Нативна реклама створюється таким чином, щоб вписатися в оригінальний контент веб сайту або програми. Це дозволяє такій рекламі бути ненав'язливою для користувачів, обходити додатки для блокування реклами і захоплювати необхідну кількість уваги. В результаті аудиторія може ознайомитися з рекламованими пропозиціями, і при цьому показники клікабельності будуть набагато вищими, в порівнянні з дисплейною рекламою.

Як грамотний маркетолог, ви, швидше за все, шукаєте нові канали розширення ваших кампаній і розглядаєте нативну рекламу як один з варіантів. Ми допоможемо вам впровадити нативну рекламу і прискорити ваш шлях до успіху.

Хочете дізнатися більше про те, як створити власну кампанію з використанням нативної реклами, а також познайомитися з конкретними інструментами і новими можливостями нашої платформи з функцією самообслуговування? Тоді читайте далі.

Переваги платформи MGID

Для забезпечення стабільної якості трафіку, MGID використовує власне рішення для захисту від шахрайства, сертифіковане TAG (Trustworthy Accountability Group) та інструмент виявлення шахрайства Anura. Також наша група штатних аналітиків займається регулярною перевіркою трафіку вручну. Таким чином, ми можемо гарантувати, що 96% трафіку MGID не містить елементів шахрайства.

Ми постійно працюємо над створенням нових функцій і оптимізацією можливостей нашої платформи. В панелі управління ви можете знайти кілька дійсно корисних інструментів - traffic insights і selective bidding. Інструмент Traffic insights (відстеження трафіку) - це база даних реалізованого трафіку MGID. З його допомогою ви зможете зробити попередню оцінку того, що вам може запропонувати MGID і порахувати, скільки це буде коштувати.

Selective bidding (вибір ціни за клік), - ще один потужний інструмент, який дозволить вам збільшити або зменшити ціну за клік на певне джерело трафіку. Використовуючи цей інструмент, ви можете встановлювати ціну за клік для різних розміщень, виходячи з їх ефективності, і оптимізувати свої кампанії на рівні найдрібніших елементів. Цей інструмент також дозволяє прорахувати, скільки трафіку ви отримаєте при збільшенні ставки і допомагає правильно визначити масштаб кампанії.

Нещодавно ми додали на платформу дві нових функції: potential audience reach (потенційне охоплення аудиторії) і predictive price recommendation engine (механізм прогнозування та рекомендації розцінок). Перший інструмент показує приблизну кількість переглядів, яку може принести ваша кампанія (з динамічними оновленнями), а другий - допомагає перевірити потенціал створеної вами реклами перед запуском кампанії.

Проведення кампанії

Після того, як ви визначили цілі і розрахували бюджет, вам потрібно поповнити баланс на рахунку на необхідну суму і обрати ім'я для кампанії, щоб в майбутньому ви могли переглядати і відстежувати різні кампанії. Наступним кроком є вибір типу кампанії, це або просування продукту, або просування контенту. Зверніть особливу увагу на вибір правильної категорії, так як це буде визначати подальший процес модерації.

Наступний крок - це таргетування. Ми вже описали функції MGID, такі як відстеження трафіку, вибір ціни за клік, потенційне охоплення аудиторії, механізми рекомендації розцінок, які ви можете використовувати в даному процесі. Використовуючи інструменти відстеження трафіку, ви можете побачити, які регіони і цільові групи показують найкращий результат, і оцінити рівень конкуренції в кожному регіоні.

По замовчуванню можна налаштувати цільову аудиторію для певного регіону, країни, браузеру, пристрою тощо. Ми рекомендуємо протестувати кілька стратегічних підходів перед початком будь-якої серйозної кампанії з використанням нашої платформи. Ці підходи слід реалізувати у вигляді окремих кампаній, які будуть відрізнятись ключовими характеристиками трафіку, наприклад такими, як трафік з мобільних або стаціонарних пристроїв.

Далі, вам необхідно призначити дату запуску кампанії. Перед початком кампанії ми рекомендуємо виділити хоча б пару днів для тестового періоду, щоб ви могли визначити найбільш вигідний час доби для вашого продукту. Потім ви зможете виставити тимчасові рамки, виходячи зі статистики, зібраної під час першої спроби.

Щоб випадково не вийти за межі бюджету, ви можете встановити ліміт для вашої кампанії - за сумою, кількістю конверсій або кліків. Ви так само можете налаштувати датчик конверсій або використовувати UTM-мітки для відстеження трафіку, отриманого з платформи MGID.

Як тільки ви налаштуєте таргетування, переходьте до створення креативу і проходження процесу модерації. Ключовими елементами будь-якого креативу є заголовок, зображення і посилання. Їх необхідно вибудувати гармонійно, щоб вони привертали увагу і відповідали вимогам до креативу, які можна знайти в панелі управління.

Реклама на англійській мові проходить перевірку протягом 24 годин з моменту завантаження на платформу, а модерація контенту на інших мовах може зайняти до трьох робочих днів. Якщо ви хочете оптимізувати цей процес і уникнути ризику того, що кампанія буде відхилена, прочитайте нашу статтю про модерацію контенту.

Висновки

Залежно від вашого продукту і маркетингових цілей, нативна реклама може стати найбільш ефективним каналом просування і джерелом трафіку. Використовуючи платформу MGID, ви можете легко налаштовувати таргетування за допомогою інструментів вибору ставки і відстеження трафіку, розміщувати свою рекламу на преміум-ресурсах і отримувати трафік високої якості в будь-якому регіоні за вашим вибором.

Як ви можете переконатися з цієї статті, почати кампанію і запустити рекламу через нашу платформу дуже легко. Зверніться до менеджера вашого облікового запису або менеджера клієнтської підтримки, якщо у вас виникнуть будь-які питання по роботі з панеллю керування, таргетуванням або створенням креативу для вашої кампанії.