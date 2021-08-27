Стандартні канали: Facebook і Instagram все ще добре підходять для просування, але вони переповнені рекламою. Щоб виділитися серед інших магазинів, варто розширити покриття залучення і додати нові канали.

Дропшиппінг або пряме постачання завжди мали високий потенціал доходу, а зараз цей ринок став ще більш привабливий, бо стрімко зростає. Ключова рушійна сила дропшиппінгу — імпульсивні покупки — миттєво зростають. Згідно з недавніми опитуваннями на CreditCards.com, 88,6% населення США спонтанно ухвалило рішення щодо купівлі з середніми разовими витратами у 81,85$, а це приблизно 17,78 мільярдів доларів на рік.

Однак, розумно розширювати та диверсифікувати канали дропшиппінгу, тому вартість показу реклами у золотих клітках стає все більшою. За останні декілька років нативна реклама остаточно сформувалася і виросла в новий потенційний канал продажів. Вона може стати двигуном подальшої еволюції дропшиппінгу бізнесу і залучити високоякісний трафік на ваш вебсайт.

Якщо ви знаєте, про що йдеться, щоб отримати нативний трафік не потрібно навіть сильно змінювати поточний підхід. Найкращі рекламні методи залишаються незмінними.

Тактика жорсткого продажу

Нативна реклама підходить для жорстких і м'яких продажів. При прямих продажах конверсії не потребують додаткових рівнів воронки. Можна обійтися без додаткового контенту на зразок вікторин, щоб побудувати воронку, щоб перейти до клієнтів.

Саме продукт буде центральною фігурою кожного розміщеного креативу. Більшу частину реклами займають зображення товару і його переваги.

Наприклад, креативи продукту DFO, Circa Knee, розповідають про простоту використання наколінника легкою і зрозумілою мовою.

Додайте рекламні фото і відео на першому екрані цільової сторінки. Саме тут вони отримують найбільше уваги та допоможуть побудувати взаєморозуміння зі споживачами.

Не перевантажуйте цільову сторінку гіперпосиланнями або яскраво виділеними ключовими словами. Нехай все буде просто і професійно. Призначений для користувача досвід повинен бути на висоті, інакше всі зусилля будуть марними. Навіть ідеальний продукт не вийде продати, якщо кнопка для покупки буде не в тому місці або взагалі відсутня.

Пам'ятайте, що цілком нормально використовувати трохи грайливий або злегка провокаційний заголовок. Ви не повинні «заглядати» клієнтам у рот, щоб продати товар. Нативна реклама говорить з базою цільових клієнтів безпосередньо, і вони будуть не проти, якщо дражнитимете їх, наприклад, на цьому креативі для Huusk від DFO:

«Якщо у тебе немає цього ножа, ти однозначно готуєш неправильно», — досить провокативно для тих, хто серйозно замислюється про купівлю цього ножа, але не настільки зухвало, щоб ображатися.

Говоріть з клієнтами безпосередньо і продавайте продукт без зайвого попереднього підігріву інтересу. З нативною рекламою можна ефективно використовувати жорсткі та м'які техніки продажу.

Сильний візуальний акцент

Сильні візуали — ключ до успішного просування товару. Це було правильно від моменту зародження реклами. Без приголомшливих визуалів товар не продається, але не всі розуміють, що це означає.

Сильний візуальний акцент — це значить дотримуватися одного стилю і розміру для брендингу. Всі візуали повинні бути найвищої якості, якщо не хочете виглядати непрофесійно.

Немає кращого способу рекламувати товар, ніж показати його в дії. Покажіть, як продукт розв'язує конкретну проблему, як це робить GiddyUp, просуваючи AirPhysio:

Чітко показано, для чого цей товар, видно, як він справляється з конкретною проблемою.

Акцент сильного візуала зроблений на звичайних обставинах, коли споживач використовує продукт. Візуали не повинні робити ставку на страх, щоб продавати товар. Потрібно лише показати покупцям ситуації, що закликають придбати потрібний товар.

Висновок

Переповненість Facebook, Instagram і YouTube стала реальною проблемою, що змушує шукати нові надійні канали дропшиппінгу. Нативна реклама — найкращий варіант.

Ваш бізнес виграє від прямого підходу до продажів замість створення розважальних сторінок для підігріву інтересу клієнтів до товару. Прямих продажів не буває без сильних візуалів, тому опрацьовані креативи принесуть тільки користь у довгостроковій перспективі.