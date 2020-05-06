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Статті з тегами

Захист даних

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4 хв читання
Новини продуктів
MGID забезпечує відповідність вимогам DSA: підвищуємо довіру...

Раді повідомити, що тепер рекламна платформа MGID повністю відповідає вимогам Закону про цифро...

19 черв. 2024 р. • 4 хв читання
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15 хв читання
Key Differences Between GA3 and GA4
Ad Tech тренди
GA4 vs. GA3. Досліджуємо еволюцію вебаналітики

У динамічному світі цифрової аналітики варто на крок відступити від того, що добре знаєш і вмі...

8 вер. 2023 р. • 15 хв читання
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6 хв читання
Новини продуктів
MGID завершує сертифікацію за стандартом ISO 27001: що це оз...

Безпека даних є серйозною проблемою для компаній і споживачів у сучасному цифровому середовищі...

7 лип. 2023 р. • 6 хв читання
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10 хв читання
Рекламодавці
Підготовка до клієнтських підказок про User Agent від Chrome...

За останні кілька десятиліть рекламна індустрія зазнала величезних змін. На початку 2000-х у ц...

9 трав. 2023 р. • 10 хв читання
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2 хв читання
Преса
MGID розширює партнерство з GeoEdge, щоб підсилити боротьбу ...

Глобальна рекламна платформа MGID розширює партнерство з GeoEdge, провідним сервісом рішень дл...

19 січ. 2023 р. • 2 хв читання
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Посібник
1 хв читання
Посібники
Реклама та таргетинг без сторонніх файлів cookie

До 2022 року сторонні файли cookie, як очікується, перестануть працювати у більшості браузерів...

23 квіт. 2021 р. • 1 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

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