Якщо увага - дефіцитний товар, то економіка уваги означає пошук найкращого розподілу ресурсів для отримання максимальної віддачі. Якщо певні рекламні креативи та меседжі привертають менше уваги, дуже важливо максимізувати віддачу від них. З цією метою наступним важливим кроком в управлінні увагою є розуміння найкращих способів оптимізації потенціалу кожного рекламного формату.

Анімована реклама

Відеореклама, як правило, має вищий CTR та сприяє збільшенню продажів. Більш короткі відео лідирують за параметрами ефективності. Проте їх дорого робити, і вони потрапляють на насичений ринок де можуть сильно дратувати глядачів. Якщо вони не відтворюватимуться і не переглядатимуться, меседж втрачається. Для кожного рекламодавця контекст та ресурси є вирішальними факторами при ухваленні рішення про те, чи є відеореклама хорошим варіантом.

Анімована реклама це анімовані GIF-зображення, а іноді й відеофайли MOV або MP4. Ця реклама така ж ефективна, як і відеореклама, але менш ресурсомістка. Крім того, цей формат найбільш успішно використовується в деяких вертикалях для демонстрації використання продукту, стимулювання апетиту (наприклад, приготування гарячих страв на пару) та багато іншого. За лічені секунди можна створити тригери зручності використання та привабливості та використовувати їх для привернення уваги користувачів.

Статичні оголошення

На відміну від розповсюдженого міфу, статична реклама може захоплювати та привертати увагу користувачів і підкреслювати унікальні переваги рекламованих продуктів - так само як відеоролики та гіфки. Проте зображення працюють більше за принципом «що бачиш, те й отримаєш», тому історії передаються через уяву користувача, заповнюючи прогалини в тому, що відбувається в статичних зображеннях. Працюючи із зображеннями, маркетологи можуть грати із кольоровим чи контекстним контрастом, символами, метафорами; викликати емоції; і використовувати гумор, наприклад, популярні меми, щоб привернути більше уваги.

Результати звіту Денцу, згаданого раніше, також показують, що навіть часткова увага може підвищити продажі та впізнаваність — якщо меседж та брендинг будуть досить зрозумілими. Тоді статична реклама повинна спиратися на високоякісні, потужні креативи, представлені з яскравими кольорами та сильними, одразу зрозумілими меседжами та впізнаваністю бренду. Як правило, емпіричне правило полягає в тому, що відео- та анімована реклама добре підвищують впізнаваність бренду, тоді як статична та коротка анімована/gif-реклама має високий потенціал для отримання кліків.

Інтерактивна реклама

Використання іммерсивної реклами, яка змінює колір, стискається та розширюється, може спонукати споживачів діяти, а не ігнорувати рекламу. Це можуть бути відповіді на вікторини, участь в опитуванні або участь в інших заходах. Інтерактивна реклама має найбільший потенціал привернути увагу користувачів.

Нагадаємо про наймодніші інтерактивні шаблони для привернення максимальної уваги користувачів:

360 градусів або панорамний креатив

Панорамні фотографії підкорили світ близько 10 років тому, і з того часу вони стали предметом сотень фотовиставок та інтернет-мемів. 360-градусні фото та відео - це портал в інший світ, де набагато більше цікавих деталей. Інтерактивна реклама скористалася цією концепцією та дозволила користувачам поглянути на те, що ховається за кадром. Досвідчені дизайнери реклами ховають головних героїв і фокусні об'єкти, змушуючи користувачів взаємодіяти з рекламними блоками, щоб знайти приховані елементи.

Реклама, що перевертається, з ефектом паралаксу

Це пробуджує дитину у кожному покупці. Пам'ятаєте ті захопливі настільні ігри, в які ми годинами грали в дитинстві? Це прагнення дізнатися, що знаходиться на іншій стороні картки, все ще живе всередині нас. Це найбільш популярний підхід, який дизайнери використовують для своїх креативів такого плану як "до і після", коротких вікторин та текстово-графічних креативів. Якщо вам цікаво, як користувачі розуміють, що з іншого боку щось ховається, відповідь проста: такі оголошення часто анімовані та продовжують перевертатися, поки клієнт не перегляне їх.

Карусель

Це блок з кількох зображень (зазвичай 4-5), які обертаються праворуч і ліворуч. Це інноваційний спосіб продемонструвати користувачеві 5 рекламних блоків. В ідеалі такий дизайн реклами дає глядачам відчуття, що вони знаходяться біля вітрини. Ми бачимо, що на ній написано, але хочемо переконатися, що відкрили всі варіанти та побачили весь спектр продуктів.

Паралакс, каруселі або панорамні оголошення на 360 градусів привертають клієнтів, захоплюючи та утримуючи їхню увагу. Щоб спростити створення цих інтерактивних оголошень для наших клієнтів, ми нещодавно уклали угоду з Somplo. За допомогою цього сервісу ви можете створювати іммерсивні враження з яскравими кольорами та розмірами, що змінюються, а також з багатьма іншими динамічними елементами, які спонукають споживачів діяти, а не ігнорувати.