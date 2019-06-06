В поисках прозрачного и защищенного от мошенничества пространства для цифровой рекламы, известные игроки рынка стали партнерами с GeoEdge. Поскольку безопасность бренда лежит в основе философии MGID как бизнеса, нам необходимо было обеспечить еще один уровень защиты для наших клиентов. Естественно, нам нужен был надежный партнер с большим опытом и солидной технологической базой. MGID сделала свой выбор в пользу GeoEdge, и пока сервис показывает себя как абсолютно эффективный.

GeoEdge разработал эффективные инструменты для рекламодателей, площадок и, конечно же, пользователей, предназначенные для очистки инвентаря и обеспечения безопасности работы. Компания выступает за качество рекламы в контексте нативных, мобильных, онлайн и видео-рекламных кампаний. Как только происходит какая-то незаконная деятельность, система отслеживания немедленно информирует клиента и предоставляет исчерпывающую информацию о том, как справиться с этим конкретным видом атаки.

Нарушение: что, когда и как

Пока данные представляют собой наиболее ценный актив для бизнеса, мошенники будут разрабатывать сложные методы для их компрометации. Вредоносное программное обеспечение - это понятие, которое относится к определенному коду или вредоносной программе, предназначенной для нанесения вреда системам. По сути, вредоносное программное обеспечение не способно повредить физическое оборудование или устройство, однако оно может нанести вред данным. Люди, занимающиеся подобной деятельностью, следят за действиями пользователя и / или крадут, изменяют, шифруют и удаляют данные.

Вредоносное ПО атакует устройство пользователя, когда:

пользователь открывает подозрительное вложение в электронном письме от неизвестного отправителя

просматривает зараженный сайт

загружает программное обеспечения из ненадежного источника

переходит по зараженным перенаправлениям

устанавливает панели инструментов из неизвестных источников

вводит конфиденциальные данные, такие как данные кредитной карты, на подозрительные веб-сайты

В результате таких действий может быть установлено нежелательное программное обеспечение, изменены настройки просмотра, использованы системные ресурсы для компрометации конфиденциальных пользовательских данных.

Сервис проверки GeoEdge - это щит от вредоносных программ. Проверка безопасности во всех объявлениях MGID предотвращает показ вредоносной рекламы, а это означает, что платформы вебмастеров также защищены.

Как GeoEdge обнаруживает вредоносное ПО

Давайте выясним, как именно происходит сигнализация об обнаружении подозрительных элементов:

После того, как сервис обнаруживает нарушение, пользователь получает следующую информацию:

тип нарушения

влияние на пользователя

конкретные рекомендация о том, что делать дальше.

Кнопки «Сведения об угрозе» и «Подробнее» предоставляют исчерпывающую информацию о нарушении.

Каковы следующие шаги?

Для владельцев доменов – если у вас есть код домена, вы должны связаться с разработчиком, сообщив ему информацию о самом нарушении и способах его устранения. После этого объявление подлежит повторной проверке. Для не владельцев – вы должны связаться с вашей партнерской сетью, предоставить информацию о нарушении, запросить устранение, а затем запросить последующие проверки.

Эффективность сканирования GeoEdge заключается в том, что оно позволяет включать важную информацию, такую, как настройки геотаргетинга и таргетинга по устройствам, для каждой конкретной кампании.

Как GeoEdge помогает MGID

Платформа GeoEdge по проверке и безопасности рекламы защищает MGID и наших клиентов от вредоносного программного обеспечения, проблем с эксплуатацией и производительностью, несоответствия и утечки данных, а также от нежелательного контента. Алгоритмы систематически обновляются и соответствуют всем существующим стандартам, таким как правила Facebook, Google и IAB. Для детальной проверки нарушений используются более 50 параметров безопасности и качества

Ознакомьтесь с новейшим информационным документами по рекламной безопасности GeoEdge, чтобы убедиться, что ваши объявления готовы к показу на ведущих веб-сайтах партнерских площадок MGID!