Щоб створити лендинг, який конвертуватиме відвідувачів, потрібно завжди бути на крок попереду конкурентів і перевершувати їх у всьому. Нові стратегії дизайну допоможуть надати вашим лендінгам свіжого вигляду і продемонструвати вашу здатність до інновацій, що обов'язково оцінять користувачі.

Звичайно, є певні «передові практики», які ніколи не змінюються. Немає необхідності винаходити велосипед щоразу, коли ви запускаєте нову кампанію, але знання того, як покращити і без того хороший лендінг, безумовно, принесе вам більше кліків. Ось кілька нових порад для створення дизайну крутих лендінгів у 2022 році.

У лендінга всього одна мета

У лендингів є чітка місія та досить проста мета. Їм потрібно конвертувати відвідувачів, а для цього вони мають бути максимально зосереджені на кампанії, її цілях і завданнях.

Тому лендінг – не те місце, де можна експериментувати з різними стилями та дизайнами. Все на цій сторінці має працювати на одну мету, не відволікаючи користувача непотрібними та безглуздими повідомленнями або занадто яскравим дизайном.

Все геніальне просто, але це не означає, що не потрібно проявляти творчий підхід. Можна пробувати нові дизайни та ідеї, якщо основна ідея кампанії залишається ясною та незмінною.

Найкращі модні дизайни лендінгів

Уважно спостерігаючи за трендами серед користувачів та еволюцією лендінгів, ми змогли визначити, що буде популярним цього року.

Горизонтальне прокручування

Ми надто звикли до того, як працюють сторінки, і вже очікуємо побачити певну поведінку ще до завантаження сторінки. Одним із прикладів цього є вертикальне прокручування, яким користується більша частина Інтернету.

Однак воно не обов'язково має бути таким, і деякі веб-сайти вже застосували на практиці ідею горизонтального прокручування та визначили деякі плюси та мінуси такого підходу. Наприклад, користувачі були не дуже сприйнятливими до горизонтального прокручування, коли за ним йшов занадто великий обсяг контенту. Їм здавалося, що це порушує природний потік сторінки, негативно впливає на їхній досвід і не дозволяє дістатися туди, куди вони хотіли.

Цільові сторінки бувають різні. На цих сторінках не повинно бути надлишку контенту та посилань. Це ідеальне місце для інтеграції горизонтального прокручування, яка показуватиме карусель зображень, посилюватиме основний меседж рекламної кампанії та показуватиме переваги конверсії для користувача.

Джерело: GitHub

У наведеному вище прикладі цільової сторінки горизонтальна прокрутка відправляє вас в оманливо просту, але красиву подорож концепцією, яка закінчується ідеально для цільової сторінки - можливістю конвертації. Це чудовий приклад унікальності та привабливості горизонтального прокручування.

Ілюстрації vs фотографії

Ми всі бачили лендінги з фотографіями людей або місць, які, здавалося б, підтримують основне посилання рекламної кампанії. Але чи дійсно вони ефективні?

Найчастіше ці фотографії абсолютно недоречні, тому що показують загальні ситуації та емоції, які нам уже досить набридли. Розміщення таких фотографій на всіх ваших лендінгах можуть призвести до банерної сліпоти - відвідувачі ігноруватимуть ці фотографії; адже вони вже бачили їх мільйон разів. Це буде жахливо для вашої кампанії, тому що на лендінговій сторінці не повинно бути елементів, які здаються зайвими чи марними.

Один із способів, яким дизайнери лендінгів вирішили проблему надлишку безглуздих фотографій, — це використовувати замість них ілюстрації. Унікальні та креативні ілюстрації дійсно привертають увагу користувача. Вони надають сторінці стилізованого вигляду, який з більшою ймовірністю спонукає користувача до дії, а саме для цього і потрібні лендінгові сторінки.

Джерело: TubikStudio

Ви також можете розмістити унікальні ілюстрації на своїх лендінгах, використовуючи стиль, характерний для вашого бренду, щоб зробити його впізнаваним.

Анімовані GIF-файли

Статичні зображення вже не справляють враження на аудиторію, і всі ваші конкуренти вже впроваджують більш динамічний підхід до дизайну лендінгів.

Але не кожен елемент вашої сторінки повинен бути в русі. Анімації теж може бути занадто багато, і тоді вона відволікатиме користувачів від дії, якої ви від них чекаєте. Однак, якщо правильно розмістити анімацію на лендінгу, ви зможете досягти своєї мети, не відволікаючи користувачів.

Щоб уникнути втрати конверсій, використовуйте анімовані файли GIF або мікроанімації. Вони допоможуть збагатити ваш лендінг, не дратуючи користувачів. Мікроанімацію можна використовувати, щоб виділити певну частину сторінки, до якої ви хочете привернути увагу користувачів, наприклад, кнопку CTA. GIF-файли можуть використовуватися так само і приносити визнання (і конверсії) великої клієнтської бази.

Джерело: Dribbble

Відео на цільових сторінках

Відео, безумовно, є одним із найпопулярніших способів розповісти історію бренду або продукту. Користувачам подобається відео контент – його легко споживати, і він потребує мало часу. Лендінг – не місце для занадто довгих відео.

Джерело: Wave Video

Сторінка подяки

Як тільки користувач буде вражений вашим лендінгом і вирішить діяти, доречно показати йому свою вдячність. Сторінки подяки - не зовсім новий тренд, але вони досить рідко зустрічаються, тому це однозначно допоможе вам виділитися. Це сторінка, яку ви показуєте своїм лідам після того, як вони відправили форму або зробили іншу дію, яку ви від них очікували. Це чудова можливість для розвитку подальших стосунків із вашими потенційними клієнтами.

Джерело: ConvertFlow

Висновок

На горизонті з'являються нові стратегії дизайну, які допоможуть вашим лендінгам по-справжньому вигідно виділитись. Настав час запровадити нововведення та покращити ефективність ваших кампаній, створивши крутий лендінг, який залучатиме та конвертуватиме відвідувачів як ніколи раніше.