Прийшла пора радощів і свят! З наближенням Нового року покупці починають придивлятися сезонні товари й подарунки, а компанії до цього готуються та стратегічно планують маркетингові заходи для успішної святкової кампанії.

Але ви самі розумієте, що планування до свят — це не так і просто. Це майже головоломка. Ви хотіли б знайти нових клієнтів і завершити рік успішно, але з чого почати? Які стратегії найкраще працюють? І як привернути увагу покупців, які готуються до свят?

Не хвилюйтеся, ми вам допоможемо. Ми поділимося практичними порадами щодо святкового маркетингу, акцій і стратегій, які не лише підіймуть настрій вашим клієнтам, а й підвищать ефективність ваших святкових кампаній. Поїхали — зробімо цей святковий сезон успішним, як ніколи!

Святковий шопінг 2023: яка ситуація зараз

З наближенням святкового сезону 2023 стає зрозуміло, що цьогоріч шопінг-феєрія розпочалася ще раніше, ніж зазвичай, — ще в середині жовтня. Це означає, що ми поступово відходимо від традиційного фокусу на листопад-грудень, а запал святкових покупок розтягується на весь четвертий квартал.

Згідно з цікавою статистикою від eMarketer, святкові продажі у галузі електронної комерції у США цього року зростуть аж на 11,3% порівняно з минулим роком, оскільки темпи зростання в усіх каналах роздрібної торгівлі повертаються до доковідного рівня.

Ось кілька важливих висновків, які ми зробили:

Не забувати про повсякденні предмети. Цього року ми спостерігаємо помітне зміщення на користь побутових речей. Предмети розкоші та дорогі подарунки відходять на задній план, натомість споживачі віддають перевагу одягу й аксесуарам. Крім того, набирають популярності продукти, які зазвичай не використовуються як подарунки, наприклад, споживчі упаковані товари (CPG). Тим часом споживча електроніка та меблі поступово оговтуються після сплеску через пандемію.

Цього року ми спостерігаємо помітне зміщення на користь побутових речей. Предмети розкоші та дорогі подарунки відходять на задній план, натомість споживачі віддають перевагу одягу й аксесуарам. Крім того, набирають популярності продукти, які зазвичай не використовуються як подарунки, наприклад, споживчі упаковані товари (CPG). Тим часом споживча електроніка та меблі поступово оговтуються після сплеску через пандемію. Битва титанів роздрібної торгівлі. У міру того, як поведінка покупців змінюється, посилюється змагання між звичайною та електронною комерцією за першість у святкові дні. Електронна комерція, схоже, відновлює траєкторію зростання на понад 10%, а традиційні магазини відстають. Разом з тим варто визнати, що офлайн-магазини залишаються основним каталізатором продажів. Боротьба за звання головного каналу святкових покупок триває, і в США розгорнеться насамперед між гігантами галузі — Amazon і Walmart.

Висновок. У цьому святковому сезоні потрібен новий маркетинговий підхід. Вже недостатньо чекати кінця листопада, а потім запустити рекламу в Google і Facebook. Щоб досягти успіху, маркетологи мають залучити покупців раніше, привернути їхню увагу та зберегти їхню лояльність без зайвих витрат.

А тепер час додати до ваших рекламних кампаній дрібку святкової магії. Наші ретельно підібрані поради допоможуть вам змінити підхід і внесуть святкову нотку у ваші маркетингові заходи.

Запалюємо вогники святкової реклами: 7 порад для успішного маркетингу до свят

Попри те, що святкові закупи цього року почалися раніше, а з ними й зростання попиту, споживачі зараз визначають, які придбання для них пріоритетніші, і витрачають гроші обережніше.

У цьому контексті дослідження Meta висвітлює ключові тенденції, на які варто звернути увагу.

Серйозна економія має значення. Покупці чекають на відчутні знижки й акції. Дослідження нових брендів. Покупці відкриті до знайомства та взаємодії з новими для себе брендами. Найбільше значення все ще має доречність. Користувачі досі цінують рекламу, яка відповідає їхнім інтересам і потребам.

Щоб зорієнтуватись у цьому мінливому ландшафті, скористайтеся нашими порадами, щоб створити рекламу, яка відгукнеться споживачам цього сезону.

1. Боротьба за увагу. Створіть відчуття терміновості

На святковому ринку конкуренція висока, отже, критично важливо якнайшвидше привернути увагу аудиторії. Потужною тактикою може бути створення відчуття терміновості. Воно змушує потенційних покупців діяти швидко, оскільки вони знають, що пропозиція обмежена в часі. Дослідження показали, що відчуття нагальності підвищує коефіцієнт конверсії, а отже, це одна з ключових стратегій успішного святкового маркетингу.

Наші рекомендації:

Розробляйте переконливі кампанії зі зворотним відліком. Створюйте відчуття очікування в аудиторії за допомогою кампаній зі зворотним відліком. Пишіть, скільки днів лишається до свят, щоб показати потенційним клієнтам, що вони вже наближаються.

Створюйте відчуття очікування в аудиторії за допомогою кампаній зі зворотним відліком. Пишіть, скільки днів лишається до свят, щоб показати потенційним клієнтам, що вони вже наближаються. Сповіщення про обмежений запас товару. Привертайте увагу аудиторії, повідомляючи про обмежену кількість товару чи обмежену доступність послуг. Таким чином ви мотивуєте потенційних покупців відгукнутися на пропозицію швидко, щоб не пропустити можливість.

Привертайте увагу аудиторії, повідомляючи про обмежену кількість товару чи обмежену доступність послуг. Таким чином ви мотивуєте потенційних покупців відгукнутися на пропозицію швидко, щоб не пропустити можливість. Запропонуйте ексклюзивний ранній доступ. Винагородіть лояльну клієнтську базу ексклюзивною можливістю отримати доступ до спеціальної святкової акції або прев'ю запуску сезонного продукту чи продуктів. Це створює як відчуття нагальності, так і усвідомлення своєї важливості для бізнесу.

Винагородіть лояльну клієнтську базу ексклюзивною можливістю отримати доступ до спеціальної святкової акції або прев'ю запуску сезонного продукту чи продуктів. Це створює як відчуття нагальності, так і усвідомлення своєї важливості для бізнесу. Робіть пропозиції з обмеженням у часі. Спонукайте користувача до захвату й негайних дій за допомогою обмежених у часі пропозицій, ексклюзивно доступних під час святкового сезону. Чітко повідомте, що ці спеціальні пропозиції доступні протягом обмеженого часу.

Спонукайте користувача до захвату й негайних дій за допомогою обмежених у часі пропозицій, ексклюзивно доступних під час святкового сезону. Чітко повідомте, що ці спеціальні пропозиції доступні протягом обмеженого часу. Використовуйте миттєві акції. Здивуйте свою аудиторію раптовими короткочасними акціями під час святкового сезону, привертаючи увагу та спонукаючи до негайних дій. Підкреслюючи, що ці пропозиції от-от закінчаться, ви спонукаєте покупців діяти швидко, щоб скористатися спеціальними знижками.

2. Час для гнучких форм оплати. Реалізуйте функцію відстрочки платежу

Варіанти «Buy Now, Pay Later» (BNPL) пропонують потенційним клієнтам ще більше гнучкості й можуть допомогти збільшити конверсію, оскільки покупцям не потрібно відразу ж платити всю суму. Компанія eMarketer заявляє, що цього року BNPL становитиме [1% від загального обсягу роздрібних продажів у США] (https://www.insiderintelligence.com/content/inflation-ecommerce-bnpl-drive-solid-unspectacular-holiday-sales-growth), і очікується, що до 2027 року ця частка зросте до 1,5%.

Наші рекомендації:

Чітко повідомляйте про варіант відстрочки оплати. Переконайтеся, що варіанти розстрочки та відкладеного платежу добре видно на сайті, зокрема й на сторінці оформлення замовлення. Пояснюйте переваги чіткою та стислою мовою.

Переконайтеся, що варіанти розстрочки та відкладеного платежу добре видно на сайті, зокрема й на сторінці оформлення замовлення. Пояснюйте переваги чіткою та стислою мовою. Включіть опцію відстрочки оплати у рекламні кампанії. Розповідайте про варіант розстрочки чи відкладеної оплати у текстах і рекламних матеріалах. Підкресліть його доступність і переваги.

Розповідайте про варіант розстрочки чи відкладеної оплати у текстах і рекламних матеріалах. Підкресліть його доступність і переваги. Пропонуйте ексклюзивні акції в рамках відстрочки оплати. Розробіть спеціальні акції або знижки для клієнтів, які вирішать скористатися цим способом оплати. Це стимулює звернення до такого варіанту та підвищує ймовірність конверсії.

Розробіть спеціальні акції або знижки для клієнтів, які вирішать скористатися цим способом оплати. Це стимулює звернення до такого варіанту та підвищує ймовірність конверсії. Забезпечте повну інтеграцію з платіжними сервісами. Тісно співпрацюйте зі своїм платіжним сервісом, щоб якісно інтегрувати опцію відстрочки платежу у процес оформлення замовлення, і клієнту було зручно нею користуватися.

Тісно співпрацюйте зі своїм платіжним сервісом, щоб якісно інтегрувати опцію відстрочки платежу у процес оформлення замовлення, і клієнту було зручно нею користуватися. Надавайте підтримку клієнтам, у яких є запитання стосовно відкладеної оплати. Організуйте спеціалізований канал підтримки чи розділ поширених запитань для клієнтів, де вони зможуть отримати відповіді на будь-які запитання чи уточнення стосовно опції відстрочки.

3. Широкі кишені. Не цурайтеся знижок і спеціальних пропозицій

Знижки та спеціальні пропозиції — перевірений спосіб стимулювати продажі у святковий період. До свят споживачі активно шукають спеціальні пропозиції, і для багатьох із них саме акція чи знижка може стати вирішальним фактором. Дослідження NRF підтверджує, що 66% споживачів вважають знижки головним чинником, що впливає на їхні рішення щодо святкових покупок.

Наші рекомендації:

Винагороджуйте своїх VIP-підписників. Пропонуйте ексклюзивні знижки підписникам вашої розсилки чи учасникам програми лояльності. Продемонструйте особливе ставлення до активних клієнтів, щоб в інших також з'явилася мотивація підписатися заради таких переваг.

Пропонуйте ексклюзивні знижки підписникам вашої розсилки чи учасникам програми лояльності. Продемонструйте особливе ставлення до активних клієнтів, щоб в інших також з'явилася мотивація підписатися заради таких переваг. Стимулюйте покупки за допомогою багаторівневих знижок. Запропонуйте знижки, відсоток яких залежить від витраченої суми. Наприклад, запропонуйте більшу знижку для покупок, що перевищують певний поріг, стимулюючи покупців додавати більше товарів у кошик.

Запропонуйте знижки, відсоток яких залежить від витраченої суми. Наприклад, запропонуйте більшу знижку для покупок, що перевищують певний поріг, стимулюючи покупців додавати більше товарів у кошик. Об’єднуйте акції, щоб запропонувати більше. Створюйте пакетні пропозиції з додатковими продуктами за зниженою ціною. Це заохочує клієнтів купувати більше товарів і водночас дає їм відчуття, що вони економлять.

Створюйте пакетні пропозиції з додатковими продуктами за зниженою ціною. Це заохочує клієнтів купувати більше товарів і водночас дає їм відчуття, що вони економлять. Продавайте більше за допомогою пропозицій «2 в 1». Оголошуйте акції «2 за ціною 1» і пропонуйте споживачам додатковий продукт безкоштовно чи зі знижкою, коли вони щось купують.

Оголошуйте акції «2 за ціною 1» і пропонуйте споживачам додатковий продукт безкоштовно чи зі знижкою, коли вони щось купують. Наголошуйте на економії в рекламі. Чітко зазначайте можливості зекономити та знижки у рекламних матеріалах і текстах. Використовуйте візуальні елементи, що привертають увагу, щоб показати, яку вигоду здобудуть покупці.

4. Подарунки від щирого серця: використовуйте індивідуальний підхід

Згідно з дослідженням Epsilon, персоналізовані маркетингові кампанії до свят збільшують кількість транзакцій на 5,7%, а дохід від електронного листа на 6,8% порівняно з неперсоналізованими кампаніями. Допоможіть своїм клієнтам знайти ідеальний подарунок за допомогою підібраних для них колекцій чи рекомендацій на основі їхніх інтересів, вподобань чи історії покупок.

Наші рекомендації:

Використовуйте сегментацію аудиторії. Сегментуйте свою базу клієнтів на основі вподобань, поведінки та історії покупок. Це дозволить вам адаптувати рекомендації продуктів для кожного сегмента.

Сегментуйте свою базу клієнтів на основі вподобань, поведінки та історії покупок. Це дозволить вам адаптувати рекомендації продуктів для кожного сегмента. Проводьте опитування користувачів щодо вподобань. Організуйте опитування або використовуйте інтерактивні тести, щоб отримати інформацію про вподобання ваших клієнтів. Використовуйте ці дані, щоб сформувати персоналізовані ідеї подарунків, які відповідають їхнім смакам та інтересам.

Організуйте опитування або використовуйте інтерактивні тести, щоб отримати інформацію про вподобання ваших клієнтів. Використовуйте ці дані, щоб сформувати персоналізовані ідеї подарунків, які відповідають їхнім смакам та інтересам. Пропонуйте ексклюзивні персоналізовані набори товарів. Підберіть спеціальні пакети подарунків на основі індивідуальних уподобань. Це спрощує процес покупки для клієнтів, і при цьому процес дарування залишається продуманим і особистим.

Підберіть спеціальні пакети подарунків на основі індивідуальних уподобань. Це спрощує процес покупки для клієнтів, і при цьому процес дарування залишається продуманим і особистим. Заохочуйте клієнтів купувати заздалегідь для вчасної доставки. Підкажіть клієнтам, що варто потурбуватися про подарунки заздалегідь, щоб вони точно були в наявності та встигли доїхати до свят, особливо коли вони включають певні модифікації.

Підкажіть клієнтам, що варто потурбуватися про подарунки заздалегідь, щоб вони точно були в наявності та встигли доїхати до свят, особливо коли вони включають певні модифікації. Використовуйте динамічний рекламний контент. Додайте динамічний контент у рекламу, щоб продемонструвати персоналізовані рекомендації щодо продукту в режимі реального часу й адаптувати рекламу для кожного окремого користувача.

5. Створюйте цікавий і святковий рекламний контент

Візуально приваблива реклама на святкову тематику з більшою ймовірністю приверне увагу аудиторії та викличе позитивну реакцію. Додайте в рекламу яскраві кольори та позитивні зображення, щоб створити святковий настрій.

Наші рекомендації:

Додавайте в рекламу святкові візуальні елементи. Це можуть бути сніжинки, прикраси та зимові пейзажі, які створять святкову атмосферу.

Це можуть бути сніжинки, прикраси та зимові пейзажі, які створять святкову атмосферу. Експериментуйте зі стилями та кольорами. Подосліджуйте спектр яскравих, насичених кольорів у стилі святкового сезону. Наш інструмент створення зображень за допомогою ШІ у поєднанні з досвідом креативної команди MGID оптимізує процес експериментів.

Подосліджуйте спектр яскравих, насичених кольорів у стилі святкового сезону. Наш інструмент створення зображень за допомогою ШІ у поєднанні з досвідом креативної команди MGID оптимізує процес експериментів. Розповідайте зворушливі історії. Нехай ваші розповіді розчулюють людей — зосередьтеся на таких темах, як родина, спільнота та дух щедрості на свята.

Нехай ваші розповіді розчулюють людей — зосередьтеся на таких темах, як родина, спільнота та дух щедрості на свята. Додайте тексти, що стосуються свят. Включайте в тексти святкові привітання, добрі побажання та згадки про святкові традиції, які відгукнуться вашій аудиторії.

Включайте в тексти святкові привітання, добрі побажання та згадки про святкові традиції, які відгукнуться вашій аудиторії. Використовуйте рекламу rich media: Динамічні формати з різними параметрами відображення привертають увагу користувачів за допомогою інтерактивних елементів, як-от зображення на 360 градусів, панорами та ефекти паралакса, тож вони ідеально підходять, щоб продемонструвати святкові акції та запам'ятатися потенційним клієнтам.

6. Довіряйте голосам: використовуйте докази вашої якості та контент, створений користувачами

За даними опитування, проведеного компанією BrightLocal, 76% споживачів читають онлайн-відгуки на місцеві компанії, а 46% споживачів довіряють онлайн-відгукам так само, як і особистим рекомендаціям. Показуйте позитивні відгуки від клієнтів чи контент, створений користувачами, щоб підвищити довіру до вас з боку потенційних клієнтів.

Наші рекомендації:

Заохочуйте клієнтів залишати відгуки та коментарі. Спонукайте задоволених клієнтів писати відгуки на вашому сайті чи платформі відгуків. У святковому маркетингу не забудьте продемонструвати ці успіхи.

Спонукайте задоволених клієнтів писати відгуки на вашому сайті чи платформі відгуків. У святковому маркетингу не забудьте продемонструвати ці успіхи. Додавайте в рекламу контент, створений користувачами. Демонструйте фотографії, відео або відгуки задоволених клієнтів, які користуються вашими продуктами чи послугами. Таким чином ваша реклама стає щирою та відгукується користувачам.

Демонструйте фотографії, відео або відгуки задоволених клієнтів, які користуються вашими продуктами чи послугами. Таким чином ваша реклама стає щирою та відгукується користувачам. Створіть спеціальну кампанію з користувацьким контентом. Запустіть кампанію, яка заохочуватиме клієнтів ділитися враженнями від ваших товарів чи послуг протягом свят. Запропонуйте за це заохочення чи проведіть конкурс, щоб збільшити кількість учасників.

Запустіть кампанію, яка заохочуватиме клієнтів ділитися враженнями від ваших товарів чи послуг протягом свят. Запропонуйте за це заохочення чи проведіть конкурс, щоб збільшити кількість учасників. Виділяйте оцінки та відгуки в рекламних текстах. Включайте оцінки та фрагменти позитивних відгуків до рекламних матеріалів. Таким чином потенційні клієнти відразу побачать, що у вас вже є задоволені покупці.

Включайте оцінки та фрагменти позитивних відгуків до рекламних матеріалів. Таким чином потенційні клієнти відразу побачать, що у вас вже є задоволені покупці. Використовуйте контент, створений інфлюенсерами. Співпрацюйте з інфлюенсерами у вашій галузі, які можуть створити контент з вашими продуктами чи послугами у святковій атмосфері.

7. Веземо подарунки: запропонуйте безкоштовну доставку та безкоштовне повернення

Безкоштовна доставка не тільки гарантує покупцям своєчасну доставку, але й підвищує їхню готовність придбати товар. Відповідно до опитування Google, 75% покупців у всьому світі віддають перевагу магазинам, які пропонують безкоштовну доставку. Під час святкового сезону зосередьтеся на безкоштовній експрес-доставці та подовженому терміні повернення товару.

Наші рекомендації:

Чітко артикулюйте пропозицію. Ретельно розпишіть можливості безкоштовної доставки та повернення товару на сайті, в розсилках і рекламних матеріалах.

Ретельно розпишіть можливості безкоштовної доставки та повернення товару на сайті, в розсилках і рекламних матеріалах. Встановіть конкретні порогові суми для безкоштовної доставки. Чітко зазначте мінімальну суму витрат, щоб отримати право на безкоштовну доставку. Це може спонукати клієнтів купити більше.

Чітко зазначте мінімальну суму витрат, щоб отримати право на безкоштовну доставку. Це може спонукати клієнтів купити більше. Просувайте програми лояльності. Заохочуйте покупців реєструватися в програмі лояльності, щоб отримати ексклюзивні переваги, зокрема безкоштовну доставку та безпроблемне повернення. Демонструйте, в чому полягає цінність участі у програмі.

Заохочуйте покупців реєструватися в програмі лояльності, щоб отримати ексклюзивні переваги, зокрема безкоштовну доставку та безпроблемне повернення. Демонструйте, в чому полягає цінність участі у програмі. Запропонуйте варіанти прискореної доставки. Дайте клієнтам можливість обрати прискорену доставку, щоб подарунки точно приїхали до свят.

Дайте клієнтам можливість обрати прискорену доставку, щоб подарунки точно приїхали до свят. Використовуйте емейл-розсилку для спілкування. Надсилайте підписникам цільові електронні листи, щоб поінформувати їх про пропозицію безкоштовної доставки та повернення, заохочуючи їх нею скористатися.

Перший крок до успіхів у святковому маркетингу

Свята — найважливіша пора для маркетологів, і описані тут стратегії — ваш перший крок до справжнього успіху. Ми не раз спостерігали, як поєднання персоналізованого контенту, привабливих пропозицій і стратегічних розміщень реклами може допомогти компанії виділитися на фоні сотень інших. Щоб досягти максимальної потужності кампанії, подумайте про те, чи не скористатися експертизою та досвідом надійної платформи — такої, як MGID.

Нативна рекламна платформа MGID — це не лише доступ до величезних обсягів знань і досвіду, а й підтримка команди, яка готова буде вам допомогти на всіх етапах. Завдяки індивідуальним порадам, розробці рекламних матеріалів і якісним налаштуванням MGID допоможе вам досягти цілей святкового маркетингу.

А ще наші найсучасніші можливості контекстуального таргетування — потужний інструмент для налаштування ваших святкових кампаній. Розміщуючи рекламу в середовищах, які підходять до її змісту за контекстом, ми забезпечуємо, що її побачить не лише дійсно цільова аудиторія — а й що це відбудеться у правильний момент.

Не втрачайте можливість покращити свої святкові кампанії — зверніться до MGID і розпочніть святковий сезон рекламних досягнень.