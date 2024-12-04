Ещё один год подходит к концу, и самое время задуматься о том, что сработало, что нет и что ждёт впереди. Расходы на партнерский маркетинг в этом году достигли значительного рубежа, превысив $10 миллиардов в 2024 году. И знаете что? Эта цифра не собирается уменьшаться в ближайшее время. Эксперты прогнозируют стабильный рост в 2025 году, когда бренды и создатели контента объединятся, чтобы найти новые, увлекательные способы взаимодействия с аудиторией.

Но, будем честными, партнерский маркетинг не лишён вызовов. От завоевания доверия до выделения среди конкурентов — с каждым годом ситуация становится всё сложнее. Как же преодолеть эти препятствия?

В этой статье мы рассмотрим 7 ключевых вызовов, с которыми партнёры столкнутся в 2025 году, и тренды, которые помогут их преодолеть. Воспринимайте это как свою шпаргалку, чтобы оставаться на шаг впереди в 2025 году.

1. Низкое доверие аудитории к партнерским рекомендациям

Решение: совместные продажи и персонализированные витрины

Доверие — основа партнерского маркетинга. Если ваша аудитория не чувствует, что продвигаемые вами продукты для вас действительно важны, она просто потеряет интерес. Простая партнерская ссылка, добавленная к посту, больше не работает. Аудитория становится умнее и ожидает более персонализированного и увлекательного опыта.

И здесь на помощь приходят совместные лендинги и персонализированные витрины. Эти цифровые «поп-ап магазины» позволяют партнёрам создавать уникальный опыт покупок, который отражает их бренд и находит отклик у аудитории. Это уже не безликие рекомендации, а искреннее: «Вот что я люблю, и я сделал это удобным для вас.»

Почему это работает

81% потребителей считают доверие ключевым фактором при принятии решения о покупке. Персонализированные витрины помогают укрепить это доверие, синхронизируя рекомендации с личным брендом партнёра. Совместные продажи, в свою очередь, используют партнёрства между брендами и партнёрами для создания уникальных предложений или наборов, которые ощущаются персонализированными.

Например, рассмотрим Amazon Influencer Stores. Креаторы могут создавать собственные брендированные витрины, где демонстрируют продукты, которые они действительно любят и используют. Это помогает завоевать доверие аудитории, увеличивая вовлечённость и конверсии.

Реальный пример

Представьте, что вы партнёр в сфере фитнеса. Вместо того чтобы просто делиться партнерской ссылкой на спортивное снаряжение, вы можете создать персонализированную витрину с вашими любимыми ковриками для йоги, резинками для упражнений и добавками. Добавьте к этому контент, где вы показываете, как используете эти товары, — видео тренировок, обзоры или даже прямой эфир с ответами на вопросы — и это уже не просто промоция, а искренняя рекомендация, подкреплённая ценным контентом.

Этот подход не просто эффективен — он необходим. Аудитория требует большей прозрачности и аутентичности, поэтому персонализированные витрины и партнерские коллаборации станут ключевыми инструментами для сохранения конкурентоспособности в 2025 году.

2. Длинные Buyer Journeys снижают конверсии

Решение: социальная коммерция как ключевой элемент

Одна из самых распространённых проблем в партнерском маркетинге — длинные buyer journeys. Вы заинтересовали потенциального клиента своим контентом, но к тому моменту, как он пройдёт через все ссылки, страницы и формы, его интерес угасает. Каждый дополнительный клик — это шанс потерять клиента, а значит, и доход.

На помощь приходит социальная коммерция, которая сокращает путь покупателя и увеличивает конверсии. Такие платформы, как TikTok, Instagram и Pinterest, интегрируют прямые покупки внутри приложений, позволяя аудитории совершать покупки, не покидая платформу.

Чому це працює

Исследования показывают, что 76% потребителей чаще покупают товар, если процесс покупки прост и удобен. Социальная коммерция устраняет сложности перенаправления покупателей на внешние сайты, сокращая шаги от обнаружения товара до покупки. Для партнеров это означает меньше упущенных продаж и более высокий уровень конверсий.

Например, TikTok запустил TikTok Shop, который позволяет креаторам добавлять теги к продуктам прямо в видео. Зрители могут кликнуть, добавить товар в корзину и купить его — всё это без выхода из платформы. Такая интеграция использует мгновенность социального контента, превращая случайных зрителей в покупателей почти моментально.

Реальный пример

Представьте, что вы партнёр в сфере красоты. Вы создаёте туториал на Instagram, демонстрируя любимые средства по уходу за кожей, и добавляете теги ко всем продуктам через Instagram Shop. Ваша аудитория видит эти продукты в действии и может приобрести их в несколько кликов, избегая необходимости искать ссылки или заходить на внешние сайты.

И это касается не только физических товаров. Если вы продвигаете услуги, цифровые продукты или подписки, такие платформы, как Pinterest, также предлагают интеграции для удобной покупки.

Учитывая, что более 50% представителей поколения Z и миллениалов используют социальные платформы как поисковики для покупок, социальная коммерция становится ключевым элементом успеха партнерского маркетинга в 2025 году. Сократите buyer journey, поддерживайте поток продаж и наблюдайте за ростом своих доходов.

3. Неэффективные партнёрства с креаторами

Решение: приоритет на аутентичные партнёрства

Партнёрский маркетинг часто сталкивается с такой ситуацией: бренд инвестирует ресурсы в десятки коллабораций с креаторами, но получает низкий уровень вовлечённости и минимальную рентабельность. Почему? Многие партнёрства делают ставку на количество, а не на качество, что приводит к сотрудничеству с креаторами, не соответствующими целевой аудитории.

В 2025 году тенденция становится очевидной — аутентичность важнее масштаба. Аудитория становится всё более требовательной и сразу распознаёт, когда креатор рекламирует продукт, в который сам не верит. Сотрудничество с креаторами, которые разделяют ценности бренда, имеют схожий тон и обращаются к вашей целевой аудитории, становится основой для доверия и лояльности.

Почему это работает

Исследование от Influencer Marketing Hub показывает, что потребители больше доверяют креаторам, чем традиционной рекламе, но только если партнёрство выглядит искренним. Несоответствующие или чрезмерно коммерческие промоции часто отталкивают подписчиков, тогда как аутентичное сотрудничество способствует большей вовлечённости и более высоким показателям конверсии.

Например, в модной индустрии бренд экологичной одежды добьётся лучших результатов, сотрудничая с креатором, который поддерживает экологические инициативы и чья аудитория уже ценит устойчивое развитие. Здесь важно не охватить огромную аудиторию, а достучаться до правильной.

Реальный пример

Представьте, что вы продвигаете фитнес-приложение. Вместо сотрудничества с любыми инфлюенсерами в сфере здоровья вы выбираете тех, кто, помимо фитнес-контента, акцентирует внимание на ментальном здоровье — ключевой теме вашего приложения. Используя такие инструменты, как CreatorIQ или Aspire, вы можете оценить метрики вовлечённости, демографические данные аудитории и тональность креатора, чтобы убедиться в соответствии.

Пример успешной стратегии можно увидеть у Patagonia, которая выбирает для сотрудничества энтузиастов активного отдыха и защитников окружающей среды. Эти креаторы не только демонстрируют продукцию Patagonia, но и рассказывают искренние истории о своих приключениях и экологических инициативах, укрепляя доверие и эмоциональную связь с аудиторией.

Сосредотачиваясь на креаторах, чьи ценности естественно соответствуют вашему бренду, вы создаёте партнёрства, которые приносят долгосрочные результаты. В 2025 году продуманные и аутентичные партнёрства станут движущей силой успеха в партнёрском маркетинге.

4. Устаревший и неинтересный партнерский контент

Решение: новые форматы контента, такие как лайвстримы и VR

Партнерский маркетинг строится на контенте, но традиционные форматы, такие как блоговые посты или простые упоминания продуктов, начинают терять эффективность. Аудитория всё больше перенасыщена рекламой и статичным контентом, который не вызывает интереса или вовлечённости.

Как удержать внимание аудитории? Ответ — использовать новые, интерактивные форматы контента, которые предлагают свежий и захватывающий опыт.

Почему это работает

Современные потребители привыкли к персонализированным и мгновенным впечатлениям, поэтому они стремятся к контенту, который выходит за рамки обычного. Новые форматы, такие как прямые трансляции покупок, виртуальная реальность (VR) и интерактивные истории, помогают партнёрам разнообразить контент и сделать его по-настоящему увлекательным. Эти форматы создают реальную связь с аудиторией, вовлекая её в процесс и увеличивая вероятность конверсии.

Например, лайвстримы покупок соответствуют растущему тренду демонстраций продуктов, которые проводят инфлюенсеры. Почти четверть потребителей (23%) совершают покупки во время таких трансляций, а 34% — после них. Это показывает значительный потенциал продаж через мероприятия в формате live commerce.

Реальный пример

Яркий пример — бьюти-индустрия, активно использующая лайвстримы покупок для взаимодействия с аудиторией. Например, бренды вроде Sephora сотрудничают с инфлюенсерами, чтобы проводить прямые трансляции покупок на платформах Instagram и TikTok. Зрители могут смотреть демонстрации продуктов, задавать вопросы и сразу же покупать товары во время трансляции. Такое взаимодействие создаёт непосредственный и практичный опыт, который традиционные форматы контента обеспечить не могут.

В сфере VR бренды, такие как Nike и Tommy Hilfiger, открывают виртуальные магазины, где пользователи могут исследовать продукты в полностью погружающей среде, примеряя одежду и обувь, не выходя из дома. Партнёры, которые интегрируют VR-промоции, могут выделиться, предлагая уникальный опыт покупок, увеличивая вовлечённость и выделяясь среди конкурентов.

Использование интерактивных и увлекательных форматов контента, таких как лайвстримы и VR, в партнерском маркетинге важно для удержания внимания аудитории и увеличения конверсий в 2025 году.

5. Универсальные модели оплаты не работают

Решение: гибридные модели оплаты

Если вы до сих пор используете только фиксированную оплату или модели, основанные исключительно на комиссиях, вы, скорее всего, теряете возможности и деньги. Фиксированные выплаты обеспечивают стабильность, но не мотивируют креаторов прилагать максимум усилий. С другой стороны, только комиссии могут отпугнуть инфлюенсеров высокого уровня, которые нуждаются в финансовой уверенности.

Можно ли объединить преимущества обоих подходов? Ответ — гибридные модели оплаты, которые решают проблему универсальных подходов к вознаграждению.

Почему это работает

Гибридные модели объединяют авансовые платежи с комиссиями, основанными на результатах, обеспечивая как финансовую стабильность, так и мотивацию. Это привлекает креаторов разного уровня — от топовых инфлюенсеров до небольших партнёров. Все получают стимул работать лучше: гарантированную оплату плюс возможность заработать больше в зависимости от результатов.

Для бренда это означает, что не нужно выбирать между оплатой за охват или за результат — вы получаете и то, и другое. Гибридные модели побуждают креаторов максимально выкладываться, независимо от их аудитории или масштабов.

Реальный пример

Возьмём Adidas. Они эффективно используют гибридную модель, сотрудничая как с макроинфлюенсерами, так и с микропартнёрами. Известные инфлюенсеры получают гарантированную оплату за продвижение новых продуктов, а небольшие партнёры зарабатывают комиссии с генерируемых продаж. Это позволяет Adidas достигать как широкого охвата, так и высоких показателей конверсии.

Похожую стратегию применяет Ulta Beauty в бьюти-индустрии. Одни инфлюенсеры получают фиксированную оплату за спонсорский контент, другие — комиссии за продажи через их партнёрские ссылки. Такой подход позволяет креаторам выбирать удобный для них формат, а Ulta получает преимущества обеих моделей — стабильный охват и продажи, ориентированные на результат.

Если вы хотите масштабировать свою партнерскую программу в 2025 году, откажитесь от универсальных подходов. Благодаря гибридной модели оплаты вы сможете мотивировать креаторов, привлечь разнообразные таланты и достичь как охвата, так и результатов без компромиссов.

6. Чрезмерная зависимость от брендового месседжа

Решение: социальное доказательство как движущая сила

Потребители всё больше скептически относятся к традиционным брендовым месседжам. Яркая реклама и шаблонные описания продуктов больше не убеждают. Когда дело доходит до принятия решения о покупке, люди ищут что-то реальное.

Если вы слишком сильно полагаетесь на брендовое сообщение, вы упускаете важный элемент: социальное доказательство.

Почему это работает

Люди доверяют людям — всё просто. Социальное доказательство — это отзывы пользователей, рекомендации креаторов или рецензии, которые показывают, что реальные люди любят ваш продукт. Это эквивалент совета от друга, и мы все знаем, насколько это может быть эффективно.

Когда креаторы делятся своим опытом или аудитория восторгается продуктом, это создаёт доверие и подтверждение, которых брендовое сообщение само по себе не может обеспечить. Такой контент значительно повышает вовлечённость и конверсии.

Реальный пример

Рассмотрим Glossier. Они построили свой бренд, используя социальное доказательство через отзывы клиентов и рекомендации инфлюенсеров. Вместо стандартной рекламы Glossier создали сообщество, где люди делились личными историями и опытом использования продуктов. Партнёры Glossier используют эти отзывы и пользовательский контент, чтобы укрепить доверие и увеличить конверсии, что привело к стремительному росту бренда.

Другой пример — Amazon. Несмотря на наличие брендового месседжа, основную роль в продажах играют отзывы и рейтинги клиентов. Партнёры, которые добавляют ссылки на продукты с высокими рейтингами или рекомендации креаторов, значительно увеличивают продажи. Это идеальное воплощение принципа: «Если другие доверяют, то и я могу».

Если вы сосредоточены только на брендовом месседже, пришло время продемонстрировать реальные истории и опыт. Именно искренние рекомендации завоёвывают доверие вашей аудитории и превращают её в покупателей.

7. Неэффективное управление кампаниями в крупном масштабе

Решение: искусственный интеллект и автоматизация

Управление партнёрскими кампаниями вручную становится настоящим испытанием по мере роста программы. Когда вы работаете с десятками или даже сотнями партнёров, следить за всем становится крайне сложно и отнимает много времени — от выбора подходящих креаторов до оптимизации контента кампаний.

Но выход есть, и он называется искусственный интеллект и автоматизация. Эти инструменты существуют не только для технических специалистов. Они — ключ к эффективному управлению масштабными кампаниями.

Почему это работает

ИИ и автоматизация снимают рутину, оптимизируя управление кампаниями способами, которые раньше казались невозможными. Вместо ручного анализа креаторов и кампаний эти инструменты могут автоматически подбирать креаторов на основе их результатов, демографии аудитории и даже прогнозных данных. ИИ также помогает персонализировать контент для конкретных сегментов, повышая его релевантность и вовлечённость без лишних усилий.

Кроме того, аналитика на основе прогнозов позволяет предсказать, какие партнёрства имеют наибольший потенциал для успеха. Это значит, что вы можете сосредоточиться на самых важных коллаборациях и не тратить время на те, которые не принесут результатов.

Реальный пример

Coca-Cola использует инструменты на основе ИИ для управления своими глобальными партнёрскими кампаниями, и это стало настоящим прорывом. Вместо того чтобы вручную искать инфлюенсеров, ИИ помогает находить идеальные соответствия для каждой кампании, персонализируя контент для конкретных региональных рынков. Это экономит время и повышает конверсии.

Sephora также применяет автоматизацию для работы с большим количеством партнёров в своей программе. Благодаря ИИ они могут автоматически сегментировать базу партнёров, предоставляя каждому креатору релевантные предложения, контент и стимулы в зависимости от их аудитории. Такой уровень персонализации обеспечивает лучшие результаты и делает масштабирование программы более эффективным.

В MGID мы предлагаем больше, чем просто создание эффективных объявлений. Наши инструменты, такие как CTR Guard для мониторинга усталости аудитории, прогнозная аналитика для оптимизации результатов и автоматическое обновление креативов, упрощают управление кампаниями, помогая партнёрам сохранять высокую вовлечённость и масштабироваться без усилий.

Готовы к новым вызовам?

Рассмотрев вызовы и решения, которые ждут в 2025 году, становится очевидным: партнёрский маркетинг быстро меняется, и оставаться впереди — ключ к успеху. От использования ИИ для автоматизации управления кампаниями до внедрения новых форматов контента и моделей оплаты — сейчас захватывающее время для работы в партнёрской сфере. И хотя эти тренды звучат многообещающе, их успешное внедрение требует опыта.

Здесь на помощь приходит MGID. Мы не просто адаптируемся к изменениям — мы помогаем брендам, как ваш, оставаться впереди. Независимо от того, хотите ли вы масштабировать партнёрскую программу, погрузиться в социальную коммерцию или найти идеального креатора для долгосрочного сотрудничества, у нас есть инструменты, опыт и знания, чтобы помочь вам ориентироваться в этих трендах.

Если вы готовы встретить 2025 год с новой стратегией, основанной на инновациях и современных решениях, MGID готов помочь. Давайте создадим кампании, которые не только идут в ногу с трендами, но и задают их. Свяжитесь с нами, и мы сделаем это вместе!