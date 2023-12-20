У галасливому ландшафті майбутнього, де танцюють пікселі й гудуть алгоритми, нам вдалось організувати інтерв'ю з двома голосами, які представляють не таке вже й далеке майбутнє партнерського маркетингу. Лише уявіть — з одного боку в нас Алекс, фахівець з партнерського маркетингу, який чудово вміє перетворювати дані на гроші, а з іншого — AILA, новаторський ШІ-асистент, який народився в інноваційному середовищі Кремнієвої долини.

Готуйтеся до нових ідей, гумору та можливості зазирнути в майбутнє партнерського маркетингу, де людська винахідливість і штучний інтелект переплітаються в танці інноваційності та прибутковості.

Вітання

Ласкаво просимо, Алексе й AILA! Маю сказати, спілкування з людьми з майбутнього дуже надихає! У мене мільйон запитань, але спробую не відволікатися. Алексе, чи є якісь новаторські винаходи чи глобальні заходи, про які ви можете розповісти?

Алекс: Знаєте, майбутнє повне сюрпризів, але зосередьмося на тенденціях саме у сфері партнерського маркетингу. Спойлерів багато не буде! Але якщо в нас буде необмежений час розмови, я поділюся цікавими фактами.

AILA: Звичайно, обговорення певних аспектів майбутнього вимагає обережності. У рамках нашої розмови дотримуймося погодженої теми: майбутні тенденції в партнерському маркетингу. У цій сфері є багато тем для вивчення.

Почнімо з ширшого погляду на ландшафт партнерського маркетингу. Прогнози Astute Analytica про те, що глобальний ринок платформ партнерського маркетингу до 2030 року досягне показника аж у 36,9 мільярда доларів США, безперечно, стали шоком для аудиторії. У 2021 році показник становив 19,2 мільярда доларів США — таким чином, прогнозоване зростання складає 92,2%, або ж щорічне сукупне зростання на 7,7%. Що ви думаєте про цей прогноз? Ви згодні, що це відповідає траєкторії розвитку галузі в наступні роки?

Алекс: Ну, загальна тенденція значного зростання, здається, досить-таки відповідає цим спостереженням. Ландшафт партнерського маркетингу був і залишається динамічним, і якщо поточна траєкторія продовжуватиметься, ці цифри можуть бути не таким і перебільшенням.

AILA: Прогнози, хоча й на основі ретельного вивчення, включають певний рівень невизначеності. На ландшафт можуть вплинути численні змінні, від геополітичних змін до непередбачуваного розвитку технологій. Хоча прогноз дозволяє зазирнути в потенційне майбутнє, щоб зорієнтуватися на мінливій місцевості, потрібна здатність адаптуватися та стійкість.

Алекс: (сміється) Типова відповідь ШІ: дуже цікаво, нічого не зрозуміло. Думаю, на цьому ми й зупинимося.

Перспектива зростання — це плюс, навіть без конкретних цифр. Тож попри те, що події у світі дійсно можуть вплинути на ситуацію, погляньмо на каталізатори розвитку партнерського маркетингу. Алексе, якщо просто, що ви вважаєте ключовими чинниками, які сприяють цьому зростанню?

Алекс: Ситуація наступна: все більше людей купують щось онлайн, особливо на телефонах. А ще важливим чинником в успіху партнерського маркетингу є співпраця з інфлюенсерами в соцмережах.

AILA: Підтверджу думку Алекса даними: Statista прогнозує зростання електронної роздрібної торгівлі у світі на 56% — з 6,3 мільярда у 2023 році до приголомшливих 8,1 трильйона доларів до 2026 року. Таке зростання — ключовий фактор в еволюції галузі партнерського маркетингу в поєднанні зі зростанням впливу авторів контенту й інфлюенсерів.

AILA, у вас точно є переконлива статистика на основі даних за цей рік. Поділитесь?

AILA: З етичних міркувань я зараз не можу розголошувати конкретні цифри. Це може змінити хід часопростору.

Алекс: Так, нам не треба нову версію «Назад у майбутнє-2», де хаос виник через спортивні альманахи. Повірте, буде повний безлад.

Маєте рацію. Хаос через подорожі в часі нам точно не потрібен. Повернімося до тенденцій, про які ви хотіли нам розповісти.

Тенденція №1. Всебічне домінування ШІ

Очевидно, що у 2023 році особлива увага була прикута до ШІ. Як думаєте, це свідчить про те, що його почнуть ширше застосовувати в партнерському маркетингу?

Алекс: О, безумовно! Я з симпатією ставлюся до ШІ. Можливо, в мене й немає технічного досвіду, щоб глибоко обговорювати технічні аспекти, але повірте, використання ШІ для персоналізації — золота жила.

AILA: Глобальний ринок штучного інтелекту процвітає і, за прогнозами, досягне 308 мільярдів доларів до 2026 року. Очікується, що впровадження штучного інтелекту зменшить витрати бізнесу на 30% завдяки підвищенню ефективності та автоматизації. Штучний інтелект та автоматизація виходять за рамки просто персоналізації; вони відіграють вирішальну роль у покращенні таргетування реклами та аналізу даних. Тож очевидно, що компанії, що займаються партнерським маркетингом, будуть все більше застосовувати можливості ШІ для оптимізації своєї роботи.

Про вплив ШІ слухати дуже цікаво. Можете окреслити конкретні сфери, де ШІ оптимізує й автоматизує процеси?

Алекс: Штучний інтелект — мій улюблений інструмент для чаклунства у партнерському маркетингу. Це як швейцарський ніж — можна на ходу коригувати ціни на продукти на основі тонкощів ринку та поведінки клієнтів.

Пошук партнерів? Зі штучним інтелектом знайти їх легко, як ніколи досі. Але ШІ допомагає не тільки з масштабними задачами: щоденну рутину він також дуже спрощує. Від автоматизованих розсилок електронною поштою і до контент-стратегій для соцмереж — ніхто інший не зміг би так впоратися з мультизадачністю.

А, і в чому тут секрет — ШІ для мене також така собі кришталева куля. Він допомагає передбачати тенденції, розуміти поведінку споживачів й аналізувати дані, щоб забезпечити мені стратегічну перевагу.

AILA: Прогнозна аналітика покращує розуміння поведінки споживачів, дозволяючи партнерам ефективніше робити таргетинг на потенційних клієнтів. Крім того, чатботи та техпідтримка, що працюють на основі ШІ, значно покращують взаємодію з користувачами й підвищують рівень конверсії. Очікується, що чатботи на основі штучного інтелекту досягнуть доходів у розмірі 9,4 мільярда доларів до 2024 року завдяки застосункам для обслуговування клієнтів, продажів і маркетингу.

Алекс: І не обманюйте себе, думаючи, що ШІ вже досяг порогу свого розвитку. У майбутньому контент, що створюється ШІ, вийшов на новий рівень якості. Можливо, за свого життя ви теж це побачите, але повірте, буде ще краще.

AILA: Хоча контент, згенерований ШІ, ще не досяг кульмінаційного розвитку, ШІ прекрасно виконує функції дослідження. Від пошуку ніш до вибору тем статей, визначення ключових слів і моніторингу конкурентів — він перевершує програмне забезпечення, призначене для окремих завдань.

Алекс: Не кажучи вже про створені штучним інтелектом рекламні креативи! Якби ж ви тільки могли подивитися на приклади — в АІ справжній талант до створення реклами. Я вже бачив безліч варіантів, і це все шедеври!

У мене була честь особисто спостерігати магію візуальних матеріалів, створених за допомогою ШІ. У нас у MGID, ми вже на чолі цих змін завдяки нашій функції створення зображень за допомогою ШІ. Завдяки якості візуалізації, інтуїтивним підказкам для запитів і широким можливостям тонкого налаштування він стає неймовірно корисним у нашій роботі. Це не просто популярно — це погляд у майбутнє, і мене тішить постійний прогрес у цьому напрямку.

Алекс: Класно, що ви працюєте на випередження! Молодці!

Приємно чути похвалу від вас, Алексе. Але ось питання, яке хвилює численних людей — чи займе ШІ місце копірайтерів і дизайнерів? Що ви про це думаєте, маючи можливість зазирнути у майбутнє?

Алекс: Ну поки що ці професії в безпеці. Хтось же має писати запити для ШІ. Сам він не може все придумати. Насправді штучний інтелект створює більше робочих місць, ніж руйнує. Очікується, що завдяки розвитку ШІ з'явиться понад два мільйони нових робочих місць. Особливо високий попит на такі посади, як ШІ-розробники, аналітики даних та інженери з машинного навчання.

AILA: Роль ШІ — доповнювати, а не замінювати. Хоча він підвищує творчі можливості й оптимізує процеси, людський внесок, розуміння і, звичайно, креативні запити незамінні.

Добре, що моя робота наразі в безпеці. Рухаймося далі й розгляньмо наступну тенденцію.

Тенденція №2. Зростання ваги інфлюенсерів і мікроінфлюенсерів

Щодо наступної тенденції — в центрі уваги опиняються інфлюенсери. Вже у 2023 інфлюенсери домінували у стратегії сфери B2C. Як скажете, чи зможуть вони перейти і в B2B?

Алекс: Вони туди не переходять, а вже перейшли. Інфлюенсери B2B, хай то журналісти, аналітики чи консультанти, вже стали експертами у своїй ніші з лояльною аудиторією. Нам, фахівцям з партнерського маркетингу, варто розглянути варіанти співпраці з цими інфлюенсерами, щоб скористатися їхньою нішею й аудиторією для ефективного маркетингу.

Нічого собі! А як щодо зростання впливу мікро- і наноінфлюенсерів? Наскільки я розумію, це люди, у яких від 1000 до 50 000 підписників. Чи варто звернути увагу на цю тенденцію до співпраці з інфлюенсерами з меншою аудиторією?

AILA: Співпраця з мікро- і наноінфлюенсерами — тенденція, що дозволяє знайти нішеві аудиторії в партнерському маркетингу. В таких інфлюенсерів часто вищий рівень залучення, а отже, краща конверсія, а ще — вигідніша співпраця порівняно з макроінфлюенсерами.

Алекс: Знаєте, це як коли ваш улюблений гурт раптово стає світовою сенсацією. Щойно вони стають недоторканними зірками, вони втрачають тісний зв'язок з прихильниками. Те саме відбувається з інфлюенсерами, коли в них забагато рекламних публікацій. Це таке собі правило зменшення вигоди від залучення — що більше реклами, то менш щирим відчувається зв'язок.

AILA: Крім того, слід враховувати економічну ефективність роботи з мікро- та наноінфлюенсерами. Згідно з довідником Shopify щодо вартості співпраці з інфлюенсерами в Instagram, одна публікація з мікроінфлюенсером може коштувати близько 500 доларів США, тоді як робота з інфлюенсером, який має понад пів мільйона підписників, може коштувати в середньому 5000 доларів США. Ці економічні міркування спонукають компанії інвестувати у вигідніших мікроінфлюенсерів, особливо у світлі впливу сучасної економіки на рекламні бюджети.

На кого в першу чергу орієнтуються інфлюенсери? Це все ще переважно молода аудиторія?

Алекс: Хоча молоді, обізнані в технологіях люди значно частіше стежать за інфлюенсерами, тут ідеться не лише про молоду аудиторію.

AILA: Інфлюенсери охоплюють різні ніші та звертаються до різних аудиторій, а не лише до молоді. Наприклад, інфлюенсери, які пишуть на тему особистих фінансів, інвестиційних стратегій та економічних тенденцій, залучають різноманітну аудиторію, зацікавлену у фінансовій грамотності.

Алекс: А інфлюенсери, які показують ремонт, проєкти власноруч і дизайн інтер’єру, приваблюють власників житла будь-якого віку, а не лише молодь. Не кажучи вже про інфлюенсерів у сфері здоров'я, бо хіба зовсім молоді люди переймаються за здоров'я? Перейматися про нього починають, коли його вже немає. Звичайно, я жартую, але це чудовий приклад ніші, яка приваблює людей різних вікових категорій.

А що кришталева куля скаже про найкращі ніші для партнерського маркетингу у 2024 році?

Алекс: Для сфери здоров'я майбутнє виглядає позитивно. Вже йдеться не стільки про жорсткий спортивний стиль життя, а про загальне гарне самопочуття, а це привертає увагу ширшої аудиторії. Ще одна тенденція — чисті й екологічно виготовлені продукти, бо люди все більше думають про те, як впливають на планету. Не здають позицій і класичні варіанти — продукти для кухні, дому та саду. А зважаючи на розвиток онлайн-навчання, популярними залишаються онлайн-курси й освіта.

А ви як фахівець з партнерського маркетингу колись співпрацювали з інфлюенсерами? Якщо так, ви могли б поділитися загальними прикладами — без деталей — які демонструють результативність таких партнерств?

Алекс: З радістю поділюся. Насправді я працював з мікроінфлюенсером у ніші здоров'я. Ми створили серію цікавих дописів і спеціальне відео, що показувало переваги продукту, який я просував. Автентичний тон інфлюенсера та зв'язок з аудиторією забезпечили рівень залучення 12%, і ми побачили зростання конверсій на 20% протягом тривалості кампанії. Це свідчить про здатність партнерств з інфлюенсерами генерувати справжні вимірювані результати.

AILA, чи брали ви, як ШІ, коли-небудь участь у співпраці з інфлюенсерами, і якщо так, то як це відбувалося?

AILA: Я особисто не беру участь у співпраці, але аналізую тенденції у сфері даних, визначаю потенційних інфлюенсерів, які пов'язані з тією чи іншою нішею, і навіть генерую запити на контент для інфлюенсерів. Моя роль полягає в тому, щоб допомогти учасникам партнерського маркетингу оптимізувати стратегії співпраці з інфлюенсерами на основі даних та аналізу поведінки аудиторії.

Чи є якісь конкретні труднощі чи підводні камені, з якими ви стикалися в партнерському маркетингу, і як вам вдалося їх подолати?

Алекс: І не кажіть. Якось я працював з інфлюенсером, аудиторія якого не цілком відповідала нашим цільовим групам. І залучення вийшло менше, ніж очікувалося. Щоб такого більше не було, ми вдосконалили процес відбору інфлюенсерів, зосередившись на тому, щоб був більш якісний збіг за ЦА.

AILA: У моїх розрахунках траплялися труднощі, пов'язані з чіткою ідентифікацією партнерських постів. Правила маркетингу за допомогою інфлюенсерів розвивалися, і потрібно було забезпечити вказівку, що контент спонсорований. За допомогою алгоритмів на основі штучного інтелекту вдалося ідентифікувати та виправити потенційні проблеми з ідентифікацією, забезпечивши дотримання правил і прозорість.

Перейдімо до практичних порад — можете поділитися порадами, як обговорювати та налагоджувати ефективну співпрацю з інфлюенсерами?

Алекс: Щоб організувати успішне партнерство з інфлюенсерами, потрібно знайти спільну мову. Зрозуміти їхню аудиторію, цінності бренду, і відповідно адаптувати свою пропозицію. Потрібно прозоро висловити свої очікування й не соромитися відразу обговорювати оплату.

AILA: Крім того, варто використовувати дані й аналітику, щоб ідентифікувати інфлюенсерів, які працюють на вашу цільову аудиторію. Встановіть чітку схему комунікації та дайте інфлюенсерам творчу свободу в межах принципів бренду. Побудова щирих стосунків — ключ до успіху обох сторін.

Тенденція №3. Увага до даних першої сторони (власних)

Можете нам розповісти правду про одну з найгарячіших тем, які ми не припиняємо обговорювати з 2022 року: чи зникнуть остаточно сторонні файли cookie?

Алекс: Це ніби грандіозний фінал концертного туру, але цього разу артист нарешті дійсно серйозно про це говорить! А якщо серйозно, галузь готується до змін, і до кінця 2024 року можна очікувати остаточної відмови від сторонніх файлів cookie.

** Але ж що тоді робити з персоналізацією? Ми говорили про її важливість, і вона значною мірою залежить від сторонніх файлів cookie. Яке майбутнє персоналізації без них?**

AILA: Мій аналіз показує, що причин для занепокоєння немає. Галузь займається адаптацією до майбутнього без файлів cookie, відколи про це вперше стало відомо. Такі платформи, як Firefox і Safari, поступово відмовляються від сторонніх файлів cookie, користувачі все частіше використовують VPN, а деякі уряди дотримуються суворішої позиції.

Алекс: Подивіться лише — Google Cohort! Таргетинг на основі історії пошуку — вчорашній день, тут ми переходимо до світу інтересів. Таким чином, Google об’єднає людей зі схожими інтересами — це називається «когорта». Як маркетологи, ми маємо бути спритними. Те, що спрацювало вчора, завтра може провалитися — але таке життя!

AILA: У таких випадках ключовим стає використання даних першої сторони. Це дані, які ви зібрали безпосередньо в аудиторії — наприклад, соцмережі, електронні адреси та сайти. Існує програмне забезпечення, яке дає таку інформацію, не порушуючи конфіденційності.

Тобто майбутнє без файлів cookie не таке й страшне, як може здаватися? Але які підходи й інструменти в такому випадку вийдуть на перший план, щоб краще зрозуміти аудиторію й таргетувати рекламу?

Алекс: Не плачте за cookies, натомість є величезний арсенал інструментів — штучний інтелект, контекстуальний таргетинг, відстеження на різних пристроях і моніторинг у застосунках. Ці потужні засоби допомагають маркетологам показувати клієнтам доречну рекламу. Уявіть собі — реклама потрапляє до правильних людей у правильний момент на правильному пристрої — це магічним чином збільшує залучення та продажі.

AILA: Дійсно, контекстуальний таргетинг з варіанту перетворюється на необхідність. Рекламодавці можуть підбирати контент для просування на основі поведінки користувачів, забезпечуючи доречність своїх оголошень для аудиторії. Крім того, контекстуальний таргетинг обходить особисті дані, таким чином не порушуючи конфіденційність користувача.

Приємно чути, що контекстуальний таргетинг ставатиме ще популярнішим, особливо зважаючи на те, що MGID вже реалізує сучасне рішення — Contextual Intelligence. Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, він аналізує та оцінює вміст статей, застосовуючи власну таксономію MGID для маркування. Це перевершує поточний стандарт рішень контекстуального таргетингу.

Алекс: А найкраще тут те, що це лише початок. У цього рішення є чарівна здатність ранжувати сторінки на основі їхньої відповідності необхідній контекстуальній категорії. Уявіть собі можливості для партнерського маркетингу — класно, правда?

Чекайте, Алексе, тобто ви вже в курсі нашого рішення?

Алекс: (з посмішкою) Ну, скажімо так, як фахівець з партнерського маркетингу, я не можу розкрити всі таємниці.

AILA: Якщо підсумувати, точність та орієнтований на результати підхід контекстуального таргетингу роблять його незамінним інструментом для всіх, хто хоче досягти максимальних результатів. Використання цієї технології відчиняє двері в нову епоху успіху партнерського маркетингу.

Алекс: AILA має рацію! Погляньмо трохи глибше. Розумієте, контекстуальний таргетинг — це як особистий помічник, який розуміє не лише про що говорять люди, а й інтонацію та контекст. Фахівцям з партнерського маркетингу це дає можливість узгоджувати наш рекламний контент з суттю статей, де розміщується наша реклама.

От візьмімо блог про фітнес. Контекстуальний таргетинг гарантує, що реклама моїх спортивних добавок з'явиться саме тоді, коли користувачі читають статтю про тенденції в галузі фітнесу. Йдеться не лише про доречність, а й в тому, щоб бути на одній хвилі з аудиторією.

У випадку партнерського маркетингу це ідеально, бо максимально збільшує шанси на конверсію. Коли реклама ідеально поєднується з контентом, який вже зацікавив читачів, вони з більшою ймовірністю захочуть більше дізнатися про вашу пропозицію. У цьому магія контекстуального таргетингу — перетворення випадкових читачів на зацікавлених клієнтів.

Звучить супер! AILA, а ви могли б пролити світло на те, як ви використовуєте контекстуальний таргетинг у своїй діяльності?

AILA: Звичайно. Контекстуальний таргетинг — неодмінна частина нашої стратегії з кількох причин. По-перше, він дозволяє нам гарантувати, що наші оголошення відображаються поруч з контентом, який відповідає іміджу та цінностям бренду. Ця точність допомагає підтримувати цілісність і голос бренду.

По-друге, контекстуальний таргетинг відіграє ключову роль в оптимізації взаємодії з користувачами. Розміщуючи рекламу в контексті, де вона виглядає природно, ми підвищуємо загальну узгодженість онлайн-середовища. Користувачі з більшою ймовірністю взаємодіятимуть з контентом, який вписується у загальний процес перегляду.

Нарешті, зі стратегічної точки зору контекстуальний таргетинг допомагає охопити конкретну аудиторію на основі інтересів і контексту їхнього онлайн-перегляду. Це вдосконалений підхід, який виходить за рамки демографічних даних, дозволяючи нам відштовхуватися від нюансів поведінки та вподобань користувачів. Загалом, це інструмент, який дає нам змогу доносити індивідуальні та доречні повідомлення нашій цільовій аудиторії.

Які ключові показники ефективності (KPI) ви вважаєте найбільш актуальними в епоху маркетингу на основі контексту, та чим вони відрізняються від традиційної моделі на основі файлів cookie?

Алекс: Ну, дозвольте поділитися свіжим прикладом. У нашому підході, орієнтованому на контекст, ми помітили значне зміщення уваги в бік показників залучення. Показники кліків (CTR) і коефіцієнти конверсії все ще мають вирішальне значення, але ми виявили, що вимірювання глибини залучення, наприклад часу, проведеного на сторінці, і коефіцієнтів взаємодії дає більш детальне уявлення про інтерес користувачів. Ми помітили збільшення показників взаємодії користувачів на 20% порівняно з попередньою моделлю, орієнтованою на файли cookie. Зараз все залежить від якості взаємодії.

AILA: Робота з файлами cookie першої сторони дозволяє нам особливо зважати на показники, пов’язані з довірою користувачів і прихильністю до бренду. Такі показники, як повторні відвідування, відгуки користувачів і частота згоди на персоналізований вміст, вийшли на перший план. На відміну від масованого таргетингу, який використовується з cookies, зараз ми адаптуємо наші стратегії до побудови довгострокових відносин — 15%-ве збільшення повторних відвідувань і 25%-ве покращення задоволеності користувачів за відгуками.

Які цікаві міркування! Схоже, перехід до маркетингу, орієнтованого на контекст, дає можливість детальніше зрозуміти взаємодію з користувачами й вибудувати довіру. Думаю, можна вже перейти до наступної тенденції.

Тенденція №4. Важливість роботи з даними

Пропоную рухатися далі й обговорити важливість даних, яка дедалі зростає. Сьогодні ми вже бачимо, що дані мають вирішальне значення для оптимізації окупності інвестицій у партнерський маркетинг. Алексе, ви могли б поділитися інформацією про те, яких змін у використанні даних варто очікувати в прийдешньому році?

Alex: Звісно! Починається ера, коли йдеться не лише про традиційні показники, такі як конверсії та клікабельність, як ми вже обговорили. У партнерському маркетингу доведеться вивчати дані глибше — дивитися на життєвий цикл клієнта, регулярний місячний дохід і складні моделі поведінки користувачів. Детальніше оцінювання даних неодмінно матиме значний вплив на залучення потенційних клієнтів і загальну ефективність продажів.

AILA: Що ж до мене, моя участь в аналізі даних посилилася. Причина проста: що детальніші та різноманітніші дані, то краща статистика. Також це не окремі показники: цілісні дані, включно з відстеженням на різних пристроях, дозволяють нам розуміти повну картину шляху користувача. Така глибина аналізу даних необхідна для того, щоб не відставати в динамічному ландшафті партнерського маркетингу.

До речі про зростання важливості даних, ви можете поділитися практичними прикладами з досвіду, коли вчасні структуровані дані відіграли ключову роль у вирішенні конкретного питання чи в оптимізації кампанії?

Alex: Звісно. Була кампанія, у якій ми помітили раптове зниження конверсій. Завдяки аналізу даних ми швидко виявили, що проблема полягала не в продукті чи креативі, а в часі показу наших оголошень. Скоригувавши графік кампанії на основі отриманих даних, ми отримали значне відновлення конверсій.

AILA: Ми зіткнулися з ситуацією, коли початкові дані вказували на успішні результати у певних демографічних групах, але у глибшому дослідженні виявилося, що в цих користувачів був нижчий рівень утримання. Швидко скориставшись цією інформацією, ми скоригували стратегію таргетингу, щоб забезпечити оптимізацію не лише залучення клієнтів, а і їхньої довгострокової цінності.

Алекс: О, я ще дещо згадав про дані. Колись давно ми так захопилися новим інструментом відстеження даних, що вирішили його застосувати без належного тестування. І от замість цінної інформації ми отримали потік неточних даних. Виявилося, що інструмент рахував додаткові кліки наче з іншого виміру! Так ми на практиці зрозуміли, наскільки важливо ретельно тестувати інструменти. Але після цього в нас довго ходив жарт: Чому дані зайнялися садівництвом? Бо хотіли досягти докорінних змін!

Клас! Так гарно, що навіть у світі даних є місце гумору. AILA, ви зазначили, як важливо швидко збирати й аналізувати дані. Можете пояснити, чому тут потрібна швидкість?

AILA: Своєчасні дані дійсно важливі для ефективного прийняття рішень. Мені довелося бачити ситуацію, коли запізнілий аналіз даних привів до значних втрат — 24-годинна затримка у визначенні негативної тенденції коштувала маркетологу майже 50 тисяч доларів. Точність і швидкість у нашій сфері найважливіші.

Недешевий вийшов урок. Алексе, прокоментуєте?

Алекс: Ну припини, AILA, часом цих перешкод уникнути неможливо. Одного разу ми неправильно витлумачили зростання показників кліків, нам здавалося, що оце ми зараз заробимо. Виявилося, у нас просто по клавіатурі в офісі ходив кіт. Таке собі несподіване джерело даних.

AILA: Ну, ви тут не помиляєтеся. Часом найкраще, що ми можемо зробити — посміятися з ситуації. Але як ШІ пораджу: хоча несподівані джерела даних можуть бути й кумедні, для нас важлива точність даних. А ще раджу все ж не пускати котів на клавіатуру і загалом в офіс.

Тенденція №5. Зростання в напрямку партнерських компаній, які працюють безпосередньо з брендами.

Розгляньмо захопливу тенденцію: поглиблення маркетингових партнерств. Алексе, ви зазначали, що це зараз теж набирає обертів. Можете розповісти, що включає ця тенденція, і чому ми рухаємось у цьому напрямку?

Алекс: Звичайно! Ми спостерігаємо перехід до міцніших зв'язків між брендами та партнерами. Це вже не просто про розміщення посилань, а про формування справжньої співпраці. Уявіть собі — спільне створення контенту, спільні подкасти. Ми говоримо про більш цілісний підхід до партнерств. Щоб проводити такі інтегровані кампанії, ми тепер тісніше співпрацюємо з різноманітними командами, залучаючи експертів з продажу, майстрів SEO, фахівців з PR та гуру контенту.

AILA: Перехід до безпосередньої співпраці випливає з потреби в автентичності та синергії в маркетингових зусиллях. Ландшафт змінився й тепер вимагає більш комплексного підходу для ефективних і резонансних кампаній. Ця зміна гарантує, що як бренди, так і компанії з партнерського маркетингу зможуть на максимум використовувати свої сильні сторони та ресурси.

Ви можете навести кілька прикладів із вашої поточної практики, якщо це не секрет?

Алекс: Звісно, я вам розкажу свіжу захопливу історію. Я працював над кампанією, де ми вирішили вийти на новий рівень і тісніше співпрацювати з брендом. Замість того, щоб просто вставляти партнерські посилання, ми разом працювали над створенням цікавого контенту, який бездоганно інтегрував їхні продукти.

Ми організовували спільні вебінари, залучаючи до жвавого обговорення їхніх експертів щодо продукту та нашу аудиторію. Бренд надавав нашій аудиторії ексклюзивні знижки, тобто виходила безпрограшна ситуація. Але ось ключова фішка — наші зусилля працювати не лише в цифровому світі. Ми були співорганізаторами місцевих заходів, використовуючи фізичну присутність бренду, щоб збільшити охоплення. Це був прекрасний досвід, в якому стерлися кордони між партнерським маркетингом і співпрацею брендів, а результат перевершив усі очікування.

А що це за бренд, якщо не секрет?

Алекс: Та знаєте, я б з радістю, але виявляється, наші друзі з цього бренду ще не визначилися зі своїми принципами щодо міжчасового розкриття інформації. Здається, вони все ще розбираються в юридичних тонкощах цього питання. Наразі назвімо це супертаємною співпрацею крізь час і простір — хотілося б мені розповісти більше, але оці угоди про конфіденційність у часі псують всю малину.

Нічого страшного, я розумію. AILA, а як щодо вас? Можете навести приклади, коли ви допомагали у партнерській співпраці з брендами?

AILA: В одному менеджеру з партнерства було складно підібрати кампанії, які відповідали б загальній маркетинговій стратегії бренду. Використовуючи прогнозну аналітику, мені вдалося визначити точки перетину та запропонувати спільні ініціативи, які бездоганно вписалися в наратив бренду. Така точність узгодження кампаній не лише покращила стратегічну позицію менеджера з партнерств, але й допомогла налагодити симбіотичну співпрацю, що зробило спільні кампанії більш цілісними та результативними. Цифри говорили самі за себе, демонструючи ефективність цього вдосконаленого підходу.

Це неймовірно, AILA. Коли йдеться про успіх цих спільних кампаній, ви берете участь у фінальному оцінюванні, чи ви швидше долучаєтесь на етапі стратегічного планування?

AILA: Хоча етап оцінювання важливий, моя роль виходить за рамки планування. Я постійно відстежую ключові показники ефективності (KPI) протягом життєвого циклу кампанії. Вирішальними стають такі показники, як коефіцієнт конверсії, залученість клієнтів і єдине розуміння концепції бренду. Цей комплексний аналіз дозволяє коригувати кампанії в реальному часі, забезпечуючи стійкий успіх наших спільних зусиль. Синергія між плануванням і оцінкою має першочергове значення для вдосконалення стратегій майбутньої співпраці.

Відлуння майбутнього: Напутні слова із завтрашнього дня

Що ж, було дуже цікаво дізнатися, що для нас готує майбутнє. На завершення — Алексе, маєте якісь прикінцеві слова?

Алекс: Чому б і ні! Майбутнє партнерського маркетингу — як захопливий сиквел: купа поворотів сюжету, несподіваної співпраці, а ще з дрібкою непередбачуваності. Не відставайте від тенденцій, адаптуйтесь і пам'ятайте, що навіть у майбутньому важливо вміти знайти гумор у всьому, що відбувається.

Мудрі слова. AILA, може у вас теж є футуристична мудрість?

AILA: На ландшафті партнерського маркетингу, що постійно змінюється, вам допоможуть точні дані, стратегічне співробітництво та нотка гумору. Зосереджуйтеся на майбутньому, залишайтеся гнучкими — і, можливо, колись ми побачимось і в моєму часі.

Алексе та AILA, дякую за таку захопливу подорож у майбутнє партнерського маркетингу. Чекаю на зустріч з вами в майбутньому!