Люди все больше используют интернет на ходу. Мобильный подход к ежедневным задачам, от оплаты и бронирования до образования и развлечений, изменил ландшафт цифровой рекламы. У маркетологов нет другого выбора, кроме как подстроиться. Большое внимание уделяется разработке приложений, в то время как об удобстве пользования через мобильный браузер часто забывают.

С наступлением мобильной эры, скорость загрузки веб-страниц стала одним из вызовов для мобильных браузеров. Столкнувшись с медленной загрузкой веб-страницы, посетители уходят и шансы того, что они вернутся, равны нулю, площадки при этом теряют огромную часть своей аудитории. Следовательно, они теряют деньги.

В 2016 году Google решил бороться с проблемой скорости, представив проект «Ускоренные мобильные страницы» (AMP), который сделал легкое и эффективное достижение мобильных целей на шаг ближе. Технология AMP была разработана для улучшения работы через браузер, что, в свою очередь, увеличивает трафик, повышает рейтинг SEO и снижает показатель отказов. Однако для многих площадок эта технология все еще является новой, они плохо понимают ее структуру, следовательно, не спешат ее внедрять.

Источник: Unbounce

Скорость загрузки веб-страниц была включена в список факторов ранжирования мобильных устройств в июле 2018 года. Эта информация должна была стать импульсом для площадок, заставить их следовать новыми требованиями и массово использовать AMP. Но, к сожалению, этого не произошло, поскольку статистика показывает неутешительные цифры: согласно отчету W3 Techs от мая 2019 года, всего-навсего 0,1% веб-сайтов применяют AMP.

Как работает AMP

В целом, для быстрой загрузки веб-страницы, она должна быть лишена всех тяжелых, ненужных и несущественных элементов. В связи с этим, проект AMP был нацелен на сокращение набора инструментов, используемых для создания страниц. Инструменты, используемые для десктопов, такие, как языки программирования, не подходят для мобильного веб-дизайна из-за того, что они замедляют работу в браузере. Разработчики Google придумали идею AMP HTML, которая:

Представляет расширенную версию HTML с пользовательскими функциями AMP

Сужает использование JavaScript до библиотеки AMP JS - набора компонентов JavaScript, которые не нагружают страницу

Ограничивает определенные элементы CSS

Позволяет площадкам добавлять предпочтительные элементы стиля, если они не нарушают пользовательский набор элементов AMP.

Обеспечивает выполнение ограничений и проверяет ошибки с помощью AMP Validator

Почему площадкам нужен AMP

Не существует единого подхода, который годится для всех, и каждый вебмастер сам решает, подходит ли ему AMP. Ради объективности, давайте рассмотрим основные преимущества AMP:

Повышение скорости загрузки

Пользование мобильным браузером без задержек

Увеличение уровня вовлеченности

Снижение уровня отказов

Полезно в районах с низким уровнем мобильного покрытия (кафе, вокзалы, аэропорты и т. Д.)

Увеличение конверсии продаж на 20%

Увеличение трафика на сайте на 10% (Makeuseof)

Начало работы с MGID

Сотрудничество с MGID дает следующие преимущества:

С помощью виджета AMP Widget от MGID, площадки получают еще один источник дохода, без вмешательства в опыт пользователей.

Родные рекламные виджеты MGID сочетаются с дизайном и контентом платформы.

Гарантия безопасного размещения

Соответствие кода MGID требованиям AMP не влияет на результаты поиска.

Интегрируя виджет MGID на страницы AMP, площадки получают возможность обеспечить превосходный пользовательский опыт, улучшить мобильную экосистему и добиться положительных бизнес-результатов. Вы можете начать использовать наше решение, связавшись с вашим аккаунт-менеджером или написав по адресу client.support@mgid.com