Блэклисты и вайтлисты – это давно известные и довольно популярные инструменты оптимизации источников трафика. Блэклист позволяет заблокировать площадки и не покупать их трафик. Вайтлист, наоборот, сообщает сети, что трафик будет покупаться только с указанных источников. Давайте рассмотрим, где стоит, а где не стоит применять списки.

Борьба с фродом

Еще несколько лет назад блэклисты и вайтлисты активно использовались в целях безопасности. Списки площадок с ботами и неэффективным трафиком собирались общими усилиями и кочевали по форумам. Нужно было время на поиск и применение блэклистов и вайтлистов для каждой рекламной кампании, да и приходилось постоянно обновлять его вручную.

MGID фильтрует ботовый трафик еще до его попадания к рекламодателю. Для обеспечения высокого качества трафика используется стороннее антифрод-решение Anura, собственное решение по борьбе с фродом, сертифицированное TAG, а также штатная команда аналитиков, регулярно изучающая трафик вручную. MGID гарантирует, что более 96% трафика безопасно, и можно не тратить время на внедрение вайтлистов и блэклистов для борьбы с фродом.

Brand safety

В некоторых случаях для рекламодателя важно, чтобы реклама не появлялась там, где это вредит репутации бренда. В блэклисты добавляются площадки с опасным контентом.

MGID работает только с проверенными площадками без фейковых новостей, контента для взрослых, незаконного, сексуально провокационного и отталкивающего контента, так что и brand safety гарантирована без создания списков блокировки.

Релевантность

Списки применяются рекламодателями, если площадка исторически не подходит под бренд. В результате сайт блокируется во всех кампаниях рекламодателя. Однако, со временем у площадок может меняться контент или появляется новая аудитория.

С решением контекстуального AI-таргетинга MGID больше не нужно блокировать нерелевантные сайты с помощью списков. Контент площадки, в том числе картинки и видео, анализируется в реальном времени. Можно глубоко таргетировать контекстное окружение и блокировать неподходящие места внутри площадки и не запрещать ее целиком.

Оптимизация таргетинга

Блэклисты и вайтлисты до сих пор остаются отличным инструментом для оптимизации таргетинга внутри одной рекламной кампании. Можно заблокировать неэффективные площадки с низким CTR и низкой конверсией.

Распространенный способ по работе со списками – самостоятельное выделение конвертируемых площадок в белый список и дальнейшая оптимизация:

Создается кампания A, использующую всю сеть и все площадки. Создается дублирующая кампания B, где в вайтлист добавляются только площадки с высокой конверсией. Добавление площадок с высокой конверсией в блэклист кампании A

Кампания A фокусируется на поиске новых источников высококонвертируемого трафика, а кампания B – на генерации лидов с проверенных каналов. CPC понижается для кампании A и повышается для кампании B.

Пресет оптимизация

Мы не рекомендуем переносить блэклисты и вайтлисты с одной кампании на другую, даже для товаров из одной ниши. То, что работает для фитнес-приложений, может не работать для фитнес-устройств. Даже в одном предложении на одной площадке бывают разные связки креативов и лендингов, одни выгорают, но другие продолжают показывать эффективность. При полной блокировке платформы это не учитывается.

Блэклисты и вайтлисты ограничат охват аудитории новой кампании и ухудшат начальный результат. Эффективнее будет запуститься со всеми источниками трафика, ведь площадки на MGID уже проверены на фрод и гарантируют brand safety, а при использовании контекстуального таргетинга реклама будет показываться только в релевантных местах.

Вместо уменьшения охвата созданием списков вручную лучше задать правила автоматической оптимизации. Неэффективные площадки будут добавляться в блэклисты по факту и без лишней ручной работы. Это позволит не заниматься поиском слабых мест внутри кампании вручную и сконцентрироваться на глобальных стратегических целях.

Заключение

Исторически, блэклисты и вайтлисты применялись для борьбы с фродом, нерелевантными и опасными для имиджа бренда площадками и при оптимизации таргетинга внутри кампании.

MGID постоянно улучшает свои алгоритмы по борьбе с фродом и уже изначально фильтрует фрод и площадки с опасным контентом, а контекстуальные инструменты платформы помогут выделить релевантные источники трафика. Создание списков для решения вышеперечисленных проблем потеряло актуальность.

Однако, блэклисты и вайтлисты остаются хорошим инструментом для оптимизации таргетинга внутри одной и той же кампании и помогают искать новые доходные источники трафика или же полностью задействовать наиболее эффективные. Не стоит слепо копировать списки из одной кампании в другую, потому что эффективность площадок будет разниться для схожих товаров и даже для разных связок креатив-прелендинг. Для новой кампании пресет блэклисты и вайтлисты ограничат охват аудитории, лучше запустить весь трафик и в дальнейшем оптимизировать таргетинг с помощью инструментов автоматической оптимизации.

Если вы все-таки хотите использовать пресет списки в новой кампании, лучше проконсультироваться с нашим аккаунт-менеджером и подробно описать свое предложение, продукт и стоимость для того, чтобы определить наиболее подходящий список для оптимизации источников трафика.