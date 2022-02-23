1,9 мільярда веб-сайтів щодня конкурують за увагу користувачів, і, за оцінками експертів, на сьогоднішній день у світі всього 4,95 мільярда інтернет-користувачів.

Враховуючи, що середньостатистичний користувач Інтернету проводить майже 7 годин в Інтернеті щодня, це становить понад 1,4 мільярди років сукупного людського існування в Інтернеті лише у 2022 році.

Іншими словами, конкуренція висока, але шанси у тих, хто все робить правильно, хороші. Отже, як паблішери можуть забезпечити максимальну ефективність монетизації свого веб-сайту?

Якщо ви прагнете довгострокового прибутку, монетизація значною мірою залежить від потужності вашого бренду. І безпека бренду має бути вашим головним пріоритетом. Щоб досягти максимальної ефективності монетизації, паблішерам і рекламодавцям необхідно підтримувати довіру споживачів та забезпечувати високу якість обслуговування.

Рейтинги безпеки допомагають визначити ризики

У 2022 році MGID розширив підтримку, яку пропонує своїм партнерам, запровадивши рейтинг безпеки кампаній. Цей рейтинг показує, які елементи у ваших кампаніях вважаються прийнятними, а які сумнівними в мережах паблішерів.

Товари нижчої якості сигналізують про дві потенційні проблеми.

Вони можуть бути відхилені деякими мережами через їх власні фільтри якості. Нездатність публікуватися у високоякісній мережі впливає на ваше охоплення та можливості монетизації.

Вони можуть вплинути на досвід користувача. Хоча деякі мережі паблішерів не звертають уваги на сумнівні практики, це все одно ставить під загрозу імідж бренду рекламодавця та паблішера, що впливає на ефективність кампанії та відношення до бренду.

Рейтинги MGID жодним чином не присвоюються в примусовому порядку. Рейтинги безпеки просто служать для позначення неякісних кампаній; після чого паблішери самі вирішують, яка якість реклами є для них прийнятною.

Що таке рейтинги безпеки?

Рейтинги безпеки кампанії це як мережа дослідників, які перевіряють вашу біографію. Таким чином, рейтинги MGID допомагають зрозуміти, які елементи та кампанії прийнятні у мережах паблішерів. Існує два рейтинги безпеки:

Середній : середній рейтинг безпеки включає більш суперечливі теми та дивні, химерні або своєрідні зображення, а також сенсаційні, шокуючі чи обурливі теми. Компанія, швидше за все, матиме обмежене охоплення серед паблішерів, які приймають кампанії із середнім рейтингом.

: середній рейтинг безпеки включає більш суперечливі теми та дивні, химерні або своєрідні зображення, а також сенсаційні, шокуючі чи обурливі теми. Компанія, швидше за все, матиме обмежене охоплення серед паблішерів, які приймають кампанії із середнім рейтингом. Високий: Високий рейтинг безпеки - це чиста і нешкідлива реклама, мається на увазі її дизайн і контент, що промоутиться. Така кампанія відповідає стандартам більшості наших паблішерів і, отже, з більшою ймовірністю масштабуватиметься в мережі.

Якщо кампанія отримує позитивну оцінку, це має означати, що її контент є безпечним для запуску з точки зору законності та технічних характеристик. Чим вище рейтинг безпеки, тим вище масштабованість рекламної кампанії в мережі — і тим більше можливостей монетизації.

Чому це працює для паблішерів

100% контроль за потенційно суперечливою рекламою. Недоречна, агресивна чи шокуюча реклама отримує нижчий рейтинг. Паблішери можуть повністю усунути її, підвищивши свої вимоги. Завоювання лояльності користувачів. Сумнівна реклама призводить до скарг користувачів або просто відлякує їх. Позитивний досвід реклами прирівнюється до позитивного досвіду користувачів і впливає на підвищення лояльності та залученості. Покращення веб-екосистеми. Чим більше часу користувачі проводять в інтернет-екосистемі, тим більш кмітливими вони стають, і тим більш розумним мусить ставати клікбейт. Паблішери повинні бути на крок попереду користувачів у плані виявлення клікбейту і реклами, що вводить в оману. Якщо користувачі виявлять це раніше за вас - ви їх вже втратили. Позитивний вплив на ціну за тисячу показів. Як тільки користувачі навчаться довіряти рекламі через її релевантність, а також технічну та якісну оптимізацію, вони натискатимуть на неї частіше. Безпечний для бренду високоякісний контент підтримує монетизацію в Інтернеті у довгостроковій перспективі.

Чому це дійсно важливо для рекламодавців

Забезпечення якості трафіку. Якщо рекламна кампанія отримує високий рейтинг, то більше сайтів з преміальним трафіком візьмуть її для участі в аукціоні. Низька якість реклами зазвичай корелює із низькою якістю трафіку. Залучення високоефективного трафіку та користувачів, що платять. Наслідком вищесказаного є те, що, як тільки рекламна кампанія вважається безпечною та якісною, вона зазвичай підходить для преміальних веб-сайтів. Ці веб-сайти, як правило, мають більш прибуткову, тобто більш платоспроможну аудиторію. Релевантність має велике значення. Рекламодавці можуть показати своїй цільовій аудиторії більш прямі та чіткі меседжі. Коли користувачі бачать чітку рекламу на високоякісних веб-сайтах преміум-класу, вони більш схильні перейти на лендінги рекламодавців. Немає необхідності використовувати клікбейт для отримання кліків.

Заключна думка

Ризикований контент, клікбейт та кампанії низької якості є стійкими стратегіями монетизації. Тільки якість окупається у довгостроковій перспективі. Правда, паблішери та рекламодавці не завжди знають (або мають час для оцінки), що може вважатися кращою практикою, а що ні, особливо під час роботи з кількома територіями чи сірими ринками.

Рекламні кампанії часто зазнають невдачі, тому що їм не вдається досягти видимості та залученості. Щоб запобігти марному витрачанню ресурсів і підтримати зростання доходів від реклами, рейтинги безпеки MGID можуть бути швидким і надійним інструментом для оцінки того, чи може реклама отримати плейсмент у цінному контексті з максимальною монетизацією.