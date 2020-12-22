Мы добавили в MGID возможность оптимизации с помощью правил. Когда заданное условие выполняется, соответствующий источник трафика будет блокироваться, или произойдет подстройка коэффициента CPC.

Оптимизация нативной кампании требует отслеживания статистики на постоянной основе. Необходимо анализировать актуальные данные, сравнивать их с целевыми значениями и отключать неэффективные источники, или подстраивать CPC для достижения требуемых KPI.

С новой возможностью платформы MGID вы можете пропустить копание в статистике по каждому источнику трафика и сфокусироваться на данных уровнем выше. Давайте узнаем, что эти правила могут сделать для вас.

Поддерживаемые типы правил

Мы разработали три типа правил с индивидуальным набором функций для решения проблем оптимизации в разных ситуациях:

Auto-Blocking

Блокирует источник трафика при выполнении заданного условия. Блокировка доступна на уровне виджета/подисточника.

Auto-Bidding

Изменяет коэффициент CPC на основе целевого значения заданного параметра. Сам коэффициент задается правилом.

Fixed Bid

При выполнении заданного условия изменяет коэффициент CPC на указанное вами значение.

Советы по оптимизации

При создании правила убедитесь, что вы верно задали условие. Только в этом случае алгоритм может принести нужные результаты. Для анализа различных вариантов и поиска лучшего пути оптимизации в качестве условия можно выбрать следующие параметры:

Цена конверсии

Процент конверсий

Количество конверсий

Доход

Прибыль

ROI

EPC

Можно задать следующие операторы: «между», «больше», «между» и «не между». Правила оптимизации MGID будут выполнять одно из трех вышеперечисленных действий при выполнении заданного условия. Например, вы можете создать правило, добавляющее в черный список виджет с конверсиями дороже $2.

Вы можете указать период за который система будет анализировать данные по заданному условию. Таким образом, значения параметра будут рассчитываться только за выбранный период времени. По этим данным будут проверяться условия и выполняться дальнейшие действия. Например, когда правило определяет виджеты, превысившие лимит кликов или заданный бюджет, будут учитываться только данные за указанный период, а не за всю кампанию.

Одна из часто используемых стратегий оптимизации — установить порог автоблокировки на уровне х2-х3 от целевой стоимости конверсии для виджета и х1-х2 для подисточника. Также мы добавили возможность ручного вмешательства в правило автоблокировки. При желании вы можете исключить некоторые источники трафика из автоматического процесса оптимизации.

Кроме того, мы очень рекомендуем использовать правило Auto-Bidding в паре с правилом Auto-Blocking. Таким образом, автоблокировка может немедленно исключить явно неэффективные источники, а автобиддинг будет контролировать коэффициент (повышать или понижать), если источник приносит хоть какой-то результат.

Заключение

Правила оптимизации MGID позволяют сохранить время и ресурсы на оптимизацию кампании, исключить неэффективные источники трафика и подстроить биддинг для остальных. Правила задаются на уровне кампании, действуют непрерывно и анализируют новые данные после каждого обновления статистики. Вам не нужно ничего обновлять вручную.

Задав условия по оптимизации, вы автоматически отслеживаете конкретные KPI кампании: цена конверсии, процент конверсий, количество конверсий, доход, прибыль, ROI и EPC. Если параметр достигает заданного уровня, правило выполняет действие по оптимизации: блокирует неэффективный источник трафика, изменяет коэффициент CPC на заданное вами значение или подстраивает его в соответствии с целевыми значением параметра.