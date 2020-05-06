Статті з тегами
Захист від шахрайства
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MGID завершує сертифікацію за стандартом ISO 27001: що це оз...
Безпека даних є серйозною проблемою для компаній і споживачів у сучасному цифровому середовищі...
7 лип. 2023 р. • 6 хв читання
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Підготовка до клієнтських підказок про User Agent від Chrome...
За останні кілька десятиліть рекламна індустрія зазнала величезних змін. На початку 2000-х у ц...
9 трав. 2023 р. • 10 хв читання
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MGID розширює партнерство з GeoEdge, щоб підсилити боротьбу ...
Глобальна рекламна платформа MGID розширює партнерство з GeoEdge, провідним сервісом рішень дл...
19 січ. 2023 р. • 2 хв читання