Рады представить вам MGID Ads 2.0 – лучший инструмент для успешного запуска рекламных кампаний. Наша обновленная платформа со свежим дизайном и целым спектром новых мощных функций поможет вам добиться чрезвычайных результатов и максимального потенциала в рекламе.

Возможность глубже понимать результаты с MGID Ads 2.0

MGID Ads 2.0 обеспечивает не только расширенную статистику, большое количество настроек и отчетность о результатах, но предлагает возможность персонализированных отчетов, которые помогут вам эффективно анализировать данные. Кроме того, наши технологии с использованием ИИ, созданные специально, чтобы повышать эффективность рекламы и привлекать больше пользователей, помогут вам добиться максимального уровня рентабельности.

Элегантный, интуитивно понятный дизайн

Обновленный дизайн нашей платформы включает в себя современный, удобный интерфейс, который молниеносно и качественно реагирует на ваши запросы. Какая бы тема вам не нравилась, темная или светлая, MGID Ads 2.0 предлагает параметры персонализации для удобства взаимодействия с сайтом.

Настраивать кампании теперь еще проще

Настраивайте кампании с помощью нашего упрощенного процесса — теперь вдвое быстрее и интуитивнее, чем когда-либо раньше. Кроме того, MGID Ads 2.0 включает оптимизированные поля и упрощенные параметры таргетинга, дополнительно облегчая настройки кампании. Советуем воспользоваться нашей рекомендованной функцией расчета рекомендованной цены за клик (CPC) в разделе «Бюджет и график» для улучшенного управления кампаниями.

Максимальный творческий потенциал

Раскройте максимальный потенциал рекламных материалов с помощью нашего эффективного процесса работы. Запускайте 100 креативов одновременно, используя дополнительные текстовые поля, чтобы добавить убедительные описания и кнопки призыва к действию. Выбирайте гибкие параметры выбора изображений, в том числе встроенные инструменты ИИ, стоковые галереи, загрузки с компьютера или по ссылке, и визуализируйте материалы в разных размерах и форматах, чтобы обеспечить оптимальное отображение. Функция генерирования изображений с помощью ИИ от MGID поможет вам создать уникальные рекламные материалы, которые лучше всего подходят вашему бренду и идее, которую вы хотите донести. Благодаря простым запросам и интуитивно понятным подсказкам, сопровождающим вас в процессе, вы сможете бесконечно генерировать изображение, пока не будете удовлетворены результатом.

Оптимизация на основе данных

Оптимизируйте кампанию с помощью данных и получите полное представление о результативности кампании с помощью нашего расширенного диапазона доступных показателей – их уже не 9, а 27. Настройте свой дашборд, выбрав наиболее важные для вас показатели, чтобы дашборд отвечал вашим личным рекламным целям.

С помощью MGID Ads 2.0 мы стремимся предоставить вам инструменты и функции, необходимые для успеха в ваших рекламных начинаниях. Загляните в будущее управления рекламными кампаниями уже сегодня с помощью MGID Ads 2.0.