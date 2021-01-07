Монетизация может быть сложным делом, особенно в самом начале. Нужен прочный фундамент, как при строительстве дома, и заблаговременно определенная стратегия. В этой статье мы поделимся своими идеями о том, что нужно сделать перед монетизацией. Это позволит вам не учиться на своих ошибках.

Начинать монетизацию сразу после получения первого трафика почти всегда будет плохой идеей. Если вы просто разместите рекламу сразу после установки сайта, вы, конечно, сможете немного заработать. Однако, вы упустите возможность достигнуть долгосрочных целей развития сайта и продвижения.

Основываясь на долгом опыте работы с тысячами разных сайтов, мы создали список предварительных шагов. Они увеличат шансы успешной монетизации.

Когда стоит начинать?

Мы рекомендуем начинать монетизацию по достижении стабильного трафика в 5000 уникальных посетителей ежедневно. Кроме этого, необходимо использовать HTTPS протокол в целях безопасности.

Сайт должен иметь достаточный объем опубликованного качественного контента. Для получения одобрения от надежных и известных рекламных сетей, включая MGID, на сайте не должно быть фейковых новостей, контента для взрослых, незаконного, сексуально провокационного и отталкивающего контента. Должно быть как минимум 30 постов, каждый из которых размером минимум 500 слов. Статьи должны быть уникальными. Заголовок, картинки и видео в колонке должны соответствовать тексту. Последняя статья должна быть не старее трех дней до даты подачи заявки.

Хороший дизайн сайта и пользовательский опыт также имеют большое значение для продуктивной работы с любым рекламным провайдером. Убедитесь, что сайт стабилен, полностью заполнен, по нему можно легко перемещаться. Также он должен оставлять положительные впечатления от пользования: страницы загружаются быстро, все ссылки кликабельны и т.д. Все аудио и видеофайлы должны быть высокого качества без наличия замыленностей. Замыленность допускается только для обеспечения анонимности какого-либо человека по необходимости. Сайт должен иметь разделы «Контакты» и «О нас», а также ссылки на странички в соцсетях.

Требования по размещению рекламы

Выберите наиболее подходящий для вашего сайта микс рекламных форматов и рекламных провайдеров. Помните, что размещаемая реклама не должна ухудшать взаимодействие пользователя с контентом.

Большинство рекламных провайдеров имеют свои требования к соотношению контента к рекламе. Обычно для соответствия данному требованию реклама не должна превышать 30% от всего контента на странице. Избегайте всплывающих окон и большого количества надоедливых баннеров. Реклама не должна содержать контента для взрослых, незаконного контента и других недобросовестных практик.

Используя несколько виджетов MGID (в том числе одинакового формата), создавайте индивидуальный код для каждого. Если для интеграции применяется стандартный JavaScript код, нужно сделать отдельные виджеты для каждого сайта. Не размещайте виджеты в запрещенных местах. Не перекрывайте контент и другие виджеты, не используйте скрытые или прозрачные слои.

Заключение

Монетизация — логически запланированный шаг, позволяющий генерировать постоянный доход в долгосрочной перспективе и обеспечивающий дальнейший рост аудитории. Исходя из опыта, мы рекомендуем паблишерам двигаться с рекламой только после достижения стабильного потока трафика, размещения достаточного количества высококачественного контента и оптимизации пользовательского опыта.