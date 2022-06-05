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Советы по оптимизации

7864
Руководство
1 мин чтения
Sources Optimization Use Cases
Руководства
Оптимизация источников в MGID. Контроль и прозрачность для р...

Чтобы эффективно управлять рекламными кампаниями, нужны не просто какие-либо данные — это долж...

11 февр. 2025 г. • 1 мин чтения
2237
5 мин чтения
Паблишеры
Лучшие и худшие примеры персонализации UX

За последние несколько лет мы неоднократно убеждались в том, что персонализация взаимодействия...

17 июн. 2022 г. • 5 мин чтения
2213
5 мин чтения
Рекламодатели
Контекстный таргетинг vs. таргетинг по интересам: оценка эфф...

Несмотря на запланированное прекращение использования сторонних файлов cookie, у цифровых марк...

27 мая 2022 г. • 5 мин чтения
2573
Руководство
1 мин чтения
Руководства
5 шагов оптимизации нативных рекламных кампаний

Управление рекламной кампанией чрезвычайно важно для получения хороших результатов. Нам бы хот...

24 сент. 2021 г. • 1 мин чтения
2578
Руководство
1 мин чтения
Руководства
Оптимизация под Core Web Vitals

Паблишеры в значительной степени полагаются на органический трафик для роста и привлечения нов...

21 мая 2021 г. • 1 мин чтения
2944
3 мин чтения
Паблишеры
Насколько хорош пользовательский опыт от рекламы на вашем са...

Конкуренция за внимание пользователя в цифровом пространстве растет быстрее, чем когда-либо пр...

6 мар. 2021 г. • 3 мин чтения
2339
5 мин чтения
Рекламодатели
Что влияет на CPC в нативной рекламе?

CPC не является целевым показателем у рекламодателя: гораздо важнее охватить нужную аудиторию ...

11 февр. 2021 г. • 5 мин чтения

Нативная кампания за несколько минут

С платформой MGID вы получаете доступ к 32000+ паблишеров и 185+ миллиардов показов в месяц

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