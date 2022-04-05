Нова функція на платформі MGID дозволяє налаштовувати таргетинг рекламних кампаній на основі вартості мобільного телефону користувача.

Для рекламодавця дуже важливо мати у своєму розпорядженні різноманітні варіанти таргетингу та інструменти оптимізації кампаній. Наш найновіший варіант таргетингу дозволяє рекламодавцям точно визначати вартість моделі смартфона користувача у своїх мобільних кампаніях.

Як функція таргетингу за ціною телефону відображається на панелі інструментів

За допомогою цієї нещодавно запущеної функції ви можете включити або виключати певні діапазони цін на телефони зі своєї кампанії. Нижче приведена сітка таргетингу, доступна на платформі MGID.

Функція таргетингу

Після того, як ви вибрали бажану цінову категорію телефону, збережіть налаштування, натиснувши на кнопку «Підтвердити».

Зверніть увагу, що цей варіант таргетингу недоступний для трафіку з комп'ютерів, планшетів та телевізорів Smart TV.

Щоб отримати максимальний прибуток від своїх кампаній, важливо стежити за ефективністю різних цінових діапазонів. Для аналізу даних та оптимізації кампаній на основі цін на телефони необхідно включити користувацькі теги відстеження, встановити тег {price_range} і зберегти кампанію.

Користувацьке відстеження

Після встановлення і налаштування користувацького тега відстеження, ви побачите вкладку «Діапазони цін на телефони» у розділі «Докладна статистика», ви також можете використовувати ці діапазони як параметри у звітах «Статистика конверсій». Таким чином, ви можете оцінити реальну ефективність різних цінових категорій.

Чим може бути корисний таргетинг за ціною телефону

Ця розширена функція таргетингу особливо корисна, якщо ви хочете охопити сегменти аудиторії з різною купівельною спроможністю. Тепер рекламодавці можуть співвідносити ціну телефону користувача з його готовністю купувати інші продукти, а також з іншими соціальними та демографічними критеріями.

Немає необхідності винаходити велосипед або робити надто складні припущення. Якщо ви просуваєте продукт або послугу у високій ціновій категорії, користувач із більш дорогою моделлю телефону з більшою ймовірністю конвертується. І навпаки, товари зі знижкою та доступні товари з більшою ймовірністю залучать користувачів із дешевшими телефонами.

Однак зважте, що цінова чутливість варіюється в залежності від країни. Наприклад, в одних регіонах ваш продукт може бути цікавий користувачам з дорогими та середніми за ціною телефонами, а в інших лише користувачі з найдорожчими моделями телефонів будуть конвертуватись.

Вам також слід враховувати розмір екрана та роздільну здатність телефону. Більш дорогі телефони, як правило, мають більші екрани і більшу роздільну здатність екрану, а це означає, що рекламні оголошення можуть бути трохи більш детальними та складними. І навпаки, пристрої з низькою роздільною здатністю виграють від спрощених візуальних ефектів. Завжди рекомендується налаштовувати рекламні креативи не тільки для різних типів трафіку (мобільний vs. комп'ютер), але і для різних цінових категорій телефонів.

Підсумовуючи сказане, MGID продовжує розробляти та запускати нові функції та варіанти таргетингу. Хоча кожен варіант таргетингу є незалежним фактором, їх можна комбінувати при необхідності, щоб забезпечити детальне охоплення аудиторії, що найбільш готова конвертуватись. Нещодавно доданий варіант таргетингу за ціною телефону дозволяє рекламодавцям використовувати ціни телефону як приблизний індикатор платоспроможності користувачів та коригувати рекламу для різних типів мобільного трафіку.