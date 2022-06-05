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Тренды

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17 мин чтения
Publisher’s Survival Guide
Паблишеры
Руководство по выживанию для паблишеров в 2025 году

Что за год был, правда, коллеги паблишеры? Постоянные изменения Google в отношении cookie, бум...

9 янв. 2025 г. • 17 мин чтения
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5 мин чтения
Creative Trends
Тренды AdTech
Креативные нарративы, определяющие рекламу 2025 года

С началом 2025 года самое время взглянуть вперёд на месседжи и нарративы, которые будут опреде...

7 янв. 2025 г. • 5 мин чтения
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9 мин чтения
Top Advertising Trends to Watch in 2025
Тренды AdTech
Оставайтесь впереди: самые важные рекламные тренды 2025 года...

Поскольку 2024 год подходит к концу, настало время подвести итоги. Надеемся, этот год был для ...

2 дек. 2024 г. • 9 мин чтения
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5 мин чтения
Рекламодатели
Зеленый маркетинг: как привлечь потребителей, которые заботя...

Забота об окружающей среде — это не только экологически ответственный выбор и необходимое усло...

10 июн. 2022 г. • 5 мин чтения
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5 мин чтения
Рекламодатели
Тренды ecommerce: Новые привычки потребителей

За последние два года ситуация на онлайн рынке радикально изменилась. Воздействие коронавируса...

18 мая 2022 г. • 5 мин чтения
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5 мин чтения
Рекламодатели
5 советов для создания лендингов для успешной продажи в 2022...

Чтобы создать лендинг, который будет конвертировать посетителей, нужно всегда быть на шаг впер...

21 февр. 2022 г. • 5 мин чтения
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6 мин чтения
Паблишеры
Топовые тренды для паблишеров в 2022 году

Последние несколько лет были довольно сложными для цифрового мира. Новые правила конфиденциаль...

11 февр. 2022 г. • 6 мин чтения

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