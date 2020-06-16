Теперь рекламодатели получат доступ к многомиллионной аудитории топовых площадок Lentainform с использованием эффективных рекламных решений от MGID.

Международная рекламная платформа MGID стала эксклюзивным партнером новостного агрегатора Lentainform по продаже трафика медиа-агентствам и брендам. Таким образом, Lentainform продолжит помогать контентным проектам привлекать качественную аудиторию и монетизировать ее, в то время как главной задачей MGID на рынке СНГ станет работа с брендовыми рекламодателями.

Специализируясь на нативной, а значит – ненавязчивой и релевантной для пользователя рекламе, MGID более 11 лет помогает брендам привлекать заинтересованную аудиторию, используя оптимальные каналы коммуникации и персонализированные сообщения. Теперь международная экспертиза и инновационные рекламные технологии MGID в полной мере доступны брендам и агентствам СНГ.

“Сотрудничество позволит обеим компаниям предоставить своим партнерам лучший сервис. В условиях кризиса бренды стали рациональнее подходить к каналам продвижения и выделяемым на них бюджетам. Нативная реклама – как раз тот инструмент, который позволит достичь сразу двух целей: повысить лояльность к бренду и одновременно – подтолкнуть пользователя совершить целевое действие. Мыназываем этот подход branformance и считаем, что пришло лучшее время применить его на рынке СНГ. Рекламная платформа MGID поможет достичь охватных и performance целей, обеспечивая brandsafety”, – говорит Сергей Денисенко, CEO.

“Почти 10 лет Lentainform помогает медиа привлекать целевой трафик. При этом мы хорошо понимаем, что в 2020 г. как никогда важны не столько посещения сайта, сколько монетизация проекта. Выживет тот, кто сумеет добыть деньги. Мы верим, что будущее — за нативной, персонализированной рекламой, которая органично вписыва-ется в контент и вызывает у зрителя позитивный отклик. Поэтому рады начать сотруд-ничать с рекламной платформой MGID, имеющей огромный опыт в нативной рекламе на глобальном рынке”, – сообщает Анна Доскач, исполнительный директор Lentain-form.

О MGID

MGID – международная компания-новатор на рынке нативной рекламы, основана в 2008 году. Платформа MGID предоставляет 185 млрд контентных рекомендаций 850 млн уникальных пользователей ежемесячно; помогает медиа монетизировать аудиторию, а брендам – ​​донести правильное рекламное сообщение своим потребителям.

Работая с Airbnb, Bloomberg, Lexus, Adidas и другими международными брендами по всему миру, MGID предлагает клиентам комплексные решения: от обеспечения необходимого целевого охвата и до адаптации брендовых кампаний к нативным форматам.

В 11 офисах компании в США, Европе и Азии работает более 600 человек.

О Lentainform

Lentainform – российский новостной агрегатор, входящий в топ-3 по данным Яндекс.Радара.

Аудитория Lentainform составляет 30 млн уникальных пользователей в месяц, а новостные анонсы на сайте просматривают более 50 млрд раз ежемесячно. Партнёрами Lentainform яв-ляются ведущие СМИ, такие как: «РИА Новости», Russia Today, «Известия», ТАСС, «Эхо Москвы» и многие другие.

Подробнее о проекте – на partner.lentainform.com