Престижная ежегодная премия отмечает заслуги в области маркетинга, рекламы и технологий продаж по всему миру.

7 августа 2019, Лос-Анжелес: Сегодня всемирная рекламная сеть MGID, специализирующаяся на нативной рекламе, объявила о своей победе в номинации «Лучшая рекламная цифровая сеть» от MarTech Breakthrough – лидирующей организации по исследованиям рынка, которая ежегодно отмечает топовые компании, технологии и продукты в сфере международного маркетинга, продаж и рекламы.

Сотрудничая ежегодно с более чем 100,000 компаний, MGID показывает рекламу миллиардам пользователей. MGID анализируют поведение пользователей, основываясь на данных, собранных во время кампаний, и отмечают, как разные аудитории взаимодействуют с рекламным контентом, а именно, что заставляет потребителей выполнить действие, какие объявления привлекают их внимание, а что их раздражает. Просканировав миллиарды вводных и выполнив тысячи тестов, MGID успешно построил для своих клиентов полезную модель, которая рассматривает все, кроме личных данных, включая взаимодействие с контентом на веб-сайте, источником, с которого пришел пользователь, и даже время на каждом экране.

«Положительный пользовательский опыт и подлинная ценность контента всегда были краеугольными камнями нашего бизнеса», - говорит Сергей Денисенко, генеральный директор MGID. «Наша нативная реклама изначально разрабатывается так, чтобы вписываться в окружающие ее элементы, а это означает, что она может быть актуальной в реальном времени, согласовываясь с контентом, который потребители выбрали для просмотра. Тем не менее, мы находились в поиске решения, которое помогло бы маркетологам точно выйти на целевую аудиторию именно с тем продуктом или услугой, в которой она нуждается. Таким образом, был построен алгоритм с использованием рекуррентной нейронной сети, которая действует как человеческий мозг – фактически это основы ИИ».

Способность предсказать правильную рекламу для показа, в результате непрерывного обучения системы и построения шаблонов с данными, является одним из ключевых преимуществ рекуррентной нейронной сети. Алгоритм MGID сопоставляющий пользователей и продукты, отвечает потребностям рекламодателей, увеличивая кликабельность их объявлений в среднем на 12%. При этом гарантируется, что площадки, с которыми они сотрудничают, предлагают аудитории в виджетах MGID только соответствующий контент, кроме этого, количество рекламных кампаний, запускаемых на платформе, увеличивается на 23%.

Миссия MarTech Breakthrough Awards - отметить высокие достижения и инновации, трудолюбие и успех в ряде категорий, связанных с маркетингом, продажами и рекламными технологиями, включая автоматизацию маркетинга, исследования рынка и клиентского опыта, рекламные технологии, технологии продаж, маркетинговую аналитику, контент и социальный маркетинг, мобильный маркетинг и многое другое. В этом году в программе приняли участие более 2500 номинантов из более чем 15 стран мира.

«Международная платформа для нативной рекламы MGID, нацеленная на 850 миллионов уникальных читателей со 185 миллиардами рекомендаций в месяц, обеспечивает впечатляющий рост для клиентов, поскольку способствуют повышению эффективности и узнаваемости брендов, показывая их контент уникальной аудитории в нужное время», - сказал Джеймс Джонсон, Управляющий директор MarTech Breakthrough. «MGID предлагает клиентам истинно всестороннее решение, от планирования и разработки стратегии до реализации и отчетности, и работает на более чем 60 различных языках. Мы гордимся тем, что признаем MGID победителем «MarTech Breakthrough Award» в 2019 году, и от всей души поздравляем всю команду MGID».

О MGID

MGID - мировой инновационный пионер в нативной рекламе. С момента своего основания в 2008 году компания стала ведущей платформой для поиска контента, рассчитанной на 850 миллионов уникальных читателей со 185 миллиардами рекомендаций в месяц.

MGID помогает площадкам удерживать пользователей на своих сайтах и ​​монетизировать их трафик; связывает маркетологов и рекламодателей со своей целевой аудиторией с помощью персонализированных рекомендаций по контенту и, следовательно, стимулирует рост доходов для всех участников экосистемы нативной рекламы.

Для получения дополнительной информации: www.mgid.com

О MarTech Breakthrough

Являясь частью Tech Breakthrough, ведущей платформы по исследованию рынка и признанию мировых достижений в технологических инновациях и лидерстве, программа MarTech Breakthrough Awards отмечает высокое развитие технологических компаний, а так же продуктов и людей в области маркетинга, рекламы и продаж. Награды MarTech Breakthrough Awards обеспечивают платформу для общественного признания продуктов и компаний, совершивших прорыв в маркетинговых технологиях в таких категориях, как автоматизация маркетинга, рекламные технологии, технологии продаж, маркетинговая аналитика, CRM, контент и социальный маркетинг, веб-сайты, SEM, мобильный маркетинг и многое другое.

Для получения дополнительной информации посетите страницу MarTechBreakthrough.com