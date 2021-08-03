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Performance-маркетинг
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Маркетплейс-маркетинг: что изменится в 2022 году?
Интернет рынки полностью изменили всеобщее представление о розничной торговле, и то, как мы по...
31 мая 2022 г. • 5 мин чтения
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Контекстный таргетинг vs. таргетинг по интересам: оценка эфф...
Несмотря на запланированное прекращение использования сторонних файлов cookie, у цифровых марк...
27 мая 2022 г. • 5 мин чтения
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Топ 5 убийц конверсии нативных кампаний
Если ваша кампания не приносит конверсий с самого начала, или они упали после попыток масштаби...
4 окт. 2021 г. • 4 мин чтения
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Руководство
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5 шагов оптимизации нативных рекламных кампаний
Управление рекламной кампанией чрезвычайно важно для получения хороших результатов. Нам бы хот...
24 сент. 2021 г. • 1 мин чтения
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Что такое прелендинг и зачем его использовать?
Прелендинг — незаменимый маркетинговый инструмент, если вы хотите отобрать качественные лиды, ...
10 сент. 2021 г. • 4 мин чтения
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Реклама для дропшипперов: как использовать нативный трафик?
Стандартные Facebook и Instagram все еще хороши для продвижения, но переполнены рекламой. Чтоб...
27 авг. 2021 г. • 3 мин чтения
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Сколько стоит эффективная нативная реклама в 2023 году?
Перед тем как запускать нативную рекламную кампанию, стоит узнать, во сколько она обойдется.
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16 авг. 2021 г. • 3 мин чтения