Люди все больше используют интернет на ходу. Мобильный подход к ежедневным задачам, от оплаты и бронирования до образования и развлечений, изменил ландшафт цифровой рекламы. У маркетологов нет другого выбора, кроме как подстроиться. Большое внимание уделяется разработке приложений, в то время как об удобстве пользования через мобильный браузер часто забывают.
С наступлением мобильной эры, скорость загрузки веб-страниц стала одним из вызовов для мобильных браузеров. Столкнувшись с медленной загрузкой веб-страницы, посетители уходят и шансы того, что они вернутся, равны нулю, площадки при этом теряют огромную часть своей аудитории. Следовательно, они теряют деньги.
В 2016 году Google решил бороться с проблемой скорости, представив проект «Ускоренные мобильные страницы» (AMP), который сделал легкое и эффективное достижение мобильных целей на шаг ближе. Технология AMP была разработана для улучшения работы через браузер, что, в свою очередь, увеличивает трафик, повышает рейтинг SEO и снижает показатель отказов. Однако для многих площадок эта технология все еще является новой, они плохо понимают ее структуру, следовательно, не спешат ее внедрять.
Скорость загрузки веб-страниц была включена в список факторов ранжирования мобильных устройств в июле 2018 года. Эта информация должна была стать импульсом для площадок, заставить их следовать новыми требованиями и массово использовать AMP. Но, к сожалению, этого не произошло, поскольку статистика показывает неутешительные цифры: согласно отчету W3 Techs от мая 2019 года, всего-навсего 0,1% веб-сайтов применяют AMP.
Как работает AMP
В целом, для быстрой загрузки веб-страницы, она должна быть лишена всех тяжелых, ненужных и несущественных элементов. В связи с этим, проект AMP был нацелен на сокращение набора инструментов, используемых для создания страниц. Инструменты, используемые для десктопов, такие, как языки программирования, не подходят для мобильного веб-дизайна из-за того, что они замедляют работу в браузере. Разработчики Google придумали идею AMP HTML, которая:
- Представляет расширенную версию HTML с пользовательскими функциями AMP
- Сужает использование JavaScript до библиотеки AMP JS - набора компонентов JavaScript, которые не нагружают страницу
- Ограничивает определенные элементы CSS
- Позволяет площадкам добавлять предпочтительные элементы стиля, если они не нарушают пользовательский набор элементов AMP.
- Обеспечивает выполнение ограничений и проверяет ошибки с помощью AMP Validator
Почему площадкам нужен AMP
Не существует единого подхода, который годится для всех, и каждый вебмастер сам решает, подходит ли ему AMP. Ради объективности, давайте рассмотрим основные преимущества AMP:
- Повышение скорости загрузки
- Пользование мобильным браузером без задержек
- Увеличение уровня вовлеченности
- Снижение уровня отказов
- Полезно в районах с низким уровнем мобильного покрытия (кафе, вокзалы, аэропорты и т. Д.)
- Увеличение конверсии продаж на 20%
- Увеличение трафика на сайте на 10% (Makeuseof)
Начало работы с MGID
Сотрудничество с MGID дает следующие преимущества:
- С помощью виджета AMP Widget от MGID, площадки получают еще один источник дохода, без вмешательства в опыт пользователей.
- Родные рекламные виджеты MGID сочетаются с дизайном и контентом платформы.
- Гарантия безопасного размещения
- Соответствие кода MGID требованиям AMP не влияет на результаты поиска.
Интегрируя виджет MGID на страницы AMP, площадки получают возможность обеспечить превосходный пользовательский опыт, улучшить мобильную экосистему и добиться положительных бизнес-результатов. Вы можете начать использовать наше решение, связавшись с вашим аккаунт-менеджером или написав по адресу client.support@mgid.com