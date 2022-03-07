Щоб контент сайту можна було знайти в інтернеті, недостатньо наполегливо працювати. Навіть найкращі статті не досягнуть успіху, якщо вони не поєднуються зі структурованою та виваженою стратегією успіху після публікації. З чого починати, якщо послідовної стратегії немає?

Стратегія — це ефективний розподіл ресурсів для найкращого досягнення певної мети. Якщо ваша мета — високий трафік, які у вас є ресурси і на які канали чи заходи їх треба спрямувати?

Наведені нижче канали зазвичай групуються за платним і безкоштовним трафіком і використовуються великими й меншими брендами для підвищення впізнаваності, уваги та конверсії. У якісній стратегії цифрового маркетингу має поєднуватися набір каналів, які найкраще відповідають вашому профілю, ресурсам та планам розвитку онлайн-присутності.

Платні джерела трафіку для вашого сайту

Нативна реклама

Оскільки ризик втоми від реклами на різних платформах зростає, диверсифікація тактики за допомогою нативної реклами допомагає сайтам залишатися помітними у якісному середовищі на інших вебсайтах без ризиків, пов'язаних з такою втомою.

Нативна реклама — це платний контент, який повністю інтегрується в контекст сайту, де він розміщений. Вона повторює вигляд сторінки, на якій її розміщено, від теми до дизайну, щоб це було корисно і для користувача, і для рекламованого бренду. Якщо все зробити правильно, як у випадку [рішень для нативної реклами від MGID] (https://www.mgid.com/advertisers), це сприяє якісному залученню аудиторії й разом з тим не шкодить ні процесу перегляду сайту, ні його цілісності.

Реклама в соцмережах

Facebook. Маючи 2,9 мільярда активних користувачів на місяць, Facebook незмінно входить до п’ятірки найбільш відвідуваних вебсайтів у всьому світі. Завдяки екосистемі, що включає WhatsApp та Instagram, ця соцмережа забезпечує ціле портфоліо можливостей для розміщення на платформі або перехресної реклами — наприклад, це можуть бути відеострічки чи реклама-карусель у сторіз або розміщення на Facebook Marketplace. Середній користувач переходить за 12 оголошеннями на місяць; це ніби не так і багато, але якщо цю цифру помножити на понад 2 мільярди, результат вражає.

Instagram — найпопулярніший серед міленіалів, які схильні відчувати лояльність до бренду та надзвичайно чутливі до високоякісної та стильної реклами. Оголошення мають бути добре контекстуалізованими, щоб справити належне враження на цільову аудиторію. У всіх типах реклами, від фото й відео до каруселі чи колекції, потрібно ретельно інтегрувати повідомлення і заклик до дії в зображення. Врахуйте, що попри стереотипи, гендерний розподіл серед користувачів десь на рівні 50/50.

LinkedIn — найкраще місце для B2B-реклами. На цій платформі, орієнтованій на професіоналів, спрацює реклама, тон та ідея якої відповідають настроям понад 300 мільйонів її активних користувачів щомісяця (не кажучи вже про понад 700 мільйонів користувачів загалом). Спонсоровані дописи, динамічна або дисплейна реклама та InMail — поширені формати реклами на цій платформі.

Колишній Twitter, тепер під назвою X, можливо, трохи здав позиції за останні кілька років, однак на нього все одно щодня заходять 230 мільйонів користувачів. До того ж ці користувачі, як правило, дуже активні. Виграшна формула для цієї платформи — коротка реклама з анімованим зображенням чи відео. Варіанти реклами на платформі незвичні: Стандартні спонсоровані оголошення доповнюються Рекламою підписників, Takeover і Twitter Amplify, щоб якнайкраще скористатися активністю учасників і орієнтованістю платформи на мобільний формат.

YouTube. Оголошення In-stream, або бампери, — найпоширеніший формат реклами на цій платформі. Що стосується відеореклами — у YouTube 2 мільярди користувачів на місяць і найефективніший маркетинг, доступний за гроші. На відміну від більшості інших платформ, відеореклама на YouTube у 95% випадків споживається зі звуком.

TikTok теоретично охоплює ту саму демографію, що й Facebook. На практиці все залежить від регіону; у деяких випадках аудиторія TikTok — переважно люди віком до 24 років. TikTok все ще розвиває свою рекламну модель, тому можливі різні налаштування. Але стандартна модель — звичайні 9-секундні відеореклами.

Pinterest. Рекламовані піни, тобто Pinterest Ads, мають виглядати так само, як звичайні піни (звичайно, за винятком мітки Sponsored). Отже, їхній вигляд має вписуватись у контекст. Охоплення та коефіцієнт конверсії можуть бути не такими високими чи не такими швидкими, як у випадку інших соцмереж. Однак усе залежить від вашого типу бізнесу.

Дисплейна реклама

Google, Amazon, Bing та інші платформи дисплейної реклами мають високий потенціал охоплення та конверсії. Сам лише Google охоплює близько 2,5 мільярда користувачів і займає понад 90% пошукового ринку. Під час відвідування сторінок результатів пошуку Google у середньому 19% користувачів натискають на дисплейну рекламу. Ця цифра насправді різниться залежно від галузі чи категорії, але все одно вражає.

Разом з тим, у дисплейній рекламі може бути висока конкуренція, що робить її дуже недешевою. За дуже невелику кампанію розраховуйте викласти від 1000 доларів на місяць. У категоріях з найвищою конкуренцією та щільнішою аудиторією, міркуйте цифрами від 10 000 доларів на місяць. А прибуток залежить від дуже багатьох чинників. Цим питанням варто займатися тільки тоді, коли у вас достатньо часу, експертизи та грошей.

Реклама з оплатою за клік (PPC)

PPC-реклама – це модель, орієнтована на продуктивність, де рекламодавці платять лише тоді, коли користувач натискає на рекламу. Це досить економічно доцільний спосіб залучення трафіку, оскільки інвестиції прямо корелюють із залученням користувачів. PPC, який зробили популярним платформи на зразок Google Ads, включає ряд варіантів таргетингу та форматів оголошень, гарантуючи, що реклама буде показана користувачам, які активно шукають продукти чи послуги, пов'язані з вашою пропозицією.

Однак ви повинні пам’ятати, що в галузях із високою конкуренцією ціна за клік для популярних ключових слів може бути непомірно високою. Через це маленьким компаніям чи стартапам з обмеженими бюджетами може бути важко конкурувати з більшими відомими компаніями.

Маркетинг з допомогою інфлюенсерів

Маркетинг за допомогою інфлюенсерів передбачає партнерство з особами, у яких є певна кількість відданих, зацікавлених підписників у соцмережах чи на інших онлайн-платформах. Такі інфлюенсери, які часто є експертами чи ентузіастами в певній ніші, можуть просувати продукти чи послуги бренду своїй аудиторії. Найбільшою перевагою є те, що підписники таких зірок щиро цікавляться їхнім контентом і думками. Це означає, що коли інфлюенсер просуває продукт або послугу, він охоплює цільову та зацікавлену аудиторію.

Хай як це парадоксально, але недоліком маркетингу з допомогою інфлюенсерів є якраз сумніви щодо щирості рекомендацій. Хоча підписники найчастіше довіряють інфлюенсерам і готові прислухатися до їхніх порад чи рекомендацій, вони також продовжують цінувати автентичність, і якщо вони сприймають підтримку інфлюенсера як нещиру, це може призвести до втрати довіри і до інфлюенсера, і до бренду. Саме тому важливо обирати інфлюенсерів, цінності яких збігаються з цінностями бренду, і дати їм творчу свободу в тому, як вони рекламують продукт.

Безкоштовні джерела трафіку

SEO

59% користувачів Google переглядають лише один результат пошуку — і менш як 1 відсоток переходять на другу сторінку результатів.

Через те, як працює пошукова оптимізація, у вас не буде другого шансу справити перше враження. Органічний безкоштовний трафік із пошукових систем надходить, коли ваша сторінка оптимізована для пошукових систем. Це потребує роботи з понад 200 змінними, починаючи від ключових слів і зворотних посилань і до граматично правильних текстів, швидкості завантаження та ряду технічних покращень.

Після оптимізації органічний трафік може забезпечити постійний потік відвідувачів протягом тривалого періоду, ставши стабільним джерелом для компанії. Хоча трафік сам по собі безкоштовний, оптимізація цих чинників потребує ресурсів і може зайняти досить багато часу. На будь-якому якісному сайті має бути вбудована пошукова оптимізація.

Ось короткий перелік ключових тактик SEO:

Дослідження та оптимізація ключових слів. Коли ви розумієте фрази, які ваша аудиторія використовує для пошуку контенту у вашій ніші, це дає змогу стратегічно інтегрувати ці ключові слова у ваш контент, що спрямує більше користувачів на ваш сайт. Створення якісного контенту. Якісний, інформативний і захопливий контент не тільки приваблює користувачів, але й задовольняє алгоритми пошукових систем, що веде до покращення рейтингу в пошуковій видачі. Внутрішня оптимізація сторінки. Сюди належать різні фактори, включаючи метатеги, теги заголовків, оптимізацію зображень і зручність для мобільних пристроїв, які сприяють загальній видимості сайту в результатах пошуку. Створення зворотних посилань. Отримання високоякісних посилань на ваш сайт з авторитетних джерел підвищує авторитет і надійність вашого сайту в очах пошукових систем. Взаємодія з користувачем і швидкість сайту. Інтуїтивно зрозумілий вебсайт, який швидко завантажується, не тільки подобається користувачам, але й задовольняє алгоритм Google, що потенційно може покращити рейтинг у пошукових результатах.

Емейл-маркетинг

Залежно від ніші маркетинг за допомогою розсилки електронних листів може мати досить високу окупність. Щоправда, це все ще не більше кількох відсотків від розсилки, тож не сподівайтеся на диво. Коефіцієнт конверсії, ледве більший за 1%, звучить жахливо, але маркетинг електронною поштою настільки добре масштабується, що компанії користуються цим шансом, особливо бренди B2B та невеликі компанії.

Ви можете сподіватися на гарні результати, лише якщо у вас уже є велика та добре підібрана база електронних адрес, інструмент (або дизайнер) для створення оптимізованих шаблонів, контент-маркетологи для розробки потрібного контенту у відповідний час і програмне забезпечення для автоматизації надсилання та моніторингу таких аналітичних даних, як частота відкриття та кліків.

Соцмережі

Наявність сторінки компанії в соцмережах — це обов'язково для брендів B2C. На сторінці необов'язково використовувати всі можливі навороти, але принаймні потрібно її регулярно оновлювати та публікувати авторський контент.

Крім того, коментуючи популярні теми, можна зробити бренд помітним для ширшої аудиторії. Зайве говорити, що тон має відповідати іміджу вашого бренду та контексту.

Додаткова перевага сторінки компанії полягає в тому, що видавши якісний контент у правильний час, можна завіруситися. Ще один плюс: уся ваша комунікація, а також спілкування ваших партнерів, будуть пов'язані з вашою присутністю в соцмережах і посилить ваш голос.

Гостьовий блог

Гостьовий блог — це перевірений часом спосіб зміцнення авторитету та відносин. В обмін на надання безкоштовного вмісту іншому вебсайту ви отримуєте визнання, видимість і (найголовніше) зворотні посилання на свій власний сайт.

Цей метод важче масштабувати, але це й досі якісний спосіб додати згадки про бренд там, де в іншому випадку ви не могли б з'явитися.

Розглядаємо вартість трафіку: платні та безкоштовні джерела

Підсумуймо сказане вище — і почнімо з джерел платного трафіку.

Джерела платного трафіку Огляд Витрати Реклама з оплатою за клік (PPC) Передбачає сплату комісії щоразу, коли ваше оголошення натискається Гнучкість бюджету Дисплейна реклама Дисплейна реклама на вебсайтах, часто у вигляді банерів або відео Додаткові витрати на дизайн реклами Реклама в соціальних мережах Платні пости з’являються в стрічках користувачів на платформах Гнучкість бюджету Нативна реклама Ідеально поєднується з вмістом платформи Моделі ціноутворення бувають різні Маркетинг з допомогою інфлюенсерів Співпраця з інфлюенсерами для просування ваших продуктів Витрати залежать від охоплення інфлюенсерів і рівня залучення

А далі пропонуємо такий самий огляд безкоштовних джерел.

Джерела безкоштовного трафіку Огляд Витрати Органічна пошукова оптимізація (SEO) Оптимізація вашого сайту для підвищення позицій у пошукових системах Займає багато часу. Вимагає технічної експертизи Емейл-маркетинг Розсилка адресних електронних листів підписникам Мінімальні прямі витрати. Затрати часу Залучення в соціальних мережах Взаємодія з аудиторією на платформах соціальних мереж Затрати часу. Може знадобитися створення контенту Контент-маркетинг і ведення блогів Надання цінного, актуального контенту через блоги Час і створення контенту

Розробка ефективної стратегії залучення трафіку

Вибір оптимальної стратегії залучення трафіку для вашого бізнесу — це неначе продиратися через натовп на шумному базарі. Щоб успішно орієнтуватися в цьому цифровому ландшафті, важливо мати чіткий план. Ось кілька ключових кроків, які допоможуть вам удосконалити свій підхід.

Зрозумійте цілі. Почніть із визначення конкретних цілей. Ви прагнете залучити потенційних клієнтів, підвищити впізнаваність бренду чи оптимізувати коефіцієнти конверсії? Вибір стратегії залежатиме від цієї мети. Зважайте на бюджет. Розумно розподіляйте ресурси. Оцініть доступний бюджет і віддайте перевагу стратегіям, які відповідають вашим фінансовим можливостям. Це дасть вам можливість отримати максимальну віддачу від інвестицій. Аналізуйте цільову аудиторію. Добре зрозумійте свою аудиторію. Отримайте уявлення про вподобання користувачів, поведінку в інтернеті та платформи, які вони відвідують. Розуміти це надзвичайно важливо, щоб адаптувати ваші стратегії для ефективної взаємодії з аудиторією. Моніторинг і коригування. Необхідно постійно проводити оцінку своїх маркетингових заходів. Регулярно відстежуйте ефективність кожної стратегії. Будьте готові змінювати те, що працює гірше. Така гнучкість дозволяє адаптувати свої зусилля, щоб досягти максимальної ефективності. Урізноманітнюйте. Найкращі результати часто дає саме збалансований підхід. Поєднання платних і безкоштовних джерел залучення трафіку допоможе вам сформувати комплексну, стійку довгострокову стратегію.

За допомогою цих кроків ви зможете ефективно вибирати методи, що відповідають цілям і ресурсам вашого бізнесу, а це забезпечить продуктивний шлях до залучення якісного трафіку.

Залучення трафіку. Як відстежувати ефективність

Щоб чимсь керувати, потрібно вміти це вимірювати. Оцінивши варіанти та розподіливши ресурси, потрібно призначити вашому контенту коди кампаній. Тільки в такому разі ви зможете відстежувати ефективність своєї роботи за допомогою сервісів вебаналітики, таких як Google Analytics.

Сервіс Google Analytics не лише безкоштовний та підтримується даними з пошукової системи з найбільшим трафіком, але ще й поєднується з безкоштовним і простим у використанні [генератором коду UTM] від Google (https://ga-dev-tools.web.app/campaign-url-builder/). Якщо на вебсайті налаштовано Google Analytics (чи альтернативний інструмент), ви можете відстежити, звідки люди переходять на ваш сайт, і оцінити рентабельність інвестицій за всіма конверсіями.

А що далі?

Кампанії можуть збільшити трафік на короткий час, підвищуючи впізнаваність бренду, але може бути, що користувачі далі не просуваються до етапу конверсії. Ось що важливо:

Налаштовуйте стратегію для конверсій, а не для трафіку. З користувачів, які вже користувалися вашими продуктами чи послугами, можна створити базу лояльних підписників. Для всіх цих цілей потрібен трафік, але не забувайте про те, яка у вас кінцева мета.

Балансування. Оцінка ризиків в отриманні трафіку

Щоб орієнтуватися в ландшафті залучення трафіку, потрібно не лише використовувати можливості, а й усвідомлювати потенційні ризики. У кожного методу є власні труднощі та моменти, які потрібно врахувати. Розгляньмо потенційні підводні камені, які пов'язані з різними стратегіями залучення трафіку.

Втрата грошей. У більшості випадків найбільший ризик — просто втрата грошей. Навіть якщо ви максимально якісно налаштували саму рекламу та її таргетування, завжди є можливість, що щось не спрацює. A/B-тестування та постійні зміни — поширене явище в цифровому маркетингу.

Стратегія зменшення ризику:

Сформуйте надійну стратегію A/B-тестування. Створіть кілька варіантів оголошень і порівняйте їх одне з одним, щоб визначити, який із них найкращий. Постійно відстежуйте та аналізуйте результати, вносячи корективи на основі даних. Встановіть чіткі обмеження бюджету та уважно стежте за витратами на рекламу, щоб переконатися, що вони відповідають вашим цілям ROI.

Санкції пошукових систем. Женучись за трафіком без достатнього рівня практик цифрового маркетингу, ви можете отримати санкції від пошукових систем. Сумнівні методи створення посилань, погані джерела трафіку, порушення на сторінці тощо можуть зашкодити вашій видимості в інтернеті.

Стратегія зменшення ризику:

Уникайте сумнівних практик SEO та слідкуйте за змінами алгоритму пошукової системи. Зосередьтеся на створенні високоякісного релевантного контенту, який був би цінним для вашої аудиторії. Створюйте зворотні посилання з авторитетних джерел за допомогою етичних заходів. Регулярно перевіряйте свій сайт на наявність будь-яких порушень та негайно виправляйте їх. Дотримуйтеся вказівок пошукових систем і найкращих практик, щоб ваша присутність в інтернеті була позитивною.

Безпека бренду. Ви б не дозволили своїй дитині гратися з сусідськими бешкетниками? Так само і з брендом — не варто ставити його в несприятливий контекст. Реклама, розміщена на сайті з поганою репутацією або поруч із сумнівною рекламою чи контентом, може завдати вам шкоди як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Стратегія зменшення ризику:

Використовуйте розширені засоби керування розміщенням реклами та інструменти безпеки бренду, які надаються рекламними платформами. Використовуйте білі та чорні списки, щоб зазначити типи сайтів і контенту, де яких мають або не мають з’являтися ваші оголошення. Проведіть ретельне дослідження потенційних паблішерів і платформ, щоб переконатися, що вони відповідають цінностям і стандартам вашого бренду. Регулярно перевіряйте місця розміщення оголошень, щоб виявити й усунути будь-які випадки розміщення бренду в контекстах, що йому не відповідають. Розгляньте можливість використання сторонніх служб перевірки, щоб переконатися, що ваші оголошення відображаються в безпечному для бренду середовищі.

Нові тенденції та технології в отриманні трафіку

Для успішного залучення трафіку критично важливо йти в ногу з новими тенденціями. Якщо розуміти і вчасно досліджувати інновації, це дасть вам неодмінну конкурентну перевагу. Ось невичерпний перелік сучасних розробок, які вже формують майбутнє залучення трафіку.

Тренд Опис Переваги Автоматизація на основі ШІ ШІ та машинне навчання автоматизують аналіз даних і прийняття рішень Покращена доречність реклами, покращена взаємодія з користувачем, оптимізована ефективність кампанії Оптимізація голосового пошуку Оптимізація контенту для голосових віртуальних помічників Покращена видимість у результатах голосового пошуку, покращене залучення користувачів Домінування відеовмісту Домінування відеовмісту в онлайн-залученні Вищий показник утримання користувачів, підвищення відсотка кліків, ефективне донесення ідеї Доповнена реальність (AR) і віртуальна реальність (VR) Досвід занурення для користувачів Унікальна взаємодія з брендом, підвищення взаємодії з користувачем, вищі коефіцієнти конверсії Реклама на основі блокчейну Підвищення прозорості та безпеки цифрової реклами Зменшення рекламного шахрайства, підвищення довіри, покращення підзвітності Прогностична аналітика та великі дані Прийняття рішень на основі даних з аналітикою в реальному часі Покращена сегментація аудиторії, персоналізована демонстрація контенту, більша кількість конверсій Прогресивні вебдодатки (PWA) Поєднання вебінтерфейсу та додатків для бездоганної взаємодії Покращена взаємодія з користувачем, знижені показники відмов, збільшення часу перебування на сайті

Важлива примітка: знання цих тенденцій не зобов'язує вас відразу ж відмовлятися від поточних заходів з залучення трафіку та відразу ж кидатися у джунглі блокчейну чи доповненої реальності. Знаючи їх, ви зможете поступово адаптувати стратегії залучення трафіку в залежності від ваших цілей і специфіки вашого бізнесу, щоб забезпечити його поступовий гармонійний розвиток.

Поширені запитання

Що таке залучення трафіку?

Залучення трафіку – це процес залучення відвідувачів або користувачів на вебсайт або онлайн-платформу за допомогою різноманітних маркетингових заходів. Цього можна досягти як платними, так і органічними засобами.

Як витрати на залучення трафіку впливають на мій маркетинговий бюджет?

Витрати на залучення трафіку — це витрати на те, щоб привернути увагу відвідувачів до вашого сайту. Розуміння цих витрат має вирішальне значення, оскільки саме так ви зможете ефективно розподіляти свій маркетинговий бюджет між різними стратегіями залучення каналів трафіку.

Які найефективніші стратегії залучення каналів трафіку?

Найефективніші стратегії залучення каналів трафіку цілком залежать від ваших конкретних цілей і цільової аудиторії. Серед популярних стратегій — платна реклама, пошукова оптимізація (SEO), маркетинг у соціальних мережах і маркетинг електронною поштою.

Платна реклама — єдиний спосіб отримати трафік?

Ні, платна реклама — лише один зі способів залучення трафіку. Хоча вона забезпечує негайні результати, органічні методи, такі як пошукова оптимізація, контент-маркетинг і залучення в соцмережах, також можуть бути дуже ефективними і вигідними в довгостроковій перспективі.

Як виміряти ефективність моїх стратегій залучення трафіку?

Ключові показники ефективності (KPI), такі як коефіцієнт конверсії, рейтинг кліків (CTR), ціна за придбання (CPA) і рентабельність інвестицій (ROI), мають вирішальне значення для оцінки ефективності ваших заходів з залучення трафіку.

Яку роль відіграє контент у залученні трафіку?

Контент тут відіграє ключову роль. Високоякісний доречний контент не тільки покращує рейтинг у видачі результатів пошуку (SEO), але й залучає та утримує відвідувачів, що зрештою приводить більше трафіку на ваш сайт.

Як збалансувати стратегії залучення платного та органічного трафіку?

Щоб правильно поєднати платні та органічні стратегії, потрібно розуміти обмеження свого бюджету, а також довгострокові цілі. Платні стратегії пропонують миттєві результати, тоді як органічні заходи, такі як SEO та контент-маркетинг, сприяють стабільному й економічно ефективному отриманню трафіку з часом.

Висновок

Щоб досягти успіху, вебсайт повинен генерувати трафік за допомогою поєднання різних тактик. Це поєднання залежить від вашої галузі, місця перебування та аудиторії, а також від доступних ресурсів. У більшості випадків ваша тактика включатиме SEO, присутність у соцмережах і певну форму платної реклами.

Якщо ви шукаєте прискорений, структурований підхід, ефективним рішенням буде платформа нативної реклами від MGID. Завдяки нашому досвіду в галузі, широкому охопленню та розширеним інструментам таргетування, ми дамо вам змогу вивести стратегії залучення трафіку на новий рівень, що приведе до вищих конверсій і покращеного залучення користувачів.

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