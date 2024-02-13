Вы когда-нибудь задумывались, что происходит с вашими личными данными, когда вы просматриваете веб-страницы или взаимодействуете с онлайн-сервисами? В эпоху, когда данные являются валютой, ваш цифровой след ценнее, чем когда-либо. Но как убедиться, что ваша конфиденциальность остается неприкосновенной, а ваши данные используются ответственно?

Согласно таким нормативным актам, как Общий регламент защиты данных (GDPR) в Европейском Союзе и Калифорнийский закон о конфиденциальности потребителей (CCPA) в Соединенных Штатах, компании обязаны получить четкое согласие перед использованием данных потребителей. Это изменение способствовало появлению платформ управления согласием (CMP), важного инструмента для обеспечения соблюдения требований и укрепления доверия клиентов.

В данной статье мы исследуем основы платформ управления согласием: что это такое, почему они важны и как они помогают компаниям ориентироваться в сложных положениях по конфиденциальности данных. От понимания важности пользовательского согласия до выбора правильного решения CMP для вашей организации мы исследуем концепцию управления согласием и подчеркнем ее роль в продвижении этических методов обработки данных. Вперед!

Что такое платформа управления согласием (CMP)?

Платформа управления согласием (CMP) — это специализированный инструмент или система, разработанная для помощи организациям управлять настройками согласия пользователей, в частности, сбором и использованием личных данных. Она позволяет компаниям получать четкое согласие от пользователей перед обработкой их данных для таких целей, как маркетинг, аналитика или персональная доставка контента.

CMP обычно обеспечивают пользователей прозрачностью и контролем над их данными, предлагая варианты предоставления или отзыва согласия, корректировки параметров конфиденциальности и доступа к подробной информации о методах обработки данных. Для компаний CMP упрощают соблюдение правил конфиденциальности данных, таких как GDPR в ЕС или CCPA в Соединенных Штатах.

Зачем вашему бизнесу CMP?

CMP важны для паблишеров по нескольким причинам.

Соответствие законодательству. С введением таких нормативных актов, как GDPR и CCPA, паблишеры должны получить четкое согласие пользователей перед сбором и обработкой их личных данных. CMP помогает паблишерам соблюдать эти правила, управляя настройками согласия пользователей и предоставляя документацию о согласии.

С введением таких нормативных актов, как GDPR и CCPA, паблишеры должны получить четкое согласие пользователей перед сбором и обработкой их личных данных. CMP помогает паблишерам соблюдать эти правила, управляя настройками согласия пользователей и предоставляя документацию о согласии. Прозрачность и доверие. Внедряя CMP, паблишеры демонстрируют свою приверженность прозрачности и конфиденциальности пользователей. Предоставляя пользователям контроль над своими данными и четкую информацию о методах обработки данных, паблишеры могут укрепить доверие своих клиентов.

Внедряя CMP, паблишеры демонстрируют свою приверженность прозрачности и конфиденциальности пользователей. Предоставляя пользователям контроль над своими данными и четкую информацию о методах обработки данных, паблишеры могут укрепить доверие своих клиентов. Уменьшение рисков. Несоблюдение правил конфиденциальности данных может привести к значительным финансовым санкциям и ущербу репутации для паблишеров. CMP помогает уменьшить эти риски, гарантируя, что пользовательское согласие должным образом получено и задокументировано, уменьшая вероятность регуляторных штрафов и судебных споров.

Несоблюдение правил конфиденциальности данных может привести к значительным финансовым санкциям и ущербу репутации для паблишеров. CMP помогает уменьшить эти риски, гарантируя, что пользовательское согласие должным образом получено и задокументировано, уменьшая вероятность регуляторных штрафов и судебных споров. Улучшенное взаимодействие с пользователем. Хорошо разработанная CMP улучшает взаимодействие с пользователем, предоставляя четкие и удобные параметры для управления настройками согласия. Предлагая пользователям контроль над своими данными, паблишеры могут повысить их удовлетворенность и лояльность.

Хорошо разработанная CMP улучшает взаимодействие с пользователем, предоставляя четкие и удобные параметры для управления настройками согласия. Предлагая пользователям контроль над своими данными, паблишеры могут повысить их удовлетворенность и лояльность. Управление данными и подотчетность. CMP позволяет паблишерам ввести надежные методы управления данными и продемонстрировать подотчетность в своей деятельности по обработке данных. Сохраняя подробные записи о согласии и настройках пользователей, паблишеры могут эффективнее отслеживать и проверять свои усилия по соблюдению требований.

Подытоживая, игнорирование CMP может нанести ущерб паблишерам в аспекте монетизации их веб-сайтов, ограничивая соблюдение правил, уменьшая параметры таргетинга рекламы, подрывая доверие рекламодателей и пользователей и ограничивая доступ к рекламным сетям премиум-класса. Внедрение CMP имеет важное значение для паблишеров, стремящихся максимизировать свои возможности монетизации, одновременно обеспечивая соблюдение правил конфиденциальности данных и сохраняя доверие пользователей.

Как выбрать правильную платформу управления согласием?

Выбор правильной CMP для вашей организации имеет решающее значение для обеспечения соблюдения правил конфиденциальности данных, поддержки доверия пользователей и эффективного управления настройками согласия. Вот некоторые ключевые факторы, которые следует учитывать при выборе CMP.

Соответствие нормам. Убедитесь, что CMP соответствует нормам по конфиденциальности данных, таким как GDPR, CCPA и другим действующим законам. Ищите функции, которые поддерживают требования соответствия, такие как параметры детального согласия, возможности ведения записей и поддержка нормативных обновлений.

Убедитесь, что CMP соответствует нормам по конфиденциальности данных, таким как GDPR, CCPA и другим действующим законам. Ищите функции, которые поддерживают требования соответствия, такие как параметры детального согласия, возможности ведения записей и поддержка нормативных обновлений. Взаимодействие с пользователем. Оцените интерфейс CMP с точки зрения пользователя и администратора. CMP должен предоставлять четкие и интуитивно понятные параметры для пользователей, чтобы управлять их параметрами согласия, и быть легкими для интеграции и настройки для администраторов.

Оцените интерфейс CMP с точки зрения пользователя и администратора. CMP должен предоставлять четкие и интуитивно понятные параметры для пользователей, чтобы управлять их параметрами согласия, и быть легкими для интеграции и настройки для администраторов. Сертификация Google CMP. По состоянию на 16 января 2024 г. паблишеры и разработчики, использующие Google AdSense, Ad Manager или AdMob, должны использовать CMP, сертифицированный Google и интегрированный с системой прозрачности и согласия (TCF) IAB при показе объявлений пользователям в Европейской экономической зоне или Великобритании.

По состоянию на 16 января 2024 г. паблишеры и разработчики, использующие Google AdSense, Ad Manager или AdMob, должны использовать CMP, сертифицированный Google и интегрированный с системой прозрачности и согласия (TCF) IAB при показе объявлений пользователям в Европейской экономической зоне или Великобритании. Гибкость и настройки. Ищите CMP, которая предлагает гибкость и параметры настройки в соответствии с конкретными требованиями вашей организации и гайдлайнов бренда. Платформа должна позволять вам адаптировать сообщения о согласии, обмене сообщениями и пользовательские интерфейсы в соответствии с брендингом вашей организации и стандартами взаимодействия с пользователем.

Ищите CMP, которая предлагает гибкость и параметры настройки в соответствии с конкретными требованиями вашей организации и гайдлайнов бренда. Платформа должна позволять вам адаптировать сообщения о согласии, обмене сообщениями и пользовательские интерфейсы в соответствии с брендингом вашей организации и стандартами взаимодействия с пользователем. Возможности управления данными. Оцените возможности управления данными CMP, включая хранение данных, меры безопасности и политику обработки данных. Убедитесь, что платформа отвечает лучшим отраслевым практикам защиты и шифрования данных и обеспечивает надежные функции управления данными для поддержки требований соответствия.

Оцените возможности управления данными CMP, включая хранение данных, меры безопасности и политику обработки данных. Убедитесь, что платформа отвечает лучшим отраслевым практикам защиты и шифрования данных и обеспечивает надежные функции управления данными для поддержки требований соответствия. Интеграция и совместимость. Обратите внимание на возможности интеграции CMP и совместимость с имеющимся стеком технологий. Платформа должна безупречно интегрироваться с вашим веб-сайтом, мобильными приложениями и другими цифровыми каналами, обеспечивая легкое развертывание и управление на всех платформах.

Чтобы проверить, соответствует ли CMP критериям программы соответствия CMP IAB Europe, вы можете просмотреть список CMP IAB. CMP, которых нет в этом списке, либо не зарегистрированы в TCF, либо не отвечают требованиям. Этот список обновляется каждый день.

Как добавить MGID в качестве вендора в Google CMP?

Возможно, вам придется обновить и добавить рекламных партнеров (в том числе MGID) после того, как вы опубликуете свое уведомление о согласии. Это будет по одной из двух причин: либо вы добавляете рекламного партнера, для которого сначала не спрашивали согласие, либо рекламный партнер недавно был добавлен в глобальный список поставщиков IAB (GVL) или список Google ATP, и теперь вы хотите использовать их для своих услуг.

Наличие MGID в списке вендоров CMP, а также партнерских DSP MGID имеет фундаментальное значение, поскольку это позволяет нам размещать целевые объявления для пользователей, которые соглашаются на отслеживание файлов cookie, и благодаря этому мы сможем лучше монетизировать наши места размещения на сайтах паблишеров.

Чтобы добавить MGID в качестве вендора на платформе управления согласием Google (CMP), выполните следующие действия.

Войдите в свой аккаунт AdSense Нажмите Конфиденциальность и обмен сообщениями Нажмите GDPR Нажмите Настройки В разделе «Выберите тип рекламы, которую вы хотите показывать», выберите Персонализованная реклама В разделе «Выбор рекламных партнеров» нажмите «редактировать» Выберите рекламных партнеров в списке «Ваши рекламные партнеры», чтобы добавить их в свои сообщения о согласии

Для MGID следует искать «MGID, Inc» (идентификатор вендора № 358) в разделе «кастомные рекламные партнеры»

Часто задаваемые вопросы относительно платформ управления согласием

Почему CMP важны?

CMP являются важными, поскольку они помогают компаниям соблюдать нормы конфиденциальности данных, таких как Общий регламент защиты данных (GDPR) и Калифорнийский закон о конфиденциальности потребителей (CCPA). Управляя параметрами согласия пользователей и обеспечивая прозрачность методов обработки данных, CMP позволяют организациям укреплять доверие своих пользователей и уменьшать юридические риски.

Нужна ли мне CMP, если мой веб-сайт не собирает личные данные?

Даже если ваш веб-сайт не собирает личные данные напрямую, вам все равно может понадобиться CMP, если вы пользуетесь сторонними службами (Google Analytics) или рекламными сетями (AdSense, Facebook Pixel, Google Ads), собирающими данные от вашего имени. Важно убедиться, что у вас есть механизмы для получения пользовательского согласия на любые действия по сбору или обработке данных.

Как работает CMP?

CMP обычно состоит из пользовательского интерфейса, который позволяет лицам просматривать и управлять своими параметрами согласия по сбору и обработке данных. Она также включает функции серверной части для компаний, чтобы отслеживать и документировать согласие пользователей, гарантировать соответствие нормам и управлять деятельностью по обработке данных.

Какие преимущества использования CMP?

Преимущества использования CMP включают улучшенное соответствие нормам конфиденциальности данных, повышенную прозрачность и доверие пользователей, сниженные юридические риски, лучший контроль над деятельностью по обработке данных и усовершенствованный опыт пользователей благодаря четким параметрам управления согласием.

Что такое CMP, сертифицированный Google?

Платформа управления согласием, сертифицированная Google, — это CMP, официально сертифицированная Google на соответствие ее стандартам и требованиям по управлению параметрами согласия пользователей и соответствия конфиденциальности данных. Google требует, чтобы веб-сайты, использующие ее продукты для паблишеров, таких как AdSense, Ad Manager или AdMob, вводили сертифицированную Google CMP при показе персональной рекламы пользователям в Европейской экономической зоне (ЕЭС) или Великобритании. Эти CMP также должны быть интегрированы с IAB Transparency and Consent Framework (TCF), чтобы обеспечить соблюдение правил конфиденциальности данных. Выбор CMP, сертифицированной Google, гарантирует, что ваш сайт продолжает соответствовать политикам и нормам Google относительно согласия пользователей и конфиденциальности данных.

Итог

Невозможно переоценить важность внедрения надежной CMP, поскольку она не только уменьшает юридические риски, но позволяет паблишерам защищать конфиденциальность пользователей, обеспечивая персонализированный и целевой цифровой опыт. Поскольку мы находимся в эпохе эволюции стандартов конфиденциальности, инвестирование в комплексное решение CMP имеет первостепенное значение для защиты конфиденциальности пользователей и соблюдения этических правил обработки данных в цифровой сфере.