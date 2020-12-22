Якщо вам цікаво, чи можливо створити масштабні кампанії, які тривалий час працюють на автопілоті та приносять позитивний ROI, ми вас трохи засмутимо. Більшість нативних кампаній вимагають постійної переоцінки та оптимізації для отримання стабільних результатів.

Зараз ми розповімо вам кілька коротких правил. При їх дотриманні оптимізація і редагування кампаній не будуть такими вже й складними.

Не забувайте про тестову фазу перед запуском

Тестова фаза є ключем до успіху для мінімальної подальшої оптимізації та масштабування кампаній. На цьому етапі ви можете протестувати різні маркетингові підходи, цільові сторінки, різні рекламні креативи. Виділіть окремий бюджет на тестування, а наші акаунт-менеджери допоможуть вам з користю використати його для кожного гео.

Завжди краще почати з простіших налаштувань і середнього CPC. Можна налаштувати гео тільки для початкового тесту. Тестування, ймовірно, матиме негативний ROI, але воно дасть вам уявлення про кроки для подальшої оптимізації кампанії та створення чорних і білих списків.

Аналіз фази тестування допоможе визначити рекламу, цільові сторінки, час дня, віджети, джерела трафіку й інші патерни даних з найкращою конверсією. Після того, як ви їх визначите, не бійтеся збільшувати ставки з новими налаштуваннями.

Використовуйте вибіркові ставки (selective bidding) і двигун рекомендації ціни

Це дві ключові властивості нашої платформи для оптимізації налаштувань кампанії та отримання максимального результату. Аналіз якості майданчиків дозволяє рекламодавцям визначити джерела трафіку без конверсії і видалити їх. Також це дозволяє збільшити ROI для найбільш ефективних джерел.

Двигун рекомендації ціни дає уявлення про те, як ставка впливає на позиції в торгах. До уваги беруться всі параметри таргетингу. Двигун покаже, який відсоток доступного трафіку отримає ваша кампанія. Ця можливість дозволяє рекламодавцям встановити оптимальний CPC і оцінити очікуване охоплення аудиторії.

Контрольований диференційований підхід

Ви повинні постійно і динамічно додавати використані рекламні креативи, віджети і таргетинг. Долучайте нові й видаляйте неефективні елементи. Пам'ятайте, що свіжі та незвичайні рекламні креативи є джерелом вашої конкурентної переваги. Рекомендується поділ бюджету 80/20: де 80% виділяється на перевірені стратегії, а 20% - на експерименти.

Рекомендується додавати кампанії з новими налаштуваннями таргетингу і водночас не видаляти існуючі кампанії з ротації, поки їх ROI позитивний. Це дозволить набрати обертів і підвищити ефективність кампаній. Поширеною тактикою є створення двох наборів кампаній з високим і низьким CPC для різних ОС, браузерів чи налаштувань.

Чорні та білі списки

Як тільки запустите кампанію в ротацію, ви помітите, що деякі віджети працюють ефективніше за інші. Фаза тестування дозволить вам спершу побачити CTR і їхню вартість за конверсію. Потім вам доведеться динамічно налаштувати коефіцієнти для віджетів і кинути неефективні віджети у чорний список.

Віджети з високим CTR і низькою конверсією збільшують бюджет на рекламу. Тому, ви можете знизити на них ставки. З іншого боку, вам потрібно збільшити ставки на найефективніші джерела трафіку і подивитися, які з них допоможуть вивести кампанію на новий рівень. І останнє, доцільно виключати зовсім некорисні віджети з кампанії. Кидайте їх у чорний список.

Не давайте вашим креативам застаріти

Здебільшого вам буде потрібно 4-6 активних рекламних креативів на кампанію. Візуальні елементи зазвичай вигорають дуже швидко, але ті ж самі заголовки можна використовувати набагато довше. Залежно від охоплення кампанії, рекомендується оновлювати рекламні креативи кожні 1-3 тижні.

При масштабуванні кампанії не забувайте відслідковувати всі важливі KPI та метрики воронки продажів. Вони допоможуть вам визначити проблеми на різних етапах. Наприклад, високий CTR при низькій конверсії може вказувати на проблеми з цільовою сторінкою. Можливо, вона не приваблює користувачів, не оптимізована для мобільних пристроїв або не відповідає рекламним повідомленням.