Люди все больше используют интернет на ходу. Мобильный подход к ежедневным задачам, от оплаты и бронирования до образования и развлечений, изменил ландшафт цифровой рекламы. У маркетологов нет другого выбора, кроме как подстроиться. Большое внимание уделяется разработке приложений, в то время как об удобстве пользования через мобильный браузер часто забывают.

С наступлением мобильной эры, скорость загрузки веб-страниц стала одним из вызовов для мобильных браузеров. Столкнувшись с медленной загрузкой веб-страницы, посетители уходят и шансы того, что они вернутся, равны нулю, площадки при этом теряют огромную часть своей аудитории. Следовательно, они теряют деньги.

В 2016 году Google решил бороться с проблемой скорости, представив проект «Ускоренные мобильные страницы» (AMP), который сделал легкое и эффективное достижение мобильных целей на шаг ближе. Технология AMP была разработана для улучшения работы через браузер, что, в свою очередь, увеличивает трафик, повышает рейтинг SEO и снижает показатель отказов. Однако для многих площадок эта технология все еще является новой, они плохо понимают ее структуру, следовательно, не спешат ее внедрять.

Источник: Unbounce
Источник: Unbounce

Скорость загрузки веб-страниц была включена в список факторов ранжирования мобильных устройств в июле 2018 года. Эта информация должна была стать импульсом для площадок, заставить их следовать новыми требованиями и массово использовать AMP. Но, к сожалению, этого не произошло, поскольку статистика показывает неутешительные цифры: согласно отчету W3 Techs от мая 2019 года, всего-навсего 0,1% веб-сайтов применяют AMP.

Как работает AMP

В целом, для быстрой загрузки веб-страницы, она должна быть лишена всех тяжелых, ненужных и несущественных элементов. В связи с этим, проект AMP был нацелен на сокращение набора инструментов, используемых для создания страниц. Инструменты, используемые для десктопов, такие, как языки программирования, не подходят для мобильного веб-дизайна из-за того, что они замедляют работу в браузере. Разработчики Google придумали идею AMP HTML, которая:

  • Представляет расширенную версию HTML с пользовательскими функциями AMP
  • Сужает использование JavaScript до библиотеки AMP JS - набора компонентов JavaScript, которые не нагружают страницу
  • Ограничивает определенные элементы CSS
  • Позволяет площадкам добавлять предпочтительные элементы стиля, если они не нарушают пользовательский набор элементов AMP.
  • Обеспечивает выполнение ограничений и проверяет ошибки с помощью AMP Validator

Почему площадкам нужен AMP

Не существует единого подхода, который годится для всех, и каждый вебмастер сам решает, подходит ли ему AMP. Ради объективности, давайте рассмотрим основные преимущества AMP:

  • Повышение скорости загрузки
  • Пользование мобильным браузером без задержек
  • Увеличение уровня вовлеченности
  • Снижение уровня отказов
  • Полезно в районах с низким уровнем мобильного покрытия (кафе, вокзалы, аэропорты и т. Д.)
  • Увеличение конверсии продаж на 20%
  • Увеличение трафика на сайте на 10% (Makeuseof)

Начало работы с MGID

Сотрудничество с MGID дает следующие преимущества:

  • С помощью виджета AMP Widget от MGID, площадки получают еще один источник дохода, без вмешательства в опыт пользователей.
  • Родные рекламные виджеты MGID сочетаются с дизайном и контентом платформы.
  • Гарантия безопасного размещения
  • Соответствие кода MGID требованиям AMP не влияет на результаты поиска.

Интегрируя виджет MGID на страницы AMP, площадки получают возможность обеспечить превосходный пользовательский опыт, улучшить мобильную экосистему и добиться положительных бизнес-результатов. Вы можете начать использовать наше решение, связавшись с вашим аккаунт-менеджером или написав по адресу client.support@mgid.com

Паблишеры
Accelerated mobile page
Нативная монетизация
Владислав Стадник
Владислав начал свою карьеру в качестве диджитал предпринимателя и успешно запустил собственные онлайн-проекты во многих странах. Владислав присоединился к MGID в 2013 году, и под его руководством количество паблишеров MGID выросла во всем мире, в частности на европейских рынках, в регионах LATAM и APAC. Владислав неоднократно выступал на многочисленных мероприятиях и конференциях в качестве спикера, поддерживая развитие инновационных решений на рынке и предоставляя экспертные знания в области стратегий развития контентных площадок.