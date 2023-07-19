А ви знали, що у США та Канаді на партнерський маркетинг припадає 16% усіх замовлень у галузі електронної комерції, а це означає, що він належить до чотирьох найбільших джерел операцій у сфері електронної комерції в регіоні? Враховуючи величезну популярність цієї галузі, не дивно, що вона дуже прибуткова — маркетологи з фіксованою заробітною платою в середньому отримують $59 060 на рік.

Виходячи з цієї інформації, логічно припустити, що на партнерському маркетингу можна пристойно заробити. Імовірно, в цей момент ви почали думати — звучить чудово, а з чого взагалі починати? Це зрозуміле питання! Починати нову кар'єру без допомоги завжди складно. Але не хвилюйтеся: ми готові допомогти!

У цій статті ми пояснимо, як розпочати свій шлях у партнерському маркетингу та надамо покрокові інструкції та корисні поради, щоб допомогти вам зробити перші кроки на цьому новому захопливому шляху партнерського маркетингу.

Що таке партнерський маркетинг?

Перш ніж рухатися далі, потрібно прояснити, що ж це власне таке — партнерський маркетинг. Це надзвичайно популярний та ефективний метод пасивного заробітку онлайн, який полягає в тому, щоб просувати продукти чи послуги іншої компанії. Це можна робити за допомогою посилань на сайті, постів у соцмережах чи в інший спосіб. Потім партнер заробляє комісійні за успішні посилання зі свого промо: наприклад, якщо хтось з аудиторії цієї людини використовує її посилання, щоб зробити покупку в продавця, партнер отримає відсоток від цього продажу.

Як бачите, партнерський маркетинг досить легко зрозуміти — і це безумовно один з чинників його популярності! Однак ця галузь настільки приваблива не лише через простоту: у ній ще й дуже низький поріг входу. Чимало людей цікавляться, як почати займатися партнерським маркетингом без додаткового фінансування, не знаючи, що додаткові витрати на цю роботу насправді досить низькі.

Разом з тим, хоча фінансові вкладення в успіх у цій галузі невеликі, вам все ж знадобиться чимало часу та зусиль. Без них ви не побачите результатів, на які сподіваєтеся.

Як працює партнерський маркетинг?

Тепер ви знаєте в загальних рисах, що таке партнерський маркетинг. Розгляньмо його детальніше, щоб зрозуміти, як це все працює. Якщо ви в цій галузі тільки починаєте, величезна кількість інформації може трохи лякати. Однак не хвилюйтеся — почати роботу в цій галузі не так складно, як може видатися на перший погляд.

Насамперед потрібно знайти партнерську програму, яка вам найкраще підходить. Коли ви це зробили, вам нададуть кілька спеціальних посилань, які ви можете використовувати у своєму онлайн-контенті. Ідея полягає в тому, щоб ваша аудиторія зацікавилася постом і натиснула на партнерські посилання, таким чином перейшовши на сайт продавця. Партнерська програма це відстежує за допомогою файлів cookie, і таким чином, коли користувач робить покупку, ви отримуєте комісійні.

Скільки можна заробити на партнерському маркетингу?

Згідно з останнім звітом Glassdoor, фахівці з партнерського маркетингу заробляють від 58 000 до 158 000 доларів США на рік, а середній показник заробітної плати — 59 060 доларів США на рік. Це також включає премії, чайові та розподілений прибуток.

Але, можливо, ви не зацікавлені в постійній роботі, а натомість хочете працювати в партнерському маркетингу на фрилансі? Це можливо? Це залежить від того, скільки зусиль ви готові докладати, а також чи ви плануєте займатися цим повний чи неповний робочий день.

У нещодавно проведеному [опитуванні Influencer Marketing Hub] (https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report/) виявилося, що понад 50% фахівців з партнерського маркетингу заробляють 10 000 доларів США або менше на рік — однак, імовірно, ці учасники опитування просто розглядають партнерський маркетинг як додаткове джерело доходу. Працюючи повний день, фахівці з партнерського маркетингу зазвичай заробляють значно більше: за приблизними підрахунками, їхній річний заробіток становить від 30 000 до 50 000 доларів США.

Ваш заробіток в цілому залежить від того, як саме ви працюєте. Якщо ви докладаєте зусиль, створюєте якісний контент і добре взаємодієте з аудиторією, ваші шанси на успіх зростають.

Як зайнятися партнерським маркетингом?

Розмірковуючи про перші кроки у партнерському маркетингу, початківці часто припускають, що для успішного старту потрібна певна кваліфікація, але це не завжди так! Разом з тим, якщо ви як слід підготуєтесь, у вас будуть значно вищі шанси на успіх. Що краще ви розумієте цю галузь і вашу конкретну нішу, а також продукти, які ви просуваєте, то більш імовірно, що ви зможете завоювати свою аудиторію. Розуміючи свій продукт, ви можете переконливіше його продати.

В успішного фахівця з партнерського маркетингу зазвичай все ж є певні навички. Ось деякі приклади:

Технічні навички: ви повинні добре орієнтуватися в користуванні соцмережами та непогано розумітися на створенні сайтів та SEO.

ви повинні добре орієнтуватися в користуванні соцмережами та непогано розумітися на створенні сайтів та SEO. Управління часом: робота фрилансера має свої особливості: деяким людям найважче ефективно управляти своїм часом.

робота фрилансера має свої особливості: деяким людям найважче ефективно управляти своїм часом. Навички написання текстів: незалежно від того, ви створюєте дописи для блогу, пости для соцмереж чи сценарій для відео на YouTube, важливо, щоб ваші тексти утримували увагу аудиторії.

незалежно від того, ви створюєте дописи для блогу, пости для соцмереж чи сценарій для відео на YouTube, важливо, щоб ваші тексти утримували увагу аудиторії. Креативність: креативність необхідна в цій галузі, оскільки саме завдяки їй ви зможете вигадати ідеї якісного контенту, а також доречні рішення для маркетингових труднощів.

У вас є ці навички? Тоді читайте далі, щоб дізнатися, як крок за кроком почати заробляти гроші на партнерському маркетингу.

Як розпочати бізнес у сфері партнерського маркетингу

Імовірно, зараз вас найбільше хвилює питання, з чого почати. Наш посібник про те, як зробити перші кроки у партнерському маркетингу, має вам з цим допомогти:

Знайдіть партнерську програму, яка вам підходить. Перше, над чим потрібно подумати, коли ви плануєте робити сайти для партнерського маркетингу, — яку партнерську програму обрати. Кілька чинників, які слід врахувати — які послуги та/або продукти вони пропонують, які в них комісійні та варіанти виплати. Коли ви знайдете ідеальну програму, можна реєструватися і починати. Займіться створенням контенту. Коли вас прийняли на найбільш підходу програму партнерського маркетингу, ви можете почати зі створення контенту, включаючи в нього посилання, які вам надали. Коли хтось із вашої аудиторії натисне на посилання та купить щось на сайті продавця, ви отримаєте комісійні. Просувайте партнерські посилання. Використовуйте їх за кожної нагоди! Наприклад, можна ними поділитися в соцмережах, на сайті, у блозі чи в розсилці. Тільки не забувайте, що аудиторія буде дратуватися, якщо її постійно спамити, тому включайте посилання у свій контент розумно. Отримуйте прибуток. Щойно ви досягнете мінімальної суми платежу, мережа, до якої ви приєдналися, надішле вам зароблене. У більшості партнерських мереж можна користуватися різними видами платежів — до найпопулярніших належать PayPal і банківські перекази.

Типи партнерських продуктів: фізичні продукти, інформація та послуги

У світі партнерського маркетингу є три широкі категорії продуктів, які можна рекламувати. До них належать:

Фізичні продукти. Тут йдеться про будь-які предмети, такі як одяг, аксесуари, книжки чи товари для рукоділля.

Тут йдеться про будь-які предмети, такі як одяг, аксесуари, книжки чи товари для рукоділля. Інформація. Це цифрові продукти, що використовуються з освітньою метою — наприклад, онлайн-курси чи навчальні матеріали.

Це цифрові продукти, що використовуються з освітньою метою — наприклад, онлайн-курси чи навчальні матеріали. Послуги. Продаж послуг замість продуктів — також цілком прийнятний варіант. До них належать, наприклад, послуги вебхостингу чи UX-оцінка.

Самі по собі продукти не діляться на кращі та гірші для маркетингу. Це радше про особисті вподобання. Якщо на вашу думку, ви краще продаєте послуги, ніж продукти, саме цим і займайтеся! Тільки не забувайте, що коли ви намагаєтеся щось продати, ви маєте на цьому знатися, а в ідеалі мати особистий досвід користування.

Партнерський маркетинг для фізичних продуктів

Завдяки якісним партнерським програмам, наприклад, таким, як в Amazon, фізичні продукти досить легко просувати. Наприклад, якщо вам вдасться успішно приєднатися до партнерської програми Amazon Associates, ви зможете заробляти комісійні на будь-яких фізичних продуктах на їхньому сайті. Залежно від категорії продукту, ви можете заробити комісійні від 1% до 4,5%.

Звичайно, крім Amazon, є ще багато інших варіантів. Однак, зважаючи, що партнерська програма Amazon — найбільша у світі, логічно розпочати саме з неї, коли ви плануєте вперше зайнятися партнерським маркетингом.

Ось окремі переваги продажу фізичних продуктів:

Відомі бренди точно надійні;

Їх легше продати, оскільки покупці бачать, що отримують;

Покупці регулярно роблять повторні замовлення, значно більше, ніж, скажімо, у випадку цифрових продуктів.

Партнерський маркетинг для інформаційних продуктів

Автори часто обережно підходять до поширення свого контенту, тому стати партнером інформаційного продукту може бути складно. Але якщо у вас вийде, побачите, що воно того варте.

Якщо ви хотіли б займатися маркетингом інформаційних продуктів, зазвичай доводиться контактувати безпосередньо з автором. Це тому, що одного великого сайту для інформаційних продуктів, за аналогією з фізичними, немає.

Ось деякі переваги продажу інформаційних продуктів:

Вищі ціни, а отже, вищі комісії;

Їх легко продати, оскільки вони допомагають розв'язати певну проблему;

У них більше індивідуальності та унікальності, що може полегшити просування.

Партнерський маркетинг для послуг

Подумайте про послуги, які ви любите і часто використовуєте. Що це за послуги? Чим вони вам подобаються? Як вони покращили ваше життя? Якщо є послуга, яка вам подобається і приносить чималу користь, є велика ймовірність, що іншим вона теж буде корисна. Глибинне знання про продукт, про який ідеться, означає, що ви зможете якнайкраще прорекламувати його іншим.

Партнерський маркетинг для послуг здебільшого відбувається на основі реферальних посилань, і партнер отримує певний відсоток реферальних комісійних.

Ось деякі переваги продажу послуг:

Деякі сервіси виплачують комісійні регулярно, що полегшує формування стабільного доходу;

Комісії відносно високі — зазвичай від 15% до 30%;

Якісні послуги завжди у пригоді.

Партнерські мережі, які варто розглянути

Якщо ви зацікавлені в партнерському маркетингу, потрібно буде знайти партнерську мережу, яка вам підходить. Нагадаємо, що партнерська мережа — це платформа, що виступає як посередник між маркетологами і продавцями. Ці сайти поєднують компанії з партнерами й навпаки, через що як партнерам, так і продавцям легше взаємодіяти.

Обираючи партнерську програму, врахуйте наступні чинники:

Ви надаєте перевагу конкретному методу оплати? Чи підтримується цей метод?

Чи стягує мережа комісію? Наскільки ця комісія велика?

Яка якість паблішерів у мережі?

Чи прозоро працює мережа і чи добре комунікує з партнерами?

З огляду на ці критерії, ось кілька наших улюблених партнерських мереж!

ShareASale

ShareASale включає величезний набір продавців, які займаються як товарами, так і інформаційними продуктами, включно з відомими назвами, які ви точно впізнаєте. Ця мережа вже давно працює і закріпилася як платформа, варта довіри.

PartnerStack

PartnerStack дає вам можливість працювати з B2B-компаніями світового класу, які пропонують інформаційні та технологічні продукти. Приєднавшись до цієї мережі, ви також отримаєте доступ до знань і досвіду менеджерів партнерських програм, які докладуть усіх зусиль, щоб допомогти вам якнайбільше отримати від співпраці з PartnerStack.

Amazon Associates

Ми вже згадували Amazon, але зробимо це ще раз, зважаючи на те, скільки фізичних товарів доступно на їхньому сайті. Хоча ставка комісійних досить низька — 1% за такі категорії, як відеоігри — популярність сайту ймовірно принесе вам стабільний потік покупок.

Помилки партнерського маркетингу, яких краще уникнути

Щоб отримати максимальну вигоду від партнерського маркетингу, уникайте помилок, які часто роблять новачки. Нижче ми навели найсерйозніші помилки, які ми спостерігали в людей, які працюють у цій галузі.

Публікація неякісного контенту. Що кращий у вас контент, то більше вам довірятиме аудиторія. Вони будуть сприймати вас як надійне джерело інформації про вашу нішу, і тому з більшою ймовірністю дослухаються до ваших рекомендацій щодо продуктів.

Що кращий у вас контент, то більше вам довірятиме аудиторія. Вони будуть сприймати вас як надійне джерело інформації про вашу нішу, і тому з більшою ймовірністю дослухаються до ваших рекомендацій щодо продуктів. Недостатньо уваги до налагодження зв'язків з аудиторією. Клієнти з більшою ймовірністю купуватимуть продукти за вашими посиланнями, якщо у вас з ними вже є певний зв'язок. Знову ж таки, що більше вони вам довіряють, то більш готові вони будуть купити товари й послуги, які ви радите.

Клієнти з більшою ймовірністю купуватимуть продукти за вашими посиланнями, якщо у вас з ними вже є певний зв'язок. Знову ж таки, що більше вони вам довіряють, то більш готові вони будуть купити товари й послуги, які ви радите. Навмисне введення аудиторії в оману. Не піддавайтеся на спокусу заробити швидше. Говоріть про запропоновані продукти та послуги чесно й уникайте надмірних обіцянок.

Поради щодо партнерського маркетингу

Якщо ви хочете досягти успіху в партнерському маркетингу, знання вам точно не завадять. Саме для цього ми зібрали для вас кілька найкращих порад, які допоможуть вам успішно розпочати роботу в цій галузі.

Не перевантажуйте читача варіантами

Представляючи аудиторії партнерські посилання, оберіть три-п'ять найбільш доречних товарів чи послуг. Може здатися, що це замало, але насправді, побачивши багато варіантів, читач може розгубитися і взагалі нічого не купити.

Використовуйте стратегії SEO, щоб генерувати більше трафіку

Якщо у вас є власний сайт, обов'язково використовуйте найкращі методи SEO. Як слід оптимізований сайт матиме вищу видачу в результатах пошуку, а отже, аудиторії буде легше його знайти. Це збільшить трафік, а отже й кількість кліків за партнерськими посиланнями.

Продемонструйте аудиторії свої знання

Неодмінно як слід розберіться у своїй ніші, а також вивчіть продукти, які продаєте за партнерською програмою, щоб використовувати ці знання у своєму контенті. Якщо у вас правдивий, інформативний контент, аудиторія побачить, що вам можна довіряти, а отже, буде охочіше до вас дослухатися.

Уникайте сезонних ніш

Деякі ніші актуальні лише в певний сезон. Їх варто використовувати лише у крайніх випадках, інакше ви втратите можливість постійного доходу протягом низького сезону.

Поширені запитання початківців у партнерському маркетингу

Чи можу я займатися партнерським маркетингом, не маючи попереднього досвіду?

Навіть без досвіду досягти успіху в партнерському маркетингу цілком реально — однак, звичайно ж, перш ніж починати, треба ретельно вивчити галузь. Починати якусь справу без належної підготовки — не найкращий задум, і тим більше це стосується партнерського маркетингу. Щоб отримати найкращі шанси на отримання прибутку, обов'язково просіть про допомогу та поради.

Чи є якісь юридичні питання, в яких мені потрібно розібратися?

Партнерський маркетинг цілком законний, але дійсно, перш ніж почати ним займатися, треба врахувати кілька юридичних моментів. По-перше, десь на сайті чи на сторінці в соцмережах у вас має бути розміщена письмова політика, де буде зазначено, що ви рекламуєте продукти за комісійні.

У кожної країни є свої правила щодо партнерського маркетингу. У США цю галузь регулює Федеральна торгова комісія, а в Європейському Союзі — Загальний регламент захисту даних (GDPR).

Чи потрібен мені свій сайт, щоб почати займатися партнерським маркетингом?

Ні, щоб зайнятися партнерським маркетингом, власний сайт мати необов'язково — хоча й корисно! Щоб розпочати роботу в цій галузі, вам потрібен лише постійний потік трафіку. Це може бути трафік на сторінці в Інстаграмі, на каналі YouTube чи в інших соцмережах. Якщо у вас є аудиторія, ви вже майже готові розпочинати новий кар'єрний шлях.

Разом з тим, налагоджений сайт з регулярними оновленнями може дуже вам допомогти ефективніше працювати у сфері цифрового маркетингу. Використовуючи пошукову оптимізацію, ви можете підняти свій сайт у видачі доречних результатів пошуку, а отже, людям буде простіше знайти вашу сторінку та продукти, які ви просуваєте.

Як правильно обрати партнерські продукти чи програми для просування?

Обираючи партнерські продукти чи програми, подумайте, яка ніша цікавить вас найбільше. Просувати щось набагато легше, якщо вам це щиро цікаво — а також якщо ви дійсно знаєтесь на цій галузі.

Водночас треба врахувати деякі практичні моменти. Ви можете чітко визначити цільовий ринок для продукту? У вас є особистий зв'язок з цим продуктом? Якщо ні, у вас є уявлення про те, як можна зацікавити цю аудиторію? Важливо поставити собі ці запитання, перш ніж розпочинати роботу.

Скільки потрібно вкласти коштів, щоб почати займатися партнерським маркетингом?

Можливо, ви думали над тим, чи можна почати роботу в партнерському маркетингу без жодних вкладень. І у нас для вас приємні новини! Щоб приєднатися до партнерських програм, не потрібно нічого платити, а отже, фінансових вкладень ця робота не вимагає.

Разом з тим, ви зможете досягти більшого, якщо у вас є власний сайт, на якому ви можете просувати партнерські посилання. Отже, якщо ви серйозно налаштовані займатися саме маркетингом, ймовірно, доведеться все ж оплатити хостинг для свого сайту. Однак загалом партнерський маркетинг достатньо гнучкий, щоб ви мали змогу вирішувати, як і коли витрачати гроші.

Як і коли я отримую гроші в партнерському маркетингу?

Приєднавшись до партнерської програми, ви почнете отримувати гроші, коли досягнете мінімального порогу виплат. Що стосується того, як саме вам платитимуть, це залежить від програми, до якої ви приєдналися, та варіантів оплати в цій програмі. Методи оплати різні в різних програмах, але зазвичай в усіх можна використовувати поширені методи, такі як PayPal чи банківський переказ. Якщо ви віддаєте перевагу конкретному методу оплати, спершу перевірте, чи можна його використовувати у програмі, яку ви обрали.

Скільки часу потрібно, щоб отримати перші результати в партнерському маркетингу?

Скільки часу знадобиться, щоб досягти стабільного доходу, визначити важко, бо на це впливає багато чинників. Однак в середньому, за нашими підрахунками, результати займають від кількох тижнів до кількох місяців. Це залежить від ніші, в якій ви працюєте, розміру аудиторії, ваших результатів SEO тощо.

Загалом, що більше зусиль ви докладаєте, то ефективнішою буде ваша стратегія і то швидше ви досягнете мети. Радимо про партнерський маркетинг думати саме в таких термінах.

Висновок

Партнерський маркетинг — чудова можливість для тих, хто хоче отримати пасивний дохід в Інтернеті, займаючись цим повний чи неповний робочий день. Якщо у вас обмежений бюджет, це може бути для вас найкраща галузь, оскільки у партнерському маркетингу дуже мало додаткових витрат.

Разом з тим, коли ви робите перші кроки в партнерському маркетингу, вивчіть питання якнайкраще та не соромтеся вчитися у фахівців. Інакше може виявитися складно!

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