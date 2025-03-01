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Страница с тегами

Бренд-маркетинг

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Руководство
1 мин чтения
Key Performance Indicators
Руководства
KPI в маркетинге: измеряем то, что действительно важно

В маркетинге крайне важно ставить достижимые цели и отслеживать прогресс на пути к ним — это п...

20 мар. 2025 г. • 1 мин чтения
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9 мин чтения
The 4 P’s of Marketing
Рекламодатели
4P маркетинга: подробное руководство по созданию эффективных...

Маркетинговая стратегия — это основа успешной кампании. Именно она помогает привлекать новых к...

4 мар. 2025 г. • 9 мин чтения
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16 мин чтения
Рекламодатели
Нативная реклама: как делать огонь не за все деньги мира

Что такое нативная реклама: маркетинговая «волшебная пилюля» или красивая сказка в мире, где н...

14 янв. 2021 г. • 16 мин чтения
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5 мин чтения
Brandformance
Рекламодатели
Brandformance маркетинг: Новое измерение в вопросе «Брендинг...

В течение многих лет два ключевых подхода к цифровой рекламе – брендинг и performance – сущест...

15 сент. 2020 г. • 5 мин чтения
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4 мин чтения
Рекламодатели
Работа над безопасностью бренда никогда не заканчивается

Обеспечение безопасности бренда – одна из основных задач для всей рекламной индустрии, она акт...

9 июн. 2020 г. • 4 мин чтения
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6 мин чтения
Рекламодатели
Бренд-маркетинг или performance-маркетинг: все еще уместная ...

Любая компания, стремящаяся к успеху, осознает важность построения своего бренда – это ее глав...

16 апр. 2019 г. • 6 мин чтения

Нативная кампания за несколько минут

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