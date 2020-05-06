Зареєструватись
Статті з тегами

Захист від шахрайства

6780
6 хв читання
Новини продуктів
MGID завершує сертифікацію за стандартом ISO 27001: що це оз...

Безпека даних є серйозною проблемою для компаній і споживачів у сучасному цифровому середовищі...

7 лип. 2023 р. • 6 хв читання
5715
10 хв читання
Рекламодавці
Підготовка до клієнтських підказок про User Agent від Chrome...

За останні кілька десятиліть рекламна індустрія зазнала величезних змін. На початку 2000-х у ц...

9 трав. 2023 р. • 10 хв читання
8205
2 хв читання
Преса
MGID розширює партнерство з GeoEdge, щоб підсилити боротьбу ...

Глобальна рекламна платформа MGID розширює партнерство з GeoEdge, провідним сервісом рішень дл...

19 січ. 2023 р. • 2 хв читання

Нативна кампанія вже за кілька хвилин

Із MGID ви отримуєте доступ до більш ніж 32 000 паблішерів і більше 185 мільярдів показів у місяць.

Стати рекламодавцем
Стати паблішером