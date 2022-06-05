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Советы по оптимизации
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Руководство
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Оптимизация источников в MGID. Контроль и прозрачность для р...
Чтобы эффективно управлять рекламными кампаниями, нужны не просто какие-либо данные — это долж...
11 февр. 2025 г. • 1 мин чтения
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Лучшие и худшие примеры персонализации UX
За последние несколько лет мы неоднократно убеждались в том, что персонализация взаимодействия...
17 июн. 2022 г. • 5 мин чтения
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Контекстный таргетинг vs. таргетинг по интересам: оценка эфф...
Несмотря на запланированное прекращение использования сторонних файлов cookie, у цифровых марк...
27 мая 2022 г. • 5 мин чтения
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Руководство
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5 шагов оптимизации нативных рекламных кампаний
Управление рекламной кампанией чрезвычайно важно для получения хороших результатов. Нам бы хот...
24 сент. 2021 г. • 1 мин чтения
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Руководство
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Оптимизация под Core Web Vitals
Паблишеры в значительной степени полагаются на органический трафик для роста и привлечения нов...
21 мая 2021 г. • 1 мин чтения
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Насколько хорош пользовательский опыт от рекламы на вашем са...
Конкуренция за внимание пользователя в цифровом пространстве растет быстрее, чем когда-либо пр...
6 мар. 2021 г. • 3 мин чтения
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Что влияет на CPC в нативной рекламе?
CPC не является целевым показателем у рекламодателя: гораздо важнее охватить нужную аудиторию ...
11 февр. 2021 г. • 5 мин чтения