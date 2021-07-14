Спершу може здатися, що програматик та нативну рекламу можна порівнювати. Ми могли б продемонструвати переваги та недоліки цих двох варіантів, щоб ви самостійно дійшли до висновку, який з них краще. Однак історія програматик та нативної реклами зовсім не залежить від їх контрастних особливостей чи порівняння переваг.

Нативна програматик реклама — це дві, здавалося б, несумісні моделі, які об’єднуються на користь паблішерів та маркетологів. Насправді деякі скептики все ще сумніваються у цьому малоймовірному союзі, безнадійно чіпляючись за безпеку дисплейної програматик реклами. Тривалий час цей скептицизм був доречним, але тепер все змінилось.

Чому потрібно вибирати саме нативну рекламу?

На відміну від банерних оголошень, міжсторінкових та мультимедійних, нативна реклама відповідає формі та функціям сторінки, на якій вона знаходиться. Інакше кажучи, нативна реклама відповідає дизайну вебсторінки та ідеально вписується в її вміст.

Насамперед нативна реклама бореться з втомою від реклами. Нецікаві оголошення або їх надмірна кількість здебільшого відштовхують користувачів, що призводить до зниження рейтингу кліків. Оскільки нативні оголошення виглядають як справжній контент, який легко поєднується з наповненням сторінки, користувачі охочіше натискають на них.

Банерна сліпота зараз більш поширена, ніж будь-коли. Люди настільки звикли бачити медійну рекламу, що навіть не помічають її. Тонкість та природний дизайн нативних оголошень дозволяють їм привернути увагу користувачів.

Нативна реклама — це чудовий спосіб підвищити впізнаваність бренду та завоювати більшу довіру користувачів, якщо ви робите це прозоро.

Чому варто вибрати програматик рекламу?

Програматик реклама передбачає використання штучного інтелекту та призначення ставок у режимі реального часу в процесі розміщення оголошень. Замість того, щоб купувати рекламні місця вручну, маркетологи можуть передати всі повторювані та трудомісткі завдання спеціалізованим програмним рішенням.

Купівля та продаж оголошень автоматично приносять ряд переваг. Це набагато швидше, ніж придбати місця вручну. За лічені секунди алгоритми можуть зробити найскладніші обчислення, що містять набори даних, які люди ніколи не зможуть зрозуміти. Вони використовують усю зібрану інформацію для підтримки процесу ухвалення рішень та торгів, що призводить до вищої економічної ефективності та покращення розуміння клієнтів.

Програмне забезпечення також може допомогти спростити процес купівлі та дозволити групам маркетологів зосередитися на міркуваннях щодо бюджету, моделях атрибуції та цілях.

Переваги реклами програматик: автоматизація, економічна ефективність та краща інформованість про клієнтів, вивели цю технологію на авансцену медіа-індустрії. У 2020 році реклама програматик становила понад 89% витрат на медійну рекламу цифрових технологій США.

Спільні переваги

У нативної та програматик реклами є свої переваги. Кожен з цих видів є результатом еволюції цифрового маркетингу, та їхня сукупна цінність величезна.

Нативна реклама — це ідеальне рішення всіх проблем, які переслідують сучасну рекламу. Вона не є нав'язливою та пропонує додаткову цінність для користувачів, будує відносини між ними та брендом.

Розміщення нативної реклами методом програматик змінило б весь ринок цифрового маркетингу.

Виникає проблема

Наразі це питання можна розв'язати. З одного боку, у нас є система, розроблена для того, щоб бути ефективною, швидкою та обслуговувати великий об'єм реклами. З іншого боку, існує форма цифрової реклами, яка вимагає налаштування, продуманості та індивідуального підходу до кожного оголошення.

Відмінності між програматиком та нативною рекламою можуть здаватись непереборними, але досвідчені маркетологи вже користуються перевагою програматик нативної реклами з беззаперечним успіхом.

Відповідь можна знайти у протоколі IAB OpenRTB 2.3, який вийшов у 2015 році. Він містить Специфіку Native Ads API, яка поєднувала програматик та нативну рекламу та створила новий потужний інструмент цифрового маркетингу.

Роз'яснення програматик нативної реклами

Вищезгаданий протокол здійснив справжню революцію методу розміщення нативної реклами на вебсайтах паблішерів. Протокол та API розбирають рекламне оголошення на кілька складових: заголовок, URL-адреса контент, опис контенту, зображення, назва бренду та логотип.

Вони також представили шість типів нативних рекламних блоків і різноманітні макети рекламних блоків на вебсайті паблішерів.

Це означає, що тепер можливо деконструювати та заново зібрати об’єкти за потреби за допомогою методу програматик. Нативну рекламу можна автоматично змінювати відповідно до макета цільової вебсторінки, що дає змогу автоматично призначити ставки у реальному часі з нативними рекламними оголошеннями, які приносять конверсії.

Спільне майбутнє

Тепер, коли ми подолали розрив між цими двома різними маркетинговими напрямками, нативна програматик реклама обов'язково візьме верх, але це питання часу.

Вона стрімко набирає популярність (і бюджет) й зазвичай її використовують як вигідну заміну застарілим медійним оголошенням. Попри те, що банери навряд чи зникнуть повністю, потрібно починати переорієнтовуватися на більш прийнятні та стійкі нативні оголошення.