airbnb – лідер на цьому ринку. Airbnb показує користувачам, які зацікавлені в тому, щоб здати своє житло, скільки саме вони можуть заробити вже під час відвідування сайту Airbnb - потрібно лише вказати своє місцезнаходження.

Показавши користувачам їх потенційний дохід за оренду житла залежно від їхнього розташування та типу житла, Airbnb вивела UX на новий рівень. Вони знають, що більшість людей, які відвідують їхній сайт, зацікавлені в тому, щоб здати своє житло на Airbnb, тому вони просто підштовхують користувачів у потрібному напрямку.

Джерело: blog.hubspot.com

Zillow — UX для продавця

Продаж будинку - справа не легка. Це великий стрес, і більшість людей просто хочуть якнайшвидше покінчити з цим. Перед продажем найголовніше – це зрозуміти, скільки коштує будинок і скільки справді можна отримати за його продаж.

Zillow відображає цей складний шлях у своєму безшовному UX. У веб-сайту інтуїтивний інтерфейс, тому для початку цього процесу потрібна тільки домашня адреса користувача. Після того, як ця інформація буде надана, користувач може побачити оцінку вартості його будинку і скільки грошей він зможе за нього отримати, включаючи платежі з іпотеки, що залишилися, та іншу важливу інформацію, яка допоможе в процесі прийняття рішення.

Джерело: blog.hubspot.com

Sezzle – кілька CTA

Якщо подумати, використання лише одного CTA для захоплення всіх сегментів аудиторії – не дуже успішна тактика. Не всі знаходяться на тому самому етапі шляху клієнта, тому універсальне рішення для охоплення всієї бази користувача не працює.

Sezzle зрозумів це і впровадив кілька CTA для кращого UX різних груп користувачів, розширюючи можливості всіх, від звичайного користувача до шопоголіка.

Джерело: ninetailed.io

Spendesk - персоналізація відгуків

Компанія Spendesk вивела персоналізацію на новий рівень. Показуючи відвідувачам відгуки людей з їхньої галузі, вони персоналізували один із найнадійніших елементів — соціальну значущість.

Джерело: ninetailed.io

Найгірші приклади UX

Adidas — необізнаність

Погане формулювання та необізнаність про реальні трагічні події перетворили спробу персоналізації Adidas на справжнє піар-жахіття.

Це чудовий приклад того, як, здавалося б, невинне вітання може бути трактовано неправильно та образити людей.

Джерело: www.ventureharbour.com

Jack in the Box - іменна "персоналізація"

Йдеться про сумнозвісну проблему «Fname». Якщо всі ваші зусилля з персоналізації UX полягають у копіюванні імені клієнтів та вставці його у всі повідомлення, то непогано було б придумати, що робити, якщо користувачі не надали своє ім'я.

Навіть якщо все продумано - це все одно один із найбільш застарілих методів персоналізації. Натомість проявіть творчий підхід!

Джерело: myemma.com

Amazon – делікатні питання

Здавалося б, що це мила ідея - персоналізувати покупку дитячих товарів, і написати користувачам, що їх «подарунок уже в дорозі», свідомо створюючи враження, що дитина - це подарунок, який "в дорозі".

Але реакція громадськості показала Amazon, що людям це не сподобалося. Особливо враховуючи те, що цей автоматичний електронний лист був надісланий користувачам, які ніколи не підписувалися на дитячу розсилку Amazon і, на жаль, включали пари, які не могли завагітніти, та людей, які вже розчарувалися в своїх надіях мати дітей. Наявність дітей може бути чутливим питанням для деяких, тому слід пам'ятати про таку чутливість.

Джерело: myemma.com

Чіпси Walkers - помилка персоналізації при розіграші

Одне правило, якого повинні дотримуватися всі бренди в Інтернеті - це не проводити публічні кампанії та опитування без жорсткої модерації. Чіпси Walkers вирішили, що було б чудово роздати квитки на фінал Ліги Чемпіонів тим, хто надіслав свої фотографії.

Але вони не подумали, що інтернет-користувачам не завжди можна довіряти, і в результаті вони стали просувати фотографії Гарольда Шипмана, одного із найстрашніших серійних убивць сучасності.

Джерело: www.ventureharbour.com

McDonald's — помилка персоналізації продукту

Як і у випадку з Чіпсами Walkers, McDonald's вирішив, що було б здорово дозволити користувачам створювати свої власні гамбургери.

Без команди модераторів, що перевіряли би кожне творіння користувачів, веб-сайт ресторану невдовзі був завалений бургерами з образливими назвами, безглуздими інгредієнтами і огидним зовнішнім виглядом.

Джерело: qz.com

Висновки

Персоналізація UX є складним процесом, але при правильному підході він дає неймовірні результати. Усі найкращі зусилля з персоналізації, які ми перерахували у цій статті, враховують потреби клієнтів та дають їм саме те, чого вони хочуть. З іншого боку, найгірші з них — це результати бездумної автоматизації та наївності.

Подумайте про своїх клієнтів, проаналізуйте їх дані та дійте вдумливо, і ваш UX незабаром з'явиться в списку кращих персоналізацій веб-сайту.