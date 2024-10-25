Щоб випереджати конкурентів у стрімкому світі цифрового паблішингу, потрібно ухвалювати осмислені рішення на основі чітких даних. Завдяки новому інтерфейсу Advanced Reporting («Розширене звітування») на дешборді паблішерів власники медіа тепер мають доступ до потужного інструменту. Які б потреби у вас не виникли — зрозуміти, чому несподівано впали показники, чи розробити стратегію на місяць наперед, ось як отримати максимум з можливостей звітування, щоб підвищити свій дохід.

1. Щоденні перевірки ситуації: відстежуйте ключові метрики, щоб не відставати

Щодня спершу переглядайте загальну ефективність вашого облікового запису, зокрема RPM/eRPM (Revenue per Mille, дохід на тисячу показів). У разі коливань RPM/eRPM, особливо коли це пов'язано з основними показниками віджетів, такими як CPM (ціна за тисячу показів) і CTR (клікабельність), перейдіть до звітування на рівні віджетів і використовуйте вимір Дата, щоб переглянути ефективність за днями. Якщо ви помітили значне зниження якогось показника:

Фільтрувати за типом пристрою та країною: визначте, чи проблема стосується певного сегмента аудиторії. Якщо пропорція різних локацій змінилася і ви почали генерувати більше трафіку з країн з нижчим CPC, середній показник CPC знизиться.

визначте, чи проблема стосується певного сегмента аудиторії. Якщо пропорція різних локацій змінилася і ви почали генерувати більше трафіку з країн з нижчим CPC, середній показник CPC знизиться. Перевірте джерела трафіку. Скористайтеся фільтром Джерело трафіку , щоб перевірити, чи показують окремі канали недостатню ефективність. Визначте, впливає на коливання прямий, реферальний чи органічний трафік.

Скористайтеся фільтром , щоб перевірити, чи показують окремі канали недостатню ефективність. Визначте, впливає на коливання прямий, реферальний чи органічний трафік. Перевірте розподіл за пристроями/ОС/типом трафіку. Рекламодавці платять по-різному за різні пристрої , ОС і типи трафіку , тому будь-яка зміна цих пропорцій може призвести до зміни CPC .

Рекламодавці платять по-різному за різні , і , тому будь-яка зміна цих пропорцій може призвести до . Змініть налаштування відповідно до своїх висновків. Спробуйте змінити контент чи розміщення реклами в сегментах, які зазнали змін.

2. Що робити з коливаннями трафіку: виявлення та розв'язання проблем

Раптові зміни трафіку можуть вплинути на ваш дохід. Щоб провести діагностику:

Використайте фільтри на рівні сайту. Застосуйте такі фільтри, як ОС , тип трафіку та сайт , щоб звузити коло потенційних причин.

Застосуйте такі фільтри, як , та , щоб звузити коло потенційних причин. Проаналізуйте перегляди сторінки і коефіцієнт видимості. Будь-які зміни у коефіцієнті видимості можуть вплинути на клікабельність рекламних оголошень MGID. До поширених причин коливань коефіцієнта видимості належать зміни у структурі трафіку, технічні проблеми, або спрямування трафіку на сторінки з довшими матеріалами, де на сторінці більше елементів.

Будь-які зміни у можуть вплинути на клікабельність рекламних оголошень MGID. До поширених причин коливань коефіцієнта видимості належать зміни у структурі трафіку, технічні проблеми, або спрямування трафіку на сторінки з довшими матеріалами, де на сторінці більше елементів. Проаналізуйте розбивку за країною / пристроєм / ОС / типом трафіку. Так само, як у випадку CPC , такі розбивки можуть показати, чи впливають на клікабельність зміни у структурі трафіку.

Так само, як у випадку , такі розбивки можуть показати, чи впливають на клікабельність зміни у структурі трафіку. Внесіть необхідні зміни. Виправте технічні проблеми або змініть стратегії SEO, щоб відновити втрачений трафік. Може бути доречно скористатися інструментом MGID Аудит SEO.

3. Експерименти: оптимізуйте розміщення віджетів, формати, дизайни та/або композиції, щоб підвищити залучення

Перевіривши різні розміщення віджетів, їхні формати, дизайни та/або композиції, ви можете знайти спосіб отримати вище залучення і, відповідно, вищий дохід. Ось як ефективно експериментувати:

Використовуйте параметр SubID. На рівні Віджета використовуйте параметр SubID , щоб позначати різні експерименти з дизайном. Пробуйте різні варіанти макету сторінки, розміщення та джерела трафіку.

На рівні Віджета використовуйте параметр , щоб позначати різні експерименти з дизайном. Пробуйте різні варіанти макету сторінки, розміщення та джерела трафіку. Порівняйте показники ефективності. Подивіться на CTR оголошення , коефіцієнт видимості та vCTR для різних SubID.

Подивіться на , та для різних SubID. Відфільтруйте за типом розташування віджета. Дізнайтеся, які місця розміщення дають найкращі результати.

Дізнайтеся, які місця розміщення дають найкращі результати. Реалізуйте виграшні варіанти. Використайте найуспішніші дизайни на всьому сайті.

4. Аналіз аудиторії. Підберіть контент під відвідувачів

Розуміти аудиторію необхідно, щоб показувати релевантний контент і рекламу. Глибоко вивчіть статистику щодо аудиторії таким чином:

Фільтрування за країною та типом пристрою. На рівні вебсайту та віджета подивіться, як різні сегменти аудиторії взаємодіють із вашим контентом.

На рівні вебсайту та віджета подивіться, як різні сегменти аудиторії взаємодіють із вашим контентом. Оцінка органічних кліків та CTR. Високий рівень органічної взаємодії вказує на те, що аудиторії відгукується цей контент.

Високий рівень органічної взаємодії вказує на те, що аудиторії відгукується цей контент. Групування за ОС і джерелом трафіку. Налаштуйте сумісність вашого сайту та відповідні маркетингові заходи для найбільших груп користувачів.

Налаштуйте сумісність вашого сайту та відповідні маркетингові заходи для найбільших груп користувачів. Підбір контенту. Перегляньте свою редакційну стратегію, щоб задовольнити найціннішу для вас аудиторію.

5. Стратегічні огляди. Щомісячні результати та планування на майбутнє

Наприкінці кожного місяця дуже важливо переглядати результати і планувати на майбутнє:

Складайте щомісячні звіти. Використовуйте вимір Дата , щоб звести дані за місяць.

Використовуйте вимір , щоб звести дані за місяць. Оцініть показники доходу від реклами. Зосередьтеся на Ad RPM (дохід від реклами на тисячу показів), Дохід від реклами та CPC реклами , щоб оцінити ефективність монетизації.

Зосередьтеся на (дохід від реклами на тисячу показів), та , щоб оцінити ефективність монетизації. Визначте тенденції. Визначте закономірності у Типі трафіку і Джерелі трафіку , щоб ухвалювати зважені рішення щодо майбутніх стратегій.

Визначте закономірності у і , щоб ухвалювати зважені рішення щодо майбутніх стратегій. Проаналізуйте результативність на рівні віджета. Якщо у вас кілька сайтів, визначте, який сайт (або сайти) найбільше впливає на результати . Після цього перевірте дані на рівні віджета — найважливіші показники тут CPM/eCPM . Процес аналізу на рівні віджетів подібний до RPM/eRPM .

Якщо у вас кілька сайтів, визначте, який сайт (або сайти) . Після цього перевірте дані на рівні віджета — найважливіші показники тут . Процес аналізу на рівні віджетів подібний до . Визначте свої цілі. На основі аналізу поставте собі цілі на наступний місяць й окресліть плани дій.

Скористайтеся всіма можливостями Розширеного звітування

Інтерфейс Advanced Reporting, або ж Розширене звітування — це не просто інструмент для обробки даних. Це ваш шлях до обдуманих рішень і підвищення доходу. Регулярно переглядаючи ці звіти й користуючись доступними надійними фільтрами, показниками й вимірами, ви отримаєте повне уявлення про результативність сайту та поведінку аудиторії.

Неодмінно звертайтеся за допомогою, якщо вона вам потрібна. Якщо конкретних проблем виявити не вдалося, зверніться до свого особистого менеджера по детальний аналіз.

Пам'ятайте — щоб досягти успіху, потрібно постійно відстежувати, експериментувати й адаптуватися. Тож візьміть на озброєння дані, зробіть висновки — і побачите, як ваш бізнес у паблішингу досягає дедалі більшого успіху.