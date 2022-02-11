Останні кілька років були досить складними для цифрового світу. Нові правила конфіденційності, зростання популярності мобільних пристроїв і короткометражного відеоконтенту показали паблішерам, що тепер доводиться постійно бути напоготові, щоб йти в ногу з технологіями, що постійно змінюються, розвитком контенту і дорослішанням користувачів.

Ось що треба пам'ятати паблішерам, щоб не втратити актуальність та привабливість для своєї аудиторії у 2022 році.

Власні плани ідентифікації користувачів

Майбутня смерть сторонніх файлів cookie викликала шок у цифровому світі. За даними McKinsey, 80% паблішерів (не включаючи платформи зі стіною) використовували цей спосіб для розуміння, таргетингу та монетизації своєї аудиторії. Тепер консалтингова компанія вважає, що лише у США під загрозою доходи у розмірі 10 мільярдів доларів.

Проте рух за регулювання конфіденційності стимулював інновації на всіх платформах. Паблішери та рекламодавці, які покладалися на сторонню інформацію про своїх користувачів, тепер збирають свої власні дані за допомогою різних тактик, від знижок та безкоштовних пробних версій до винагород за лояльність та ексклюзивного контенту для передплатників. Тим не менш, вони, як і раніше, залежать від альтернативних технологій великих тех-компаній, таких як Пісочниця Конфіденційності або контекстний таргетинг.

Диверсифікація доходів

Диверсифікація доходів викликана оновленнями цифрових технологій, форматів та споживчих звичок - і все це посилюється повільним зникненням сторонніх файлів cookie.

Програматик постійно зростає і, як очікується, значно збільшиться у 2022 році, тому паблішери повинні діяти швидко та адаптуватися до змін у профілях своєї аудиторії. Потоки доходів мають надходити не тільки від реклами; хоча це залишається центральним та найвпливовішим джерелом. Нижче ми розказали про декілька можливостей розширення для диверсифікації.

Електронна комерція

Електронна комерція зростає швидше на мобільних пристроях, ніж на планшетах або комп'ютерах. Користувачі вже звикли до своїх улюблених компаній, що пропонують брендові, актуальні або додаткові товари через власний магазин або партнерський маркетинг.

62% американських паблішерів очікували, що електронна комерція увійде до трійки їхніх найбільших джерел доходу. І ця ставка окупилася завдяки неймовірному зростанню електронної комерції у 2021 році.

Нові формати реклами

Оголошення з винагородою, як випливає з назви, можна переглядати в обмін на винагороду або заохочення. Вони часто допомагають користувачам просуватися на наступний рівень в іграх та інших інтерактивних форматах.

Реклама, яку не можна пропустити - це новий формат, яким потрібно користовуватися з обережністю; однак використовуючи його в стилі так званих "бамперів" з короткою тривалістю, можна ефективно доставити користувачам свій меседж.

Реклама в сторіз все частіше використовується компаніями в облікових записах у соціальних мережах, таких як Facebook та Instagram. Вона потребує творчих креативів, але мало ресурсів для просування.

Інші формати реклами, які наберуть популярність у 2022 році, обговорюються в інших розділах цієї статті, наприклад, відео, 3D-контент або анімована графіка, а також класичні формати зі сміливими візуальними ефектами: яскрава типографіка, майстерно інтегрована графіка, що відповідає контенту, гра кольорів та багато іншого.

Спонсорований контент

За деякими оцінками, спонсорований контент є одним з найбільших джерел доходу для більшості паблішерів, поступаючись лише медійній рекламі. Немає причин вважати, що ця тенденція сповільниться, тим більше, що, якщо все зробити правильно і надати корисну інформацію у сприятливому контексті, користувач сам отримає від цього користь.

Підписка

Для багатьох контент-провайдерів підписка — найлегший шлях. Це не обов'язково має бути модель «все або нічого», це може бути і безкоштовна підписка або "фріміум", як це практикують багато постачальників контенту, від Harvard Business Review до Spotify. Платна підписка може пропонувати ексклюзивний контент крім безкоштовно доступного звичайного контенту.

Відеоконтент

Число переглядів цифрового відео зростає з кожним роком. Навіть у демографічній групі 65+ понад 60% інтернет-користувачів дивляться онлайн-відео. Це зростання, однак, зумовлене переважно користувачами віком від 12 до 44 років, на яких припадає понад 90% переглядів онлайн-відео. Паблішери та рекламодавці, які ігноруватимуть цю тенденцію, залишаться далеко позаду.

Інтерактивність

На ринку, де класна графіка вже нікого не дивує і не допомагає виділитися серед інших, саме інтерактивний контент може стати ключем до диференціації. Вікторини це, напевно, найпопулярніший інтерактивний формат, але онлайн-калькулятори, 360-градусні відеоролики, інтерактивні таймлайни та скроллітелінг теж будуть користуватися популярністю та радувати користувачів у 2022 році.

Оптимізація CWV та робота з мобільними пристроями

Створення чудового мобільного досвіду для користувачів на мобільних пристроях – обов'язкова умова успіху. У 2021 році користувачі щодня проводили майже 5 годин у телефонах на провідних мобільних ринках, при цьому на мобільний трафік припало 54% всього інтернет-трафіку.

На фоні зростання ринку мобільних пристроїв, зростають і очікування користувачів. Тому необхідно переконатися, що ваш сайт "здоровий" і з ним легко працювати на всіх платформах, включаючи планшети та настільні комп'ютери. Пройшли ті часи, коли сайтам лише потрібно було швидко завантажуватись, щоб бути ефективними. Три елементи, які Google групує в категорії Основні веб-показники або Core Web Vitals - це швидкість завантаження, швидкість інтерактивного відгуку та загальна візуальна стабільність елементів на веб-сторінці. Якщо ви врахуєте ці фактори, ви забезпечите своїм користувачам відмінний досвід на вашій сторінці та при взаємодії з її динамічними елементами.

Нові тренди у веб-дизайні

Негативний простір

Також відомий як порожній простір, негативний простір відноситься до проміжків між елементами дизайну, які навмисно залишаються порожніми. Ця сучасна концепція набула такого широкого поширення, що у 2022 році занадто заповнений контентом сайт виглядатиме застарілим та естетично непривабливим.

3D-дизайн

Хоча 3D-дизайн - зовсім не новинка, він стає все більш поширеним та доступним. Колись він був дещо обмежений промисловим дизайном та похідними галузями, але зараз значно зріс інтерес до використання 3D як диференціюючого фактора у веб-дизайні та рекламних візуалах.

Гласморфізм

Після мінімалістичного дизайну та скевоморфізму настав час глассморфізму - поєднання прозорості та графіки, що нагадує рух, який відтворює структуру скла або створює видимість бачення об'єктів крізь скло.

Анімована графіка

Повністю статичні веб-сайти вже не в моді. Анімована графіка, додана принаймні до деяких елементів веб-сайту - це майже обов'язкова умова у 2022 році, якщо ви хочете, щоб ваш сайт виглядав сучасно.

Динамічна прокрутка

Паралакс і динамічна прокрутка - теж не нові поняття, але в 2022 вони будуть представляти найпередовіші тенденції. Динамічна прокрутка це прокрутка сторінки користувачем за допомогою простих рухів миші, при якій створюється видимість плавного руху, під час якого за допомогою динамічних візуальних елементів розповідається історія.

Контекстний досвід

Це стосується контенту, що змінюється на основі визначених параметрів. Наприклад, користувачі в різних місцях будуть бачити різний контент на одній і тій же веб-сторінці, а користувачі, що повернулися на сторінку, побачать зовсім інший контент, ніж першого разу. Ці коригування гарантують, що ваш контент буде відповідати кожному етапу шляху користувача та допоможе досягти кращого показника конверсій.

Заключна думка

Інтернет використовується з кожним роком дедалі більше, платформи для творців контенту стають дешевшими, а електронна комерція користується нечуваною популярністю, тому 2022 надасть паблішерам безпрецедентні можливості для зростання та диференціації. Зрілий ринок постійно розширюється і вже дозрів для нових технологій і тактик, від графічних форматів для виділення контенту до різних варіантів монетизації з високою рентабельністю. Отже, вибору багато, тому найгірше, що можуть зробити паблішери, — це не робити нічого.