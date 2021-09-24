Джерела трафіку - найважливіша частина оптимізації кампанії. Потрібно щодня приділяти увагу оцінці їх ефективності. Аналізуйте кожен майданчик і запитуйте себе, чи приносить він конверсії? Які засоби оптимізації доступні, якщо немає конверсій?

MGID пропонує два рішення. Перше - Селективний біддінг. Він дозволяє задати коефіцієнт CPC для будь-якого джерела трафіку, щоб моментально змінити ставку на аукціоні. Наприклад, якщо у нас є сайт з великою кількістю конверсій, можна підвищити його CPC і залучити більше трафіку. Це хороший інструмент, але він вимагає багато часу для ручної оптимізації і контролю.

Щоб автоматизувати повторювані ітерації з управління джерелами трафіку, ми додали ще один інструмент - Автоматизовані правила. Цей засіб дає користувачеві можливість створити спеціальні правила. Вони автоматично змінюють CPC або блокують джерела трафіку, якщо виконуються задані умови.

Інструмент пропонує різні індикатори на вибір: від вартості конверсії до ROI. Наприклад, можна задати правило, що якщо у сайту більше 2000 кліків, а відсоток конверсій нижче 10, то він блокується. Таким чином, можна створити будь-яке правило як для блокування майданчику, так і для зміни ставки на аукціоні.

Після того як ми розібрали доступні засоби оптимізації, потрібно дізнатися, коли і як їх використовувати. При аналізі джерел трафіку можуть зустрітися наступні ситуації:

Сайт приносить зовсім небагато конверсій або взагалі не приносить їх. В такому випадку ми повністю блокуємо його або ставимо дуже низьку ставку.

Сайт з хорошими конверсіями, але з CPA нижче цільового. Можна спробувати підвищити ставку або залишити все як є.

Сайт з хорошими конверсіями і високим CPA. У такій ситуації потрібно трохи знизити ставку. Однак, можна залишити все без змін. У деяких випадках краще втратити трохи від ROI, але зберегти обсяги.

Невідомий майданчик з недостатньою кількістю даних. Тут ще рано робити оптимізацію. Дайте таким джерелам трафіку більше часу, щоб отримати більше даних. Як правило, варто починати оптимізацію після трьох або більше конверсій з сайту.

Рекомендуємо пробувати різні підходи, щоб знайти кращий для своєї кампанії. Дайте час кожному підходу, щоб отримати достатньо даних, і вже потім приймайте рішення. Також ми хочемо поділитися найпоширенішими критеріями оптимізації кампанії:

Відключення джерела трафіку, якщо ви витратили більше X і отримали 0 конверсій (середня планка - 2xCPA)

Відключення джерела трафіку, якщо було X кліків, але вони принесли 0 конверсій (середня планка - 300 кліків)

Установка цільової ціни конверсії через автоматизовані правила. Інструмент автоматично задає всі необхідні правила, щоб виконати завдання. Це добре підійде вам, якщо кампанія працює чудово, але в ній занадто багато джерел трафіку, і стає занадто складно контролювати їх вручну.

До речі, як селективний біддінг, так і автоматизовані правила вимагають відстеження даних кампанії про конверсії. Для збору цієї інформації та перегляду статистики по ній потрібно налаштувати postback або встановити на своєму сайті піксель MGID. Прочитайте цю статтю, щоб розібратися в цьому.

Тепер давайте дізнаємося про ще один дуже важливий аспект кампаній.