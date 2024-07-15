Ласкаво просимо до нашої підбірки новин про продукти MGID. Раді представити вам нашу регулярну рубрику, в якій ми ділимося свіжими покращеннями й новими функціями. Ці оновлення мають оптимізувати ваш досвід користування платформою, підвищити продуктивність і загалом зробити нашу платформу кориснішою для вас. Розгляньмо ці покращення, щоб зрозуміти, як вони допоможуть вам у користуванні MGID.

Для паблішерів

Додаткові можливості з новим кодом віджета Simple JS

Представляємо останню версію нашого коду інтеграції — Simple JS. Це спрощене єдине рішення JavaScript полегшує процес користування нашим функціоналом для паблішерів і забезпечує швидше завантаження й підвищену технічну ефективність.

Код Simple JS замінює наш попередній Short Code, спрощуючи встановлення віджета для паблішерів. Розмістивши код Simple JS у розділі head вашої сторінки, ви відчутно покращите продуктивність сайту.

Переваги Simple JS

Реалізація без зайвих зусиль. Додайте Simple JS у розділ head на сторінці, і побачите, як код автоматично завантажує всі погоджені віджети. Для певних розміщень можна додати ще один рядок коду в розділ body, щоб забезпечити безперебійну роботу віджетів.

Додайте Simple JS у розділ head на сторінці, і побачите, як код автоматично завантажує всі погоджені віджети. Для певних розміщень можна додати ще один рядок коду в розділ body, щоб забезпечити безперебійну роботу віджетів. Гнучке керування. MGID займається налаштуванням віджетів зі свого боку, тож ваша технічна команда може зосередитися на інших завданнях.

MGID займається налаштуванням віджетів зі свого боку, тож ваша технічна команда може зосередитися на інших завданнях. Підвищена продуктивність. Централізоване завантаження віджетів з одного файлу JS скорочує час завантаження сторінки та покращує продуктивність, особливо для односторінкових програм (SPA).

Simple JS гарантує, що ваші рекламні оголошення залишатимуться доречними навіть після відмови від файлів cookie, використовуючи таргетинг на основі категорій статей для підтримки залучення користувачів і монетизації.

Покращений інтерфейс звітів і розширена аналітика

Для успіху вашого бізнесу як паблішера вам необхідно отримувати детальну інформацію про результати вашого сайту в монетизації. Тому MGID радий представити новий, вдосконалений інтерфейс звітів, який ви можете повністю налаштувати під себе. Цей потужний інструмент розроблено для того, щоб розширити ваші аналітичні можливості.

Перегляньте перелік звітів, ретельно підготовлених MGID, щоб задовольнити найтиповіші аналітичні потреби паблішерів. Цей перелік економить ваш дорогоцінний час, адже вам не потрібно налаштовувати купу звітів з нуля чи вручну.

Використовуйте різноманітні фільтри, щоб об'єднувати чи розділяти інформацію та знаходити неочевидні закономірності. Будь-які експерименти чи налаштування можна зберегти як нові звіти, і в майбутньому отримувати доступ до них в один клік. Розкрийте потенціал даних за допомогою інтерфейсу звітів MGID!

Інтеграція MCM

MGID пишається тим, що є партнером програми Google MCM, що дозволяє нам запрошувати паблішерів до програми Google Multiple Customer Management (MCM). Google MCM — це функція Google Ad Manager (GAM) 360, яка дозволяє паблішерам підв'язати свої рекламні ресурси до біржі Google Ad Exchange (AdX) через довірених партнерів Google, таких як MGID.

Google MCM створює зв’язок між «батьківською» і «дочірньою» мережами, і в цьому випадку MGID виступає батьківською мережею, а запрошений паблішер — дочірньою. Це налаштування спрощує управління кількома рекламними профілями водночас, забезпечуючи для паблішерів зручний доступ до AdX і дозволяючи партнерам надавати експертне допомогу та підтримку. Така співпраця допомагає оптимізувати мережі й рекламні ресурси та отримувати кращі результати.

Переваги Google MCM

Збільшення доходу. Збільшуйте CPM та дохід за допомогою розширеного попиту та конкуренції за рекламні розміщення.

Збільшуйте CPM та дохід за допомогою розширеного попиту та конкуренції за рекламні розміщення. Ефективне керування. Спростіть керування рекламними профілями за допомогою спрощеного доступу до AdX.

Спростіть керування рекламними профілями за допомогою спрощеного доступу до AdX. Підтримка експертів. Скористайтеся вказівками та технічною підтримкою MGID для оптимізації своїх рекламних ресурсів.

Як партнер програми Google МСМ MGID може запросити вас у програму. Приймаючи наше запрошення, ви дозволяєте MGID монетизувати ваш трафік через платформу Google, збільшуючи попит на ваші рекламні ресурси і підвищуючи ваші CPM і дохід. Щоб приєднатися до програми, просто поділіться своїм ідентифікатором мережі GAM і електронною поштою з MGID, розмістіть рядок ads.txt від MGID MCM на своїх сайтах і прийміть наше запрошення у вашому обліковому записі GAM. Наша команда з рекламних операцій подбає про решту, забезпечуючи повну інтеграцію та розширені можливості монетизації.

Для рекламодавців

Робота з рекламними матеріалами

Нові функції ШІ: прогнозування ефективності реклами

Наступна функція, яку ми хочемо представити, — наш інструмент для прогнозування ефективності реклами на основі ШІ, розроблений у партнерстві з Memorable AI. Ця нова функція на дешборді MGID Ads допомагає аналізувати ефективність ваших рекламних оголошень, допомагаючи вам обрати найкращу версію та зрозуміти вплив різних елементів реклами на її ефективність.

Крім того, MGID пропонує набір інструментів ШІ для роботи з рекламними матеріалами, зокрема:

Інструмент ШІ для перетворення тексту на зображення. Використовуйте текстові підказки, щоб створювати унікальні, ефективні зображення, які привертають увагу аудиторії та сприяють залученню. Легко налаштовуйте емоції, ракурси, умови освітлення та стилі.

Використовуйте текстові підказки, щоб створювати унікальні, ефективні зображення, які привертають увагу аудиторії та сприяють залученню. Легко налаштовуйте емоції, ракурси, умови освітлення та стилі. Інструмент ШІ для перетворення зображення на зображення. Перетворіть свої ідеї на приголомшливі зображення, додавши нові стилі, текстури та елементи в наявні зображення, щоб створити помітну рекламу.

Перетворіть свої ідеї на приголомшливі зображення, додавши нові стилі, текстури та елементи в наявні зображення, щоб створити помітну рекламу. Інструмент ШІ для генерування заголовків і описів реклами. Створюйте захопливі, ефективні рекламні тексти за допомогою найсучасніших алгоритмів ШІ, щоб генерувати цікаві заголовки й описи, які відгукнуться вашій цільовій аудиторії.

Щоб отримати додаткові відомості та відеоінструкції щодо цих функцій, перегляньте наш плейлист на YouTube.

Обмеження для креативів

Нова функція «Обмеження для креативів» дозволяє встановлювати бюджет або обмеження на кліки для окремих рекламних матеріалів у ваших кампаніях. Ця функція розв’язує проблему тестування нових рекламних матеріалів, коли ви не впевнені в їхній ефективності — ви зможете експериментувати і при цьому точно не виходити за рамки бюджету. Крім того, це дає змогу чіткіше розподіляти бюджет між оголошеннями в одній кампанії.

Ось як це працює:

На дешборді MGID Ads у списку креативів ви побачите нову колонку під назвою Ліміти на день/загалом. Коли ви натиснете на значення в цій колонці, відкриється бічна панель з налаштуваннями. За замовчуванням усі рекламні матеріали створюються без обмежень і відповідно позначаються як Unlimited. Звідти ви можете налаштувати ліміт бюджету або ліміт кліків за власним бажанням. Налаштовуйте щоденний і загальний бюджети окремо або одночасно відповідно до потреб вашої кампанії.

«Вигорання» креативів

Виконуючи масовий запуск рекламних матеріалів, ви ризикуєте включити й ті, які вже не показують гарних результатів. Щоб запобігти цьому та полегшити вам щоденну аналітику, ми регулярно надсилаємо вам звіти про креативи, які наближаються до межі вигорання. У цей звіт ми включаємо креативи, які в ротації вже 10 чи більше днів, і CTR яких знизився на 15% чи більше за останні три дні. Цей звіт допомагатиме вам ухвалювати вчасні рішення й замінювати вигорілі оголошення на нові.

Відстеження конверсій

Відстежуйте неунікальні конверсії за допомогою Postback

Тепер неунікальні конверсії можна відстежувати вже зараз за допомогою postback, подібно до Pixel. Це покращення особливо корисне, коли у вас відбувається кілька конверсій, які треба відстежувати як окремі події, навіть якщо в них однаковий click_id.

Коли ця функція може знадобитися? Розгляньмо сценарій, у якому у лійці продажів є як початкова конверсія замовлення, так і апсел в рамках одного потоку. Обидві ці конверсії мають враховуватися у загальній кількості покупок, хоча в них однаковий click_id.

За замовчуванням наша система рахує унікальні переходи. Однак у розширених налаштуваннях ми додали перемикач у меню «Відстеження конверсій > Ціль конверсії», що дозволяє враховувати всі конверсії. Цю функцію можна увімкнути просто за допомогою перемикача.

Шаблони Postback

Шаблони Postback, тобто зворотної передачі даних — функція, яка значно прискорить процес налаштування трекінгу. Можливо, ви користувалися цією функцією в нашому старому дешборді, але завдяки новому дизайну це значно простіше і краще відповідає вашим потребам.

Проблема. Щоб виконати налаштування зворотної передачі даних, ви повинні знати, куди передавати дані {click_id} із MGID у зовнішню систему та де зберігається макрос click_id. Однак на всіх платформах така інформація різна, як і макрос для параметра доходу.

Рішення. За допомогою наших шаблонів зворотної передачі даних усі ці дані потрапляють у необхідні блоки в межах налаштування трекінгу. Ми автоматично створюємо три цілі конверсії з назвами за замовчуванням, що дає вам можливість залишити або змінити їх відповідно до ваших конкретних потреб.

За допомогою шаблону Postback налаштування трекінгу займає близько хвилини, а всі дані, які ви налаштували самі, додаються автоматично.

Шаблони Postback у MGID Ads доступні для таких платформ, як Voluum, Binom, AdCombo й інших. Щобільше, ми можемо додати шаблони за вашим запитом — адже ми прагнемо покращити ефективність вашої роботи, де це можливо.

Висновок

Ось і всі новини з нашої підбірки! Ми постійно працюємо над удосконаленням нашої платформи та вже скоро зможемо поділитися з вами наступними оновленнями — не можемо дочекатися! Стежте за подальшими покращеннями й функціями, які ми представимо вже дуже скоро. Дякуємо за те, що залишаєтеся у спільноті MGID — ми будемо й надалі невтомно працювати, щоб допомогти вам досягти ще більшого успіху з нашими інструментами й сервісами.