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Партнерства
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Нативные плейсменты MGID стали доступными на новостном агрег...
Компания MGID заявила о расширении регионов покрытия нативной рекламы на новостной платформе M...
12 мая 2021 г. • 1 мин чтения
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Digital Sail становится programmatic-партнером MGID
Теперь более 5000 площадок-прямых партнеров MGID в Центральной и Восточной Европе смогут получ...
18 мая 2020 г. • 2 мин чтения
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MGID и GeoEdge: новое партнерство, обеспечивающее безопаснос...
В поисках прозрачного и защищенного от мошенничества пространства для цифровой рекламы, извест...
6 июн. 2019 г. • 3 мин чтения