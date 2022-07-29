MGID завжди шукає способи спростити створення контенту для рекламних кампаній. Цього разу ми представляємо вам нову функцію, яка сканує вашу лендінг сторінку та автоматично пропонує заголовки для рекламних креативів.

Користувач натисне на вашу рекламу чи проігнорує її? Це питання, яке вічно мучить рекламодавців, і з такою великою конкуренцією ваш заголовок має бути дійсно цікавим, щоб привернути увагу користувачів. Автоматичні заголовки - найновіша функція MGID для створення реклами, яка заощаджує ваш час та енергію, а також дає можливість розглянути різні варіанти.

Інструмент Anyword's AI Copywriting легко інтегрується в панель інструментів MGID. Інструмент сканує контент вашого лендінгу та пропонує найкращу версію заголовка, що дозволяє створити рекламу, на яку дійсно хочеться натискати.

Тепер ви можете створювати заголовки ШІ в один клік миші та сортувати їх за прогнозованою ефективністю. Невдовзі побачимо, як це працює!

Найновіша функція у вашій панелі інструментів

Коли ви додаєте новий рекламний креатив, ви вводите URL-адресу лендінгу. У цей момент кнопка Auto Titles стане активною.

Як тільки ви натиснете "Показати автоматичні заголовки", інструмент ШІ просканує лендінг сторінку та запропонує варіанти заголовків. Потім вам буде представлений список заголовків, створених штучним інтелектом.

Інструмент Auto Titles у дії

Тут ви можете вибрати один із заголовків, згенерованих ШІ в готовому вигляді, налаштувати його або створити зовсім новий заголовок.

Як використовувати автоматичні заголовки

Тепер вам не доведеться покладатись тільки на свої творчі здібності, щоб вигадувати помітні, клікабельні заголовки для вашої реклами! Сила штучного інтелекту зробить важку роботу за вас та запропонує вам гідні варіанти.

Ви можете вибрати будь-який варіант із запропонованого списку. Однак використання одного з автоматичних заголовків не гарантує того, що він відповідає правилам і пройде модерацію. Вибраний заголовок повинен підходити для рекламованого продукту та відповідати нашим правилам модерації.

Запропоновані ШІ варіанти — відмінний перший крок для створення власного заголовка. І якщо ви врахуєте ці поради з копірайтингу, ви досягнете ще більшого успіху.

Якщо у вас є питання, будь ласка, звертайтеся до нашої служби підтримки.