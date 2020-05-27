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Партнерства

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Новости
Нативные плейсменты MGID стали доступными на новостном агрег...

Компания MGID заявила о расширении регионов покрытия нативной рекламы на новостной платформе M...

12 мая 2021 г. • 1 мин чтения
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Новости
Digital Sail становится programmatic-партнером MGID

Теперь более 5000 площадок-прямых партнеров MGID в Центральной и Восточной Европе смогут получ...

18 мая 2020 г. • 2 мин чтения
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О продукте
MGID и GeoEdge: новое партнерство, обеспечивающее безопаснос...

В поисках прозрачного и защищенного от мошенничества пространства для цифровой рекламы, извест...

6 июн. 2019 г. • 3 мин чтения

Нативная кампания за несколько минут

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