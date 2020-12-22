Відтоді, як з'явився Інтернет, користувачі все менше звертають увагу на рекламні банери, які яскраво виділяються з навколишнього контенту. Використовуючи рекламу, яку проігнорувати неможливо, наприклад, спливаючі вікна і push-повідомлення, рекламодавці ризикують отримати негативну реакцію та викликати роздратування у потенційних користувачів.
Нативна реклама розвивається в абсолютно іншому напрямку. Вона контекстно і візуально підлаштовується до навколишнього контенту. Це органічно поєднується з користувацький досвід, і тому така реклама отримує більше уваги, не набридаючи користувачам.
У цій інструкції ви знайдете основи рекламування свого бізнесу за допомогою нативної реклами MGID, а також ми дамо вам кілька ексклюзивних порад, трюків для максимального розкриття її потенціалу.
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Зміст
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Розділ 1
Що таке нативна реклама?
Визначення нативної реклами
Згідно з Інститутом нативної реклами - це реклама, створена спеціально для того, щоб відповідати формі і функціоналу середовища, в якому вона розміщується. У такий спосіб, вона не заважає читачеві і активніше споживається, а також охоплює аудиторію більш розслаблено і пасивно, знаходячи читачів, коли вони вивчають контент паблішерів у Мережі.
Нативна реклама ненав'язлива і потенційно може мати більший вплив на споживача в порівнянні з банерами і дисплейною рекламою. Це досягається шляхом подолання банерної сліпоти - феномена вибіркової уваги користувачів. Вони схильні навмисно ігнорувати рекламу. Людям притаманно не звертати увагу на очевидну рекламу і прокручувати її, щоб дістатися до важливого для них контенту.
Більшість нативної реклами відображається у віджеті рекомендацій і посилається на редакційний контент. Зазвичай маркетологи, які використовують цей канал, намагаються розповісти історію або розважити аудиторію, одночасно представляючи їм рекламований продукт.
Розділ 2
Екосистема нативної реклами
Як рекламодавець, який шукає нові канали для розширення охоплення аудиторії, на платформі MGID ви можете очікувати високоякісний потік релевантних лідів. Для забезпечення стабільного та якісного трафіку ми використовуємо власне рішення безпеки, сертифіковане TAG, а також засіб виявлення підозрілої активності - Anura. Також у нас є власна команда аналітиків, що регулярно перевіряє трафік вручну. Ми можемо гарантувати безпеку 96% трафіку MGID.
На платформі MGID доступний географічний і поведінковий таргетинг. Вони дозволяють контролювати аудиторію, яка бачитиме вашу рекламу. Крім того, ми додали додаткові можливості оптимізації, такі як відстеження трафіку, вибіркова пропозиція ціни, потенційне охоплення аудиторії і двигун рекомендації цін. Все це допомагає рекламодавцям досягти максимальної ефективності з правильним таргетингом.
Наше рішення щодо контекстного таргетингу дозволяє маркетологам з самого початку кампанії вкладати повідомлення бренду в потрібний контекст, а також уникати небажаного. Наприклад, ви можете показувати рекламу тільки на сайтах певної категорії, виключати сторінки з конкретної тематики, яка, на вашу думку, може нашкодити бренду.
Платформа MGID - це джерело високоякісного трафіку у великих обсягах. Ми співпрацюємо з більш ніж 32+ тис. сайтів, зокрема з провідними паблішерами: Newsweek, Investing.com, The Week, MSN, International Business Times тощо. У нас 850+ млн унікальних відвідувачів з більш ніж 200+ країн щомісяця.
Розділ 3
Творчий підхід до нативної реклами
Здебільшого нативна реклама сприймається як рекомендований або спонсорський контент такий, що користувач читав до того як клікнув на рекламне оголошення. У порівнянні з дисплейною або банерною рекламою вона має більший потенціал залучення аудиторії і допомагає користувачам краще запам'ятати продукт.
Ключовими рекламними елементами на платформі MGID є зображення (візуальні елементи), текст і текстові кнопки. Створюючи рекламний об'єкт, ви повинні дотримуватись специфікацій зображень і заголовків, таких як розміри зображення, формат, довжина заголовка тощо. Інформація про них може бути знайдена в базі знань на вашій інформаційній панелі.
Пам'ятайте, що вибрані вами зображення - це перше, що привертає увагу. Користувачі оцінюють їх боковим зором, навіть не дивлячись на них, читаючи текст. Якщо аудиторія не зацікавлена в візуальній складовій, найімовірніше, вона проігнорує рекламне оголошення.
Ви можете використовувати нативну рекламу для просування продукту або реклами знижок. Це може здійснюватися прямо або за допомогою переходу на цільову лендинг сторінку продажу. Нативна реклама також відмінно підходить для надання додаткового контенту потенційним клієнтам, щоб водночас розважити їх і навчити чомусь. У такий спосіб, ви підготуєте аудиторію до купівлі й здійсните продаж більш тонко та ненав'язливо.
У ненав'язливих продажах контент стоїть на першому місці. Тому вам потрібно створити сюжет й у деяких випадках зробити його інтерактивним. Сторітеллінг може застосовуватися в різних варіаціях:
- успішні історії
- розв'язання проблеми
- або покажіть всі позитивні сторони продукту
Націлившись на більшу кількість кліків і конверсій, ви повинні сфокусуватися на створенні незвичайного користувальницького досвіду і зробити так, щоб ваша історія добре запам'ятовувалась. Звертайтеся до читача на «ти», щоб спілкування було більш особистим. Дізнайтеся, який емоційний тригер найкраще працюватиме з вашим рекламним повідомленням. Крім того, ви можете використовувати динамічні ключові слова, такі як {Місто} для рекламного тексту.
Розділ 4
Налаштування аудиторії, геотаргетингу, плейсменту і не тільки
Після реєстрації на платформі MGID наступним кроком буде вибір назви кампанії. У майбутньому це дозволить вам відстежувати різні кампанії. Виберіть її тип. Це може бути просування як продукту, так і контенту. Також варто приділити увагу вибору правильної категорії. Вона задасть напрямок для подальшого процесу модерації.
Наступний крок - це таргетинг. Ви можете налаштувати цільову аудиторію за допомогою трафіку з певних місць розташування, країн, браузерів, пристроїв тощо. Перед тим, як встановлювати велике охоплення, завжди тестуйте кілька варіантів. Вони повинні бути запущені як окремі кампанії та відрізнятися ключовими характеристиками трафіку. Наприклад, в одному варіанті можна сфокусуватись на мобільному трафіку, а в іншому - з персональних комп'ютерів.
Платформа MGID має передові ШІ-двигуни для оптимізації налаштувань кампанії. Наприклад, використовуючи інструмент відстеження трафіку, ви можете побачити найбільш ефективні гео і сегменти аудиторії, а також рівень конкуренції у кожному гео.
Ви повинні визначити графік кампанії. Ми рекомендуємо виділити кілька перших днів її для тестового періоду. Це дозволить дізнатися найефективніший час дня для реклами вашого продукту. Потім можна змінити графік, орієнтуючись на отриману статистику.
Щоб переконатися, що ви не перевищуєте свій бюджет, можна встановити ліміт на всю кампанію: витрачений бюджет, число кліків або конверсій. Також можна встановити лічильник конверсій або використовувати UTM-посилання для відстеження трафіку, отриманого з платформи MGID.
Після того як ви налаштуєте таргетинг для кампанії, вам варто перейти до створення рекламних креативів, а потім почніть процес модерації контенту.
Розділ 5
Правила модерації MGID
Як і в інших платформ, у MGID є точні інструкції щодо заборонених рекламних матеріалів. Ці вимоги можна знайти в інструкції з контент політики на сайті MGID.
Для швидкого проходження модерації треба перевірити всі картинки, текст, посилання і цільові сторінки. В середньому, ми відхиляємо 5% рекламних оголошень через різні порушення. Крім невідповідності нашій політиці причиною можуть стати такі порушення:
- порушення авторських прав
- порушення безпеки та конфіденційності
- клоакінг
- невідповідний вибір візуальних елементів
- поганий фотошоп
- сайти в розробці
- фейкові елементи в дизайні вебсторінки
- вдавати себе за інші легітимні джерела
- залучення знаменитостей
- агресивний клікбейт
Перед запуском реклами в ротацію вам треба перевірити цільову сторінку: а саме: її інформаційну цінність і вміст з огляду читачів. Не забудьте додати та чітко виділити правила користування і конфіденційності, контактну інформацію та інформацію про її розголошення. Всі матеріали, які ви розміщуєте на цільовій або передцільовій сторінці, повинні бути високої якості. Вони не можуть містити заборонений контент, такий як порнографію, тероризм, заклики до ненависті або інші небажані матеріали.
У процесі модерації в MGID ми використовуємо машинне навчання і перевірку вручну. Це не так недоречно, як мати справу лише з ботами й алгоритмами. Наші модератори можуть заблокувати деякі рекламні креативи, але вони майже ніколи не блокують акаунти й завжди готові допомогти перед запуском кампанії.
Ще один додатковий крок для прискорення процесу модерації - провести попередній перегляд продукту або контенту за підтримки нашої команди модераторів. Використовуючи цей метод, ви можете бути впевнені, що модерація нових матеріалів пройде швидко, а кампанія запуститься легко і без зайвих проблем.
Розділ 6
Тестування та оптимізація вашої кампанії
Якщо вам цікаво, чи можливо створити масштабні кампанії, які тривалий час працюють на автопілоті та приносять позитивний ROI, ми вас трохи засмутимо. Більшість нативних кампаній вимагають постійної переоцінки та оптимізації для отримання стабільних результатів.
Зараз ми розповімо вам кілька коротких правил. При їх дотриманні оптимізація і редагування кампаній не будуть такими вже й складними.
Не забувайте про тестову фазу перед запуском
Тестова фаза є ключем до успіху для мінімальної подальшої оптимізації та масштабування кампаній. На цьому етапі ви можете протестувати різні маркетингові підходи, цільові сторінки, різні рекламні креативи. Виділіть окремий бюджет на тестування, а наші акаунт-менеджери допоможуть вам з користю використати його для кожного гео.
Завжди краще почати з простіших налаштувань і середнього CPC. Можна налаштувати гео тільки для початкового тесту. Тестування, ймовірно, матиме негативний ROI, але воно дасть вам уявлення про кроки для подальшої оптимізації кампанії та створення чорних і білих списків.
Аналіз фази тестування допоможе визначити рекламу, цільові сторінки, час дня, віджети, джерела трафіку й інші патерни даних з найкращою конверсією. Після того, як ви їх визначите, не бійтеся збільшувати ставки з новими налаштуваннями.
Використовуйте вибіркові ставки (selective bidding) і двигун рекомендації ціни
Це дві ключові властивості нашої платформи для оптимізації налаштувань кампанії та отримання максимального результату. Аналіз якості майданчиків дозволяє рекламодавцям визначити джерела трафіку без конверсії і видалити їх. Також це дозволяє збільшити ROI для найбільш ефективних джерел.
Двигун рекомендації ціни дає уявлення про те, як ставка впливає на позиції в торгах. До уваги беруться всі параметри таргетингу. Двигун покаже, який відсоток доступного трафіку отримає ваша кампанія. Ця можливість дозволяє рекламодавцям встановити оптимальний CPC і оцінити очікуване охоплення аудиторії.
Контрольований диференційований підхід
Ви повинні постійно і динамічно додавати використані рекламні креативи, віджети і таргетинг. Долучайте нові й видаляйте неефективні елементи. Пам'ятайте, що свіжі та незвичайні рекламні креативи є джерелом вашої конкурентної переваги. Рекомендується поділ бюджету 80/20: де 80% виділяється на перевірені стратегії, а 20% - на експерименти.
Рекомендується додавати кампанії з новими налаштуваннями таргетингу і водночас не видаляти існуючі кампанії з ротації, поки їх ROI позитивний. Це дозволить набрати обертів і підвищити ефективність кампаній. Поширеною тактикою є створення двох наборів кампаній з високим і низьким CPC для різних ОС, браузерів чи налаштувань.
Чорні та білі списки
Як тільки запустите кампанію в ротацію, ви помітите, що деякі віджети працюють ефективніше за інші. Фаза тестування дозволить вам спершу побачити CTR і їхню вартість за конверсію. Потім вам доведеться динамічно налаштувати коефіцієнти для віджетів і кинути неефективні віджети у чорний список.
Віджети з високим CTR і низькою конверсією збільшують бюджет на рекламу. Тому, ви можете знизити на них ставки. З іншого боку, вам потрібно збільшити ставки на найефективніші джерела трафіку і подивитися, які з них допоможуть вивести кампанію на новий рівень. І останнє, доцільно виключати зовсім некорисні віджети з кампанії. Кидайте їх у чорний список.
Не давайте вашим креативам застаріти
Здебільшого вам буде потрібно 4-6 активних рекламних креативів на кампанію. Візуальні елементи зазвичай вигорають дуже швидко, але ті ж самі заголовки можна використовувати набагато довше. Залежно від охоплення кампанії, рекомендується оновлювати рекламні креативи кожні 1-3 тижні.
При масштабуванні кампанії не забувайте відслідковувати всі важливі KPI та метрики воронки продажів. Вони допоможуть вам визначити проблеми на різних етапах. Наприклад, високий CTR при низькій конверсії може вказувати на проблеми з цільовою сторінкою. Можливо, вона не приваблює користувачів, не оптимізована для мобільних пристроїв або не відповідає рекламним повідомленням.
Розділ 7
Якого ROI очікувати від нативної реклами
Використання безлічі технік і підходів дозволяє клієнтам MGID досягати їхньої цільової аудиторії в безпечному для бренду середовищі й ефективно отримувати нові ліди.
Кейс Babbel
Babbel - відомий на весь світ додаток для вивчення мов онлайн. За допомогою нативної реклами компанія прагнула спонукати нових користувачів зареєструватися і купувати курси. На платформі MGID запущено дві різні кампанії: пряма кампанія і кампанія з передцільовою сторінкою. Для креативу використали зображення звичайних людей у повсякденних ситуаціях. У результаті кампанія досягла 548 конверсій із середнім CPC 0,19$.
Кейс Occhiali24.it
Occhiali24.it - популярний бренд лінз для окулярів. Він відомий високою якістю продукції за низькою ціною. Бренд запустив кампанії з прямих продажів, а також ретаргетинг кампанії. Це допомогло нагадати клієнтам про вже знайомий їм продукт і збільшити коефіцієнт конверсії.
Кейс Flintobox
Flintobox пропонує навчальні бокси для розвиваючих занять з дітьми від 2 до 12 років. Продукт націлений на боротьбу з дитячою цифровою залежністю та їхньому залученні в корисну діяльність. Зараз проєкт має більше 120 000 передплатників.
Flintobox створила на платформі MGID декілька рекламних креативів, що зображують проблеми залежності від мобільних телефонів і підкреслюють необхідність інвестувати у розвиток дитини. Натиснувши на ці рекламні матеріали, користувачі переходили на цільову сторінку. Там вони могли вказати вік дитини і дізнатися про переваги Flintobox. Потім користувачі заповнювали форму для отримання зворотного дзвінка і розміщення замовлення. Кампанія мала гарні показники eCPL до 2,1$.
Розділ 8
Висновки
Фундаментальні принципи нативних кампаній — забезпечити користувачів релевантним контентом, що відповідає їхній поведінці в Мережі. Така реклама розміщується з урахуванням дизайну та вмісту сайту. Вона привертає більше уваги користувачів, ніж звичайні рекламні формати, такі як банери.
Запускаючи рекламу на MGID, ви знайдете високоякісні джерела трафіку з широкою аудиторією й отримаєте всю необхідну допомогу для ефективної роботи нативної реклами. З нашими передовими можливостями ви зможете легко націлитися та розміститися на преміальних майданчиках, а також масштабувати й оптимізувати свої кампанії.