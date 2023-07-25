Для паблішерів успіх залежить від двох речей: вашої спроможності вивести свій контент на топ-позиції в пошуковій видачі і переконати користувачів залишатися на вашому веб-сайті та взаємодіяти з вашим контентом. Однак це не просто абстрактний двоетапний процес; це цілий спектр критичних факторів і процедур.

Кількість рекомендацій щодо створення веб-контенту в інтернеті просто зашкалює. Кожен радник заявляє, що є провідним авторитетом у веб-райтингу, але в більшості випадків їхні поради нічим не відрізняються від інших.

Однак ми маємо іншу мету.

Ми добре знайомі зі створенням контенту і хочемо поділитися тим, що допомагає нам у щоденній роботі, а також порадами, якими ми самі користуємося.

Отже, давайте розглянемо, що вам потрібно знати та застосовувати, щоб ваш контент привернув належну увагу.

Чому унікальність важлива

Перший крок до досягнення цілей трафіку та монетизації — переконатися, що ваш контент унікальний. Пошукові системи понижують веб-сайти , які містять повторюваний або сплагіачений контент. Google, наприклад, перевіряє повторюваний контент як на вашому веб-сайті, так і за його межами; після виявлення він визначає, хто кого сплагіатив. Якщо ваша версія не є оригінальною та дуже нагадує чужий контент, ви просто не будете ранжуватися. Це еквівалент цифрової смерті.

Як переконатися, що ваш контент унікальний?

Іноді автор контенту може копіювати існуючий контент, не усвідомлюючи цього повністю: іноді це навмисне копіювання. Щоб підтвердити унікальність вашого веб-сайту, доцільно виконувати регулярні перевірки за допомогою будь-яких інструментів в інтернеті, завантажуючи чи копіюючи текст або надаючи URL-адресу веб-сторінки, яку ви хочете перевірити.

Тут включені деякі з найбільш відомих і надійних варіантів.

Copywritely безкоштовно перевіряє на плагіат, граматику, читабельність і перенасичення ключовими словами.

SmallSEOtools, плагін WordPress, запускає перевірки в один клік (у межах певних рівнів) прямо у вашій CMS.

Copyscape пропонує власникам веб-сайтів можливість аналізувати весь веб-сайт на наявність повторюваного контенту.

Grammarly працює як безкоштовна служба перевірки граматики та тону, а також перевірка на плагіат.

Duplichecker — це ще один безкоштовний варіант пошуку дублікатів за допомогою тексту чи URL-адреси.

Як оптимізувати ваш контент для Google

Те, як пошукові системи ранжують вміст, різко змінилося. Сьогодні Google, наприклад, намагається відповідати на пошукові запити в своїй системі, не перенаправляючи користувачів на веб-сайти (результати без кліків), індексує уривки в пошуках найкращих результатів і використовує радикально інші заходи для ранжування сторінок.

Не кількість слів…

Google, наприклад, неодноразово заявляв, що довжина тексту не має значення, а має значення радше ступінь, до якої контент відповідає намірам користувача. І все ж не поспішайте публікувати статті в 300 слів. Довгий контент свідчить про авторитет і надає Google кращий шанс зрозуміти тему та ваш досвід, а також проіндексувати окремі уривки. Крім того, довгий контент отримує на 77.2% більше посилань, ніж короткі статті, а посилання є важливим фактором ранжування.

Зрештою, збалансування короткого та довгого контенту означає, що вам потрібно продумувати структуру вашого контенту з урахуванням іншого аспекту.

…не ключові слова…

Ні, не ключові слова. Завдяки дедалі складнішим алгоритмам, від RankBrain до BERT і MUM, Google значно покращив свої можливості пошуку та інтерпретації відповідних даних. Замість того, щоб шукати ключові слова, Google розгортає алгоритмічні моделі машинного навчання, які намагаються зрозуміти настрої, контекст, сутності та наміри користувача, що стоять за кожним запитом і контентом.

…а намір користувача

Що мають на увазі користувачі, коли щось шукають? Google намагається зрозуміти це та відповісти за допомогою найбільш відповідних веб-сторінок. Загалом можна оптимізувати потреби користувача, передбачивши складні пошукові запити, які користувач може використовувати (наприклад, найкращі зимові кросівки для жінок), і додати назви та заголовки, які містять питальні слова (хто, що, чому, де) або списки (6 найкращих, 8 найкорисніших).

Це також означає, що ваш контент має давати прості та чіткі відповіді на поширені запитання. Оптимізуйте його для зайнятих та ледачих читачів.

Розмовна мова з активним станом і прямим зверненням до читача допоможе швидше створити зв’язок. Пам’ятайте, що середній американець читає на рівні 7–8 класу. Не намагайтеся відповідати на прості запитання складними відповідями, щоб звучати розумніше.

Нарешті, враховувати наміри користувача також допомагає уникати нечесних практик, таких як клікбейт, упереджені свідчення, неправильно спрямовані посилання та фальшиві мітки в прив’язках посилань.

Як підтримувати зацікавленість користувачів

Статистика показує, що в середньому люди витрачають близько 37 секунд на блог пост і читають 20-28% того, що розміщено на сторінці. Чи означає це, що ви повинні писати контент, який вміщується в 37 секунд?

Скоріше навпаки.

Вам потрібно добре ранжуватися у пошукових системах, і в цьому вам допоможе авторитетність вашого контенту. Потім, коли користувач зайшов на вашу сторінку, ви повинні швидко переконати його залишитися.

Отже, як зберегти зацікавленість користувачів? Два слова: структура і якість.

Структура

Користувачі не читають: вони сканують контент. Як тільки вони переконаються в його цінності, то можуть копати глибше. Для цього вам потрібно зробити так, щоб ваші веб-сторінки легко сканувалися.

Додавайте профілі авторів . Google E-A-T алгоритм включає, серед інших факторів, перевагу авторському контенту з досвідом роботи у відповідній предметній галузі. Хто написав текст і на підставі якого досвіду? Поясність це і Google, і своїм відвідувачам.

. Google E-A-T алгоритм включає, серед інших факторів, перевагу авторському контенту з досвідом роботи у відповідній предметній галузі. Хто написав текст і на підставі якого досвіду? Поясність це і Google, і своїм відвідувачам. Починайте із ціннісної пропозиції . Ваша пропозиція повинна бути чітко видимою якомога раніше: що ви пропонуєте і чому це має хвилювати читача? У журналістиці це називається перевернутою пірамідою: найважливіша інформація подається першою.

. Ваша пропозиція повинна бути чітко видимою якомога раніше: що ви пропонуєте і чому це має хвилювати читача? У журналістиці це називається перевернутою пірамідою: найважливіша інформація подається першою. Використовуйте заголовки та короткі абзаци . Розбийте більші фрагменти тексту на коротші абзаци (не більше 200 слів або 4-6 речень). H1 і H2 є важливими способами для Google — і користувачів — зрозуміти важливі місця.

. Розбийте більші фрагменти тексту на коротші абзаци (не більше 200 слів або 4-6 речень). H1 і H2 є важливими способами для Google — і користувачів — зрозуміти важливі місця. Додавайте візуальні матеріали . Статичні та динамічні зображення допомагають читачам легше зрозуміти контент і допомагають краще запам'ятати інформацію. Переконайтеся, що ви використовуєте належні кольорові палітри та контрасти, які сприяють, а не перешкоджають сприйняттю.

. Статичні та динамічні зображення допомагають читачам легше зрозуміти контент і допомагають краще запам'ятати інформацію. Переконайтеся, що ви використовуєте належні кольорові палітри та контрасти, які сприяють, а не перешкоджають сприйняттю. Використовуйте візуальні підказки . Жирний текст, марковані списки, заголовні букви та відступи є недооціненими способами привернути увагу ваших читачів. Google знає краще: він вважає жирний текст цінною підказкою для SEO, оскільки він сигналізує про важливу інформацію.

. Жирний текст, марковані списки, заголовні букви та відступи є недооціненими способами привернути увагу ваших читачів. Google знає краще: він вважає жирний текст цінною підказкою для SEO, оскільки він сигналізує про важливу інформацію. Додавайте структуровані дані. Для певного контенту це може бути важливим інструментом, щоб допомогти Google класифікувати та відображати певну інформацію (рецепти, особисті дані , інформація про продукт тощо).

Якість

Якість є важливим сигналом ранжування для пошукових систем. Google спостерігає за якістю вашої технічної оптимізації (як швидко завантажується ваша сторінка) і за якістю тексту та медіа-файлів на сторінці.

Якість медіафайлів. Зображення з низькою роздільною здатністю є сигналом поганої якості як для користувачів, так і для пошукових систем — так само як файл, який не завантажується. Крім того, обережно використовуйте безкоштовні фотографії: велика ймовірність того, що багато інших веб-сторінок використовують їх, що не сприяє вашій автентичності.

Зображення з низькою роздільною здатністю є сигналом поганої якості як для користувачів, так і для пошукових систем — так само як файл, який не завантажується. Крім того, обережно використовуйте безкоштовні фотографії: велика ймовірність того, що багато інших веб-сторінок використовують їх, що не сприяє вашій автентичності. Якість тексту . Пошукові системи оцінюють якість тексту неявно. Граматичні та орфографічні помилки свідчать про низьку якість і можуть легко спровокувати пониження позиції сторінку у пошуковій видачі.

. Пошукові системи оцінюють якість тексту неявно. Граматичні та орфографічні помилки свідчать про низьку якість і можуть легко спровокувати пониження позиції сторінку у пошуковій видачі. Досвід сторінки. Це не просто загальне поняття, а набір [конкретних факторів ранжування(https://developers.google.com/search/docs/advanced/experience/page-experience), які впровадив Google для мобільних пристроїв із серпня 2021 року. Тепер це також застосовується до ранжування на комп’ютері. Цей набір сигналів включає Core Web Vitals, протоколи HTTPS і нав’язливі міжсторінкові оголошення. Хоча це не пов’язано безпосередньо з веб-контентом, цей аспект є важливим і його слід враховувати під час розробки сторінки.

Як заохочувати користувачів повертатися

Отже, тепер ви повністю оснащені та знаєте, як завоювати свого читача структурованим, високоякісним і цільовим контентом. Однак залишається два, можливо, навіть більш важливих питання: як залучити читачів до вашої контент-спільноти та як змусити їх повернутися й жадати все більше й більше контенту?

Тут вам не допоможуть класичні поради щодо написання тексту для мережі чи рекомендації щодо SEO веб-копірайтингу. Тому що тут справа вже не в SEO і не в тому, яку тактику ви використовуєте для певної статті. Це питання довгострокової стратегії — саме тому це так туманно, складно і найчастіше ігнорується, оскільки всі прагнуть швидких, короткострокових результатів.

Ось кілька порад, які, хоча і не гарантують, що ви залучите постійних читачів, принаймні допоможуть вам закласти основу.

Створіть контент-календар і дотримуйтеся його

Напевно, всі вже втомилися слухати про контент-календарі — це занадто банально і очевидно. Кожен поважаючий себе контент-маркетолог має контент-план і старанно заповнює електронну таблицю, вважаючи це скоріше рутиною, ніж справді ефективним заняттям. Ви добре знаєте про деградаційну природу застарілого контенту, і ви, безперечно, регулярно оновлюєте старі статті та видаляєте минулі події зі свого блогу (ви ж це робите, правда?)

Справа не в самому календарі, а в регулярності публікацій. Надихнувшись вашим контентом і переконавшись у регулярному поповненні блогу, читач може — можливо — навіть додати його до закладок. І це вже маленька перемога. Звичайно, закладки можна забути. Але не кожен сайт удостоюється честі бути доданим в закладки.

Створюйте заголовки та вступні абзаци, що привертають увагу

Створення привабливих (але не клікбейтних) заголовків є одним із ключових методів створення веб-контенту та є гарячою темою для обговорень в інтернеті.

Добре написані заголовки та перші абзаци — це гачок, на який ваші читачі знову і знову потрапляють. Фіксуюючи соковитий, інтригуючий заголовок, читач, який має час лише на поверхневе сканування блогу, швидше за все запам’ятає його та повернеться, щоб ознайомитися з контентом із такою цікавою назвою.

Персоналізуйте користувальницький досвід

Невже ви думали, що можете обійтися без рекомендацій чи персоналізованого досвіду? Якими б чудовими не був ваш веб-копірайтинг, читачі, швидше за все, проскролять одну статтю та підуть, якщо ви не персоналізуєте їхній користувацький досвід! Наша порада? Затримайте їх будь-якими (законними) необхідними засобами!

Пропонуйте читачеві статті на схожі теми, насичуйте контент релевантними посиланнями на інші статті у вашому блозі та намагайтеся передбачити, що ще може зацікавити читача. Ви не уявляєте, наскільки читач може затриматися на добре пролінкованому блозі. Це схоже на запійний перегляд, але по відношенню не до серіалів, а до текстового контенту. Створивши мережу внутрішніх посилань і високоякісного контенту (тут вам допоможуть наші поради щодо написання веб-контенту), ви створюєте простір, куди читачі з більшою ймовірністю повернуться.

Пропонуйте варіанти підписки

Не покладайтеся лише на закладки чи неперевершену пам’ять ваших читачів — переходьте прямо до їх папки «Вхідні»! Ваше головне завдання тут — отримати їх контактну інформацію. Зробити це не так вже й складно, якщо ви дотримуєтеся наших рекомендацій і застосовуєте на практиці наші поради щодо веб-райтингу. Коли читач підпишеться, ви отримуєте можливість ввічливо нагадувати йому про нові матеріали.

Ваші заголовки знову заманять зачарованого читача прямо з поштової скриньки на ваш веб-сайт. Тоді ваш першокласний контент, внутрішні посилання та рекомендації зроблять свою роботу. Варто також зазначити, що формат підписки дає доступ до безлічі варіантів створення спеціальної спільноти читачів. Залежно від вашої ніші та аудиторії ви можете пропонувати передплатникам преміальний контент або ексклюзивні переваги, наприклад, доступ до статей лише для підписників, знижки на продукти або ранній доступ до нових релізів.

Давайте підведемо підсумок: найкращі поради щодо написання текстів в інтернеті, в яких ми впевнені

Отже, ми багато говорили про унікальність, структуру, намір і шляхи повернення читача. Давайте повторимо основні моменти, щоб переконатися, що ваш веб-копірайтинг приносить реальні результати:

Почніть з аудиторії: як би банально це не звучало, нехай це твердження завжди супроводжує кожну вашу дію — адаптуйте свій контент відповідно до потреб та інтересів вашої аудиторії. Використовуйте мову, яка резонує з нею. Пишіть лаконічно: робіть речення та абзаци короткими і насиченими. Використовуйте чітку та зрозумілу мову, щоб передати своє повідомлення ефективно й точно відповідно до намірів користувача. Структуруйте свій контент: розділяйте свій контент на заголовки та підзаголовки, щоб зробити його доступним для сканування та швидкого орієнтування. Використовуйте візуальні підказки, щоб привернути увагу читачів до важливих моментів. Не забувайте про унікальність: немає сенсу копіювати чужі статті, займатися безглуздим переписуванням або бездумно штампувати безликий контент, наповнений ключовими словами. Ви відповідаєте на запитання аудиторії, тож покажіть їм, що ви справжній експерт. Оптимізуйте для SEO: ви не пишете контент заради SEO, але пишете контент з урахуванням SEO. SEO допоможе вашому контенту бути видимим, тому додавайте релевантні ключові слова природним чином у свій текст, щоб покращити його видимість у пошуковій системі та залучити органічний трафік.

Знайте потреби своєї аудиторії та пропонуйте найкращі рішення

Якщо ви хочете, щоб ваші сторінки добре ранжувалися, а користувачі активно залучалися, рішення просте: знайте свою аудиторію, розумійте їх пошукові запити і передбачайте їх, надаючи найбільш релевантний, авторитетний контент.

Загорніть ваш контент у добро структуровану, зрозумілу упаковку, і переконайтеся, що його цінність зрозуміла з самого початку. Зробіть так, щоб потрібна людям інформація одразу опинялася в полі зору читача. І як тільки ваш контент приверне належну увагу, ви можете легко перейти до монетизації свого веб-сайту. Але це вже зовсім інша історія.