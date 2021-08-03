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Страница с тегами

Performance-маркетинг

2144
5 мин чтения
Рекламодатели
Маркетплейс-маркетинг: что изменится в 2022 году?

Интернет рынки полностью изменили всеобщее представление о розничной торговле, и то, как мы по...

31 мая 2022 г. • 5 мин чтения
2213
5 мин чтения
Рекламодатели
Контекстный таргетинг vs. таргетинг по интересам: оценка эфф...

Несмотря на запланированное прекращение использования сторонних файлов cookie, у цифровых марк...

27 мая 2022 г. • 5 мин чтения
2568
4 мин чтения
Рекламодатели
Топ 5 убийц конверсии нативных кампаний

Если ваша кампания не приносит конверсий с самого начала, или они упали после попыток масштаби...

4 окт. 2021 г. • 4 мин чтения
2577
Руководство
1 мин чтения
Руководства
5 шагов оптимизации нативных рекламных кампаний

Управление рекламной кампанией чрезвычайно важно для получения хороших результатов. Нам бы хот...

24 сент. 2021 г. • 1 мин чтения
3682
4 мин чтения
Рекламодатели
Что такое прелендинг и зачем его использовать?

Прелендинг — незаменимый маркетинговый инструмент, если вы хотите отобрать качественные лиды, ...

10 сент. 2021 г. • 4 мин чтения
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3 мин чтения
Рекламодатели
Реклама для дропшипперов: как использовать нативный трафик?

Стандартные Facebook и Instagram все еще хороши для продвижения, но переполнены рекламой. Чтоб...

27 авг. 2021 г. • 3 мин чтения
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3 мин чтения
Рекламодатели
Сколько стоит эффективная нативная реклама в 2023 году?

Перед тем как запускать нативную рекламную кампанию, стоит узнать, во сколько она обойдется.

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16 авг. 2021 г. • 3 мин чтения

Нативная кампания за несколько минут

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