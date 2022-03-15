За останні кілька років у світі відбулось багато трагічних подій. Пандемія та російське вторгнення в Україну змушують усіх нас задуматись над тим, що буде далі.

Розмірковуючи про ці події та загибель людей, свідками чого ми були останні кілька років, легко забути про свою особисту відповідальність. Кожен з нас, від анонімного користувача, що публікує повідомлення на онлайн-форумі, до великих рекламних агентств, може бути більш вибірковим у способах спілкування. Не всі ми маємо однакові охоплення та вплив, тому відповідальність за те, що і де рекламується, лягає на рекламні агенції та бренди.

Досить неприємно бачити бренди, що рекламують свою продукцію поряд зі сценами руйнувань та страждань. Зрештою, реклама - це створення позитивного ментального зв'язку між продуктом та його рекламою. Отже, відповідальність бренду зводиться до одного: фільтр місць, де відображається реклама. Отже, як домогтися вибірковості в розміщенні реклами, не заносячи сайти в чорний список?

Завдяки контекстній рекламі бренди можуть уникати негативних конотацій та образів, при цьому не втрачаючи прибутковості.

Підходяща реклама

Отже, як контекстний таргетинг вирішує складну проблему запобігання негативного контента та розміщення реклами тільки там, де це безпечно?

Щоб зрозуміти це, необхідно мати базове розуміння контекстного таргетингу, хоча це досить розмите поняття. "Розмите" воно тому, що навіть маркетологи і власники ЗМІ не можуть дійти єдиної думки про те, що є контекстним таргетингом.

Для деяких контекстний таргетинг - це просто використання медіаконтенту для тагретингу аудиторії, в той час як інші бачать у ньому семантичне розуміння контенту. Інші кажуть, що це щось інше, що включає використання метаданих контенту для таргетингу. Ті, хто більше орієнтований на SEO, заявляють, що вся справа у рішеннях, які з'являються на основі сигналів пошуку або намірів користувача за фрагментом контенту.

Яке б пояснення ви не вибрали, основна мета контекстного таргетингу залишається незмінною — розуміння споживаного контенту, а не розуміння людини, яка його споживає. Крім того, більша увага приділяється настрою контенту, а саме - чи він є позитивним, нейтральним або негативним. Контекстний таргетинг - це зміна парадигми і повернення до того часу, коли ще не існувало таргетингу на основі сторонніх файлів cookie. Звичайно, це безпосередньо пов'язано з новими законами про конфіденційність користувачів та обмеженнями відстеження даних, доступних для рекламодавців.

Зосередивши увагу на самому контенті, а не на користувачеві, контекстний таргетинг дозволяє використовувати більш творчі методи оптимізації, краще розвивати аудиторію і, що найважливіше, підвищує безпеку бренду. Контекстний таргетинг використовує контекст, тобто семантичне розуміння мови, намірів та пошуку на сайті, щоб знайти найбільш підходяще місце для реклами.

Якщо ви хочете уникнути дезінформації або просто триматися подалі від новин, які можуть завдати шкоди вашому бренду, контекстний таргетинг може допомогти вам, визначаючи зміст сторінки.

Він може зробити навіть більше. За допомогою інструментів контекстної аналітики MGID можна фільтрувати суперечливий контент і виключати його з місць розміщення реклами. Виключаючи певні теми, настрої або емоційні відтінки, ви будете впевнені у безпеці бренду у довгостроковій перспективі, знаючи, що ваш меседж завжди подається у правильному контексті.

Майбутні тенденції

Хоча актуальність контекстного таргетингу зростає — і кожен його аспект (контекст, пошук, намір) зараз вважається обов'язковим — він, як і раніше, залишається лише одним із багатьох рішень, які існують в екосистемі рекламних технологій. Поєднання розуміння контексту, ефективних інструментів і технологій необхідне для успіху в просторі рекламних технологій, що постійно розвивається.

Також можливо, що ми побачимо зміни у поведінці продавців. Великі та впливові постачальники технологій використовують своє унікальне становище для посередництва та автоматизації купівлі та продажу реклами. Цілком імовірно, що власники ЗМІ вирішать відмовитися від посередників і займатимуться контентом і контекстом у якості продавця.

У ході пошуку незалежності від технічних посередників також ймовірно, що ми побачимо сплеск співпраці між власниками ЗМІ, що призведе до більшої співпраці та згоди дотримуватися галузевих стандартів. Якби власники ЗМІ об'єднали безпеку бренду, контекстуальне планування, розуміння аудиторії та оцінку контенту, вони б змогли конкурувати на ринку, де раніше домінували великі компанії.

Через більшу кількість обмежень на файли cookie та відстеження даних стає все важче орієнтуватися на певні групи аудиторії. Поки не з'явиться інше рішення, бренди намагатимуться повністю охопити всю аудиторію через засоби масової інформації чи контент, який вони споживають, незалежно від індивідуальних показників, таких як вік. Однак, коли пил від заборони використання сторонніх файлів cookie вляжеться, ймовірно, що виникне гібридна модель, яка буде поєднувати в собі контекстний таргетинг і таргетинг на основі цифрових сигналів користувачів, таких як тип пристрою або мова.

Заключна думка

Контекстний таргетинг - надійний спосіб зберегти безпеку бренду в наш неспокійний час. Вивчаючи контекст сторінки за допомогою передових інструментів контекстної аналітики, можна уникнути небажаних тем на ваш вибір і фактично вручну вибрати, де з'являтиметься ваша реклама.