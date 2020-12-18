Рекламный трафик давно не ограничивается Instagram и Facebook. С ростом конкуренции среда становится все разнообразнее, и нативный трафик пользуется все большим спросом благодаря целому ряду своих преимуществ: высокая масштабируемость, качество и стабильность. Платформа MGID достигла внушительного охвата: более 850 млн. уникальных посетителей из более чем 200 стран ежемесячно. MGID сотрудничает более чем с 32 тыс. сайтов, среди которых паблишеры с мировым именем: Newsweek, Investing.com, The Week, MSN, International Business Times.

Использование нативного трафика требует определенных затрат на тестирование и постоянную оптимизацию. Кроме того, зачастую нативные кампании требуют немного иного подхода к воронке продаж. Более высокий бюджет влечет за собой более высокую стоимость лида, но при правильном подходе нативная реклама может воздействовать на пользователя плавнее, эффективнее и обеспечивать более высокую доходность в сравнении с другими форматами. В этой статье я подготовила некоторые трюки, которые помогут вам запустить успешные рекламные кампании в сотрудничестве с платформой MGID.

Белые креативы и лендинги

Все рекламные материалы предварительно проходят процесс модерации. В зависимости от характера контента, каждому созданному креативу или лендингу присваивается определенный тип. Он напрямую влияет на охват трафика. Чем выше полученный тип, тем больше паблишеров готовы размещать у себя материал, множество из них не готовы работать с материалами низких типов.

Если ваш креатив или лендинг получил не самую высокую классификацию, не стоит отчаиваться - в некоторых случаях это можно легко исправить. Возможно требуется взять изображение с более высоким разрешением, убрать фото курящего человека или декольте, пересмотреть рекламный текст, сделать его чуть менее агрессивным, иногда достаточно просто убрать восклицательный знак в конце заголовка. Команда MGID всегда готова проконсультировать в этих вопросах, поэтому я советую сразу обращаться в отдел модерации.

Постарайтесь уделить дополнительное внимание заголовкам. Хорошо работает использование call to action, ненавязчивых обещаний, цифр, использование макросов {city}/{город}. Экспериментируйте с используемыми изображениями и картинками. Пробуйте разные подходы. В некоторых случаях, неожиданный выбор изображения может дать результат, который удивит вас.

Анализ правильных KPI

Как маркетолог, которого в первую очередь интересуют продажи, вы должны всегда руководствоваться CPL. Не обращайте много внимания на CTR и CPC. Конечно, они определяют конкурентную силу рекламного материала на аукционе и влияют на количество показов, но намного полезнее будет сфокусироваться на продажах и конверсии.

Нативная реклама требует частого контроля и экспериментов. Поэтому, старайтесь тестировать разные подходы и анализировать вышеперечисленные KPI в поисках наилучшего решения. Исходя из опыта, уникальные редкие картинки в большинстве случаев имеют более высокие результаты.

Селективный биддинг

На платформе MGID присутствует мощный инструмент для настройки CPC на различных рекламных площадках – селективный биддинг. В отличие от традиционных способов, когда вы можете добавить определенный сайт только в белый или черный список, селективный биддинг позволяет использовать более тонкую настройку для получения эффективного результата. По умолчанию для каждой площадки выставлен коэффициент 1. Однако, я могу изменить его для определенных площадок, что позволяет:

генерировать больше трафика с определенных площадок (сайтов) при повышении коэффициента

снижать количество трафика с площадок с превышающей целевой уровень стоимостью конверсии

блокировать площадки, которые не подходят для целей текущей кампании и совершенно не приносят результатов

Более того, на MGID эти коэффициенты можно настроить автоматически. Это сильно облегчает жизнь, если вам нужно проанализировать большое количество площадок. Однако, не стоит полагаться на эту функцию слишком сильно – время от времени следует анализировать результаты в ручном режиме, если вы хотите получить максимальный результат.

Статистика по конверсиям

Другой доступный на MGID инструмент – статистика конверсий. Она всегда дает мне возможность настроить рекламную кампанию более тонко.

Если отдел продаж или колл-центр работают не в круглосуточном режиме, можно подстроить расписание кампании в соответствии с их часами работы. Еще можно исключить из расписания кампании часы с низкой конверсией. Подобные несложные настройки сильно минимизируют затраты на кампанию.

В рекламных кампаниях, где на лендинге размещается тяжелое длинное видео или предлагается скачать приложение, трафик с мобильных устройств не приносит много конверсий. Проанализируйте результаты, и, если необходимо, исключите неконвертируемые типы мобильной связи: WiFi или мобильный.

Также, старайтесь проанализировать трафик исходя из геопозиции. Количество и стоимость лидов для разных гео покажут, как изменить настройки кампании. Если CPL для определенной геопозиции превышает целевое значение, можно отключить его. Или вы можете создать отдельную кампанию для подобных гео с более низким CPC.

Кроме того, проанализируйте трафик по используемой ОС, типу устройства, браузеру. Идентично работе по геопозиции, в кампании находятся места с высоким CPL, которые в дальнейшем отключаются и при желании запускаются отдельной кампанией с другими параметрами.

Бандлы, белые и черные списки

Интересный инструмент на MGID – бандлы рекламных площадок. Это специальные наборы премиальных сайтов или сайтов с высокой конверсией. Аналитики MGID постоянно поддерживают актуальность бандлов, проверяя показатели сайтов. Это облегчает запуск кампании, ведь использование подобных площадок в большинстве случаев приносит хорошие результаты. По необходимости, эти бандлы можно подключать или отключать.

Еще один распространенный способ по работе со списками сайтов – это самостоятельное выделение площадок с высокой конверсией в белый список и дальнейшей оптимизацией их CPC. Сделать это можно следующим образом:

Создать кампанию A, использующую всю сеть и все площадки. Создать дублирующую кампанию B, в которой в белый список добавляются только площадки с высокой конверсией. Используется только трафик с этих площадок. В первоначальной кампании A площадки с высокой конверсией добавить в черный список.

В итоге, кампания A фокусируется на поиске новых хороших источников высококонвертируемого трафика, а кампания B – на генерации лидов с уже проверенных источников. Соответственно, можно понизить CPC для кампании A и сделать его выше для кампании B.

Заключение

У нативного трафика есть большой потенциал. Однако, не стоит забывать, что этот канал будет эффективным только при постоянной оптимизации, временных и финансовых вложениях.

Качество рекламных креативов и лендингов напрямую влияет на охват аудитории. Не забывайте проверять результаты модерации и дорабатывать рекламные материалы по необходимости, чтобы не упустить потенциальных покупателей. Приоритезируйте CPL и сфокусируйтесь на продажах, но не забывайте проводить анализ и настройку таких KPI, как CPC и CTR. В работе с CPC полезными инструментом будет селективный биддинг, а также бандлы, белые и черные списки. Кроме того, не забывайте использовать статистику конверсий и оптимизировать настройки кампании.

Я надеюсь, что все вышеперечисленные приемы помогут вам найти точки роста и увеличить доходность ваших кампаний в будущем.