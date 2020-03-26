Все рекламные объявления, которые запускаются через платформу MGID, должны пройти стандартный процесс модерации и контроля. Цель данных процессов – убедиться, что пользователи не используют креативы низкого качества и не размещают в своих материалах неправдивой информации или элементов мошенничества.

В определенные периоды модерация может занять больше времени, чем обычно и есть конкретные факторы, которые усложняют процесс модерации. Что вы можете сделать при запуске кампании, чтобы ускорить прохождение модерации и убедиться, что ваша реклама соответствует требованиям?

Помните о юридических аспектах

На первом шаге убедитесь, что ваше объявление не содержит запрещенных продуктов или контента. Как на сайте, так и на платформе MGID имеется раздел со списком всех запрещенных и ограниченных продуктов. Сверьтесь с этим списком и полностью уберите запрещенные элементы из всех ваших кампаний.

Если вы обнаружили ваш продукт в списке ограниченных продуктов, позаботьтесь о том, чтобы предоставить соответствующие сертификаты, официальные свидетельства, положения и условия и другие юридические документы, которые требуются для категории, к которой относится ваше предложение. Такие юридические свидетельства необходимы, чтобы доказать законность ваших продуктов.

Еще один шаг, который поможет ускорить процесс, – это предварительный просмотр контента продукта нашей командой модераторов. Чтобы получить помощь модераторов MGID, отправьте нам ссылку на ваш продукт или услугу, и мы выполним премодерацию вашей кампании. Данный шаг ускорит процесс дальнейшего рассмотрения ваших материалов.

Проверьте ваш URL и лендинг

С целью борьбы с подменой контента и клоакингом, мы не разрешаем производить изменения в пределах одной и той же кампании. Поэтому, если вам необходимо провести A/B тестирование вашего креатива, вам необходимо сообщить нам об этом перед запуском кампании.

В качестве общего правила, мы рекомендуем проверять контент и информативность веб-страницы с позиции ваших читателей. Все материалы, которые вы размещаете на пре-лендинге и лендинге должны быть высокого качества и не содержать запрещенного контента, такого, как порнография, терроризм, язык ненависти и другого нежелательного содержания.

Кроме тщательной проверки контента вашего вебсайта, мы также просматриваем объявления, которые вы размещаете на боковых и нижних панелях, а так же в других местах страницы. Кнопки навигации должны быть кликабельны и вести к соответствующим ссылкам. И последняя, но не менее важная рекомендация – избегайте размещения на вашем вебсайте фейковых элементов, таких как, незаконное использование изображений медийных персон, фейковых комментариев и т.д.

Проверьте заголовок и просмотрите визуальные элементы

Вне зависимости от того, запускаете ли вы глобальную кампанию или тагретированную на несколько регионов, убедитесь, что ваши материалы соотносятся с местной культурой. Вы сможете пройти модерацию гораздо быстрее, если исправите грамматические ошибки и отредактируете ваш заголовок таким образом, чтобы он выглядел естественно для местной аудитории. MGID не пропускает заголовков вульгарного или сбивающего с толку содержания, поэтому убедитесь, что ваши креативы в этом плане составлены должным образом.

Не меняйте комбинацию изображений и не используйте наиболее удачные заголовки с новыми визуальными элементами. Каждое рекламное объявление рассматривается как отдельная единица; чем более ясным и понятным будет выбранный вами заголовок, тем более высокими будут результаты ваших кампаний. Вам стоит помнить, что, в зависимости от региона, некоторые заголовки могут быть запрещены в определенных странах, в то время, как разрешены в других. Качество изображений должно соответствовать нашей контентной политике, это значит, что визуальные материалы не должны быть размытыми, не должны изображать медицинских фальсификаций, должны быть в необходимом разрешении и т.д. Кроме этого, нельзя размещать в своих материалах изображения знаменитостей или других известных людей, без их подтвержденного согласия. Убедитесь так же в том, что изображения, которые вы хотите использовать, не защищены авторским правом.

Наиболее распространенные причины отказов

На данный момент одной из наиболее частых причин отклонения рекламы в процессе модерации является то, что она не соответствует ленгдинговой странице, на которую ведет. Соответствие, конечно же, не означает, что ваши креативы должны быть скучными. Вы можете интересно обыграть происхождение вашего продукта, преимущества его использования, поиграть с вербальными ассоциациями и т.д.

Также среди запрещенных действий, которые ведут к отклонению материала нашими модераторами, выделяются следующие:

нарушение авторского права

нарушение права на частную жизнь и безопасность

клоакинг, подмена контента

непрофессиональный подход к изображениям

неумелая обработка в фоторедакторе

вебсайты в процессе разработки

фейковые элементы, используемые в дизайне веб-страницы

подделка юридических источников

отсутствие разрешения от знаменитостей

агрессивный кликбейт

Стоит избегать подобных действий, чтобы в будущем проходить модерацию быстрее. При постоянном сотрудничестве и стабильном взаимодействии мы будем иметь меньше сомнений в отношении ваших кампаний.

Рекомендации

MGID следит за тем, чтобы рекламные компании не содержали ложного, обманчивого или вводящего в заблуждение контента. Для более быстрого прохождения модерации мы советуем следовать приведенным выше рекомендациям и создавать свои маркетинговые кампании как можно более четкими и ясными. Если у вас возникают какие-либо сомнения по поводу официальных разрешений или определенных креативных элементов, использующихся в вашей кампании, смело обращайтесь к специалистам по контролю и модерации MGID.