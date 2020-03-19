Открытое письмо Всемирной организации здравоохранения, Красному Кресту, министерствам здравоохранения и всем учреждениям здравоохранения, которые в настоящее время принимают меры по повышению осведомленности о COVID-19.

COVID-19 – стал самой большой новостью года во всех странах. Когда глобальная пандемия распространяется по миру, дезинформация может нести смертельную опасность. Люди должны иметь доступ к подлинным и информативным медицинским рекомендациям, без риска быть вовлеченными в онлайн-вселенную теории заговора, слухов и ложной информации.

Учитывая нынешнюю глобальную пандемию коронавируса, возможность предоставлять населению жизненно важную информацию невероятно важна. Для этого мы предлагаем использовать ресурсы платформы нативной рекламы MGID бесплатно.

Наша платформа ежедневно охватывает сотни миллионов людей, и мы готовы предоставить доступ к более чем 30 000 веб-сайтов для распространения легальных новостей и рекомендаций относительно COVID-19.

Мы призываем местные, государственные и национальные организации здравоохранения продолжать свою работу в области принятия мер для смягчения ситуации с пандемией и предоставления рекомендаций – ресурсы нашей платформы доступны для вас бесплатно.

Наша команда последовательно, неуклонно и ответственно выполняет круглосуточную работу, направленную на то, чтобы обойти и устранить мошеннический или спекулятивный контент, связанный с COVID-19, блокируя опасную ложную информацию, которой могут быть подвержены рекламные платформы. Теперь мы хотим открыть нашу сеть, и предоставить неограниченные возможности нашей платформы по нативной рекламе медицинским учреждениям и организациям для совместной работы по оказанию помощи населению.

Пожалуйста, используйте эту возможность и передайте информацию тем, кто больше всего в ней нуждается.

Если вы являетесь представителем такой ​​организации и хотели бы использовать нашу платформу для предоставления помощи и консультаций, свяжитесь с нашей командой по адресу stop.covid@mgid.com – мы хотим помочь.

Мы также призываем средства массовой информации помочь нам в распространении этого открытого письма. Крайне важно, чтобы мы объединили свои усилия и предоставили людям жизненно важную информацию.

С уважением,

Команда MGID