MGID — глобальна платформа нативної реклами, оголосила, що її рішення контекстуального інтелекту Contextual Intelligence визнано "Найкращим загальним рішенням AdTech" компанією MarTech Breakthrough на щорічній церемонії нагород від MarTech Breakthrough Awards. Ця провідна організація з розвідки ринку визначає провідні компанії, технології та продукти у світовій індустрії маркетингу, продажів та рекламних технологій з 2017 р. Втретє, коли MarTech Breakthrough Awards оцінює чудові результати та ефективність продукту MGID.

Рішення MGID Contextual Intelligence для нативної реклами використовує алгоритми штучного інтелекту для оцінки статей за контекстом та настроями, а потім визначає та позначає вміст на основі власної таксономії вмісту MGID, що виходить далеко за межі стандартних рішень контекстного націлювання.

Контекстуальний інтелект від MGID надає маркетологам можливість охопити споживачів, коли вони найбільш готові до купівлі, розміщуючи оголошення відповідно до вмісту на будь-якій вебсторінці. Результатом є більш релевантний досвід користувача, гарантована безпека бренду та покращена ефективність кампанії.

«Поштовх до відключення відстеження користувачів у веббраузерах та додатках у поєднанні з жорсткими правилами конфіденційності даних змусив рекламодавців та паблішерів шукати тактику, яка може забезпечити ефективні результати бізнесу без використання файлів cookie. Завдяки цьому контекстне націлювання знову опиняється в центрі уваги, — сказав Джеймс Джонсон, керуючий директор MarTech Breakthrough. — MGID — провідний новатор у цьому просторі, який працює над вдосконаленням контекстного націлювання, як життєздатного рекламного рішення у світі без файлів cookie.»

Щороку нагороди MarTech Breakthrough Awards відзначають досконалість та визнають досягнення інновацій у ряді категорій маркетингу, продажів та рекламних технологій. Вони містять автоматизацію маркетингу, дослідження ринку та досвід клієнтів, AdTech, SalesTech, маркетингову аналітику, контентний та соціальний маркетинг, мобільний маркетинг та багато іншого. Цьогорічний конкурс зібрав понад 2850 номінацій з 17 різних країн світу.

«Ми раді потрапити до списку переможців програми MarTech Breakthrough 2021 Awards. Наше рішення Contextual Intelligence забезпечує рівномірний обмін цінностями між рекламодавцем, паблішером та споживачем, — сказав Сергій Денисенко, генеральний директор MGID. — Рекламодавці можуть покращити безпеку бренду, бо вони мають можливість розміщувати відповідний контент перед потрібною аудиторією у належний час. Вони користуються більш гнучкими способами до націлювання рекламних оголошень, що призводить до кращої рентабельності інвестицій у рекламу. Паблішери, з іншого боку, можуть глибше зрозуміти інтереси та поведінку аудиторії, зберігаючи при цьому цінність рекламного ресурсу та збільшуючи середню CPM у світі без файлів cookie.»

Про MarTech Breakthrough

MarTech є частиною Tech Breakthrough, провідної платформи для аналізу та розпізнавання глобальних технологічних інновацій та лідерства. Програма MarTech Breakthrough Awards присвячена вшануванню досягнень маркетингових і рекламних tech-компаній, продуктів та людей. Щороку нагороди MarTech Breakthrough Awards приносять визнання досягненням компаній та продуктів, що здійснили прорив у сфері маркетингових технологій. Подія залучає тисячі учасників із різних галузей: автоматизація маркетингу, AdTech, SalesTech, маркетингова аналітика, CRM, контентний та соціальний маркетинг, вебсайти, SEM, мобільний маркетинг тощо.

Для отримання додаткової інформації відвідайте MarTechBreakthrough.com.