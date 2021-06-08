«Сеть без cookie» уже не за горами. Стремление к отключению отслеживания пользователя в браузерах и приложениях вместе со строгим регулированием конфиденциальности данных заставляют паблишеров искать новые методы обращения к аудитории.

Не имея работающей альтернативы, утрата таргетинга по cookie навредит CPM и негативно скажется на доходности рекламы. Целевую аудиторию будет все труднее достигнуть без cookie. Из-за этого рекламодатели могут предпочесть walled gardens с большим пулом данных первой стороны. Согласно исследованию Google, паблишеры потеряют до 52% доходности после отмены сторонних cookie.

Хорошая новость в том, что есть свет в конце туннеля. Контекстуальный таргетинг вовремя предоставит релевантный контент без риска для конфиденциальности. Концепция сопоставления рекламы с контентом страницы через использование данных первой стороны паблишера далеко не нова. Однако, прогресс в контекстном машинном обучении раскрывает большой потенциал в точности и детальности.

Команда MGID без устали работает над решением проблемы отсутствия cookie. Наша идея — взять преимущества традиционного контекстуального таргетинга и перестроить его в жизнеспособное рекламное решение для мира после cookie. Мы создали нативное решение Contextual Intelligence, использующее больше, чем просто контекстуальные сигналы.

ПРОДВИНУТЫЙ контекстуальный таргетинг

Встречайте Contextual Intelligence от MGID. Решение по таргетингу использует собственный AI-алгоритм для извлечения значимого контента статьи и оценки контекста и настроения. Контент определяется и помечается на основе собственной классификации, превосходящей текущие стандарты таргетинга.

Текущие контекстуальные решения сильно зависят от человеческого фактора в привязке категорий контента к каждому документу. Это сложно масштабировать на 1,7 млрд. уже существующих по всему миру веб-сайтов и, в среднем, по 575 тыс. новых, появляющихся ежедневно. Добавьте к этому то, что любой сайт почти всегда охватывает широкий диапазон тем. Потребуется целая армия, чтобы все точно классифицировать.

Решение Contextual Intelligence от MGID решает проблему отсутствия cookie с помощью машинного обучения. Сотни специально подобранных URL предварительно обучают наш инструмент по интересующей теме. Чтобы обеспечить качество данных, мы используем отдельный набор URL (примерно равный первому набору по размеру) для проверки и подтверждения точности. После этого Contextual Intelligence автоматически распознает темы любых загружаемых страниц и документов. Полный список сайтов паблишера в тот же день индексируется по теме.

Кроме того, решение может проранжировать каждую страницу по релевантности желаемой категории контекста и установить биддинг пропорционально этому. Таким образом, контекстуальные кампании MGID достигают полной масштабируемости и генерируют более высокий ROAS.

Удовлетворение ПОТРЕБНОСТЕЙ паблишера

Contextual Intelligence от MGID принесет много преимуществ конкретно для паблишеров:

Естественная защита конфиденциальности: Сотрудничая с паблишерами напрямую, MGID полагается на контекстуальные данные первой стороны, а не на личные данные. Решение Contextual Intelligence объединяет типы, темы и субъекты (людей и продукты) контента с анализом тональности информации на странице и затем сортирует аудиторию в сегменты по интересам, а не по личным данным.

Анализ аудитории паблишера: Рекламодатели дают больше силы паблишерам, полагаясь на контекст при принятии решений по таргетингу. Таким образом, паблишеры могут брать в расчет спрос рекламодателей при планировании редакторской стратегии. Contextual Intelligence от MGID открывает двери для небольших нишевых паблишеров. Они смогут увеличить доходность рекламы, потому что будут иметь контекстно релевантный контент для очень специфичной аудитории.

Прямой спрос от премиум рекламодателей: Нам доверяют глобальные и локальные рекламодатели, и мы гарантируем, что они достигнут целевую аудиторию в нужном масштабе. В то же время мы предоставляем паблишерам возможность монетизировать контент и увеличить выгоду, продавая инвентарь по самой высокой цене в аукционе. Контекстуальный таргетинг широко используется для компаний по повышению знаний о бренде (как дисплейных, так и видео). eCPM таких кампаний выше.

Contextual Intelligence от MGID сохранит ценность инвентаря паблишера и увеличит средний CPM после отмены сторонних cookie. Более того, доходность не теряется в пути, ведь между паблишером, рекламодателем и нашей платформой отсутствуют дополнительные провайдеры данных.

Итоги

Вывод сторонних cookie из оборота повлияет на всю цифровую рекламу: от планирования кампании, таргетинга и атрибутизации аудитории до оценки эффективности рекламы. Большинство пользователей в open web станут неидентифицируемы.

Contextual Intelligence от MGID легко решает эту проблему, гарантируя равный обмен между рекламодателем, паблишером и потребителем.