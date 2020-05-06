Зареєструватись
How Gen Z Redefines Valentine’s Day
Не тільки троянди й цукерки. Свіжий погляд покоління Z на Де...

А ви знаєте, що майже половина представників покоління Z святкують День Валентина з друзями чи...

24 січ. 2025 р. • 11 хв читання
Святковий успіх: переможні стратегії маркетингу для новорічн...

Наскільки блискуча ваша маркетингова стратегія на свята? Хоча надворі ще досить тепло, маркето...

30 вер. 2024 р. • 1 хв читання
Святковий маркетинг 2023: готуємося до успішного сезону

Прийшла пора радощів і свят! З наближенням Нового року покупці починають придивлятися сезонні ...

6 лист. 2023 р. • 11 хв читання
Повернення до школи: ключові поради для ефективної сезонної ...

Літо вже добігає кінця, наближається нова пора року, а учні та студенти відкладають панамки й ...

23 серп. 2023 р. • 9 хв читання
Маркетинг на свята 2021 [стратегії для ecommerce]

Цей святковий сезон поб'є всі рекорди.

Компанія Adobe проаналізувала онлайн-продажі через да...

15 лист. 2021 р. • 1 хв читання

