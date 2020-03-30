Глобальный кризис еще подчеркнул важность гибкости и стратегического планирования для рынка диджитал маркетинга, наглядно продемонстрировав, как устоявшиеся подходы могут потерять свою актуальность. На фоне резкого изменения рыночной ситуации и потребительского поведения в связи с пандемией, ваши следующие шаги могут оказать решающее влияние на то, насколько удачно вашему бизнесу удастся выйти из кризиса.

Актуальность для потребителей

Пересмотр целевой аудитории и предлагаемых продуктов и решений – это ключевая отправная точка в оптимизации вашей стратегии.

На данный момент в ниши, наиболее перспективные в условиях текущего экономического спада, входят:

стриминговые платформы

дистанционное образование

видеоигры

финансовые и страховые сервисы

VPN-провайдеры, расширения для браузеров и антивирусное ПО

системы дополненной/виртуальной реальности

платформы для опросов

Помните, что рынок крайне непредсказуем, и очень важно уметь быстро адаптировать свое предложение к постоянно меняющимся рыночным процессам.

Возможна ситуация, в которой ваша целевая страница продолжит привлекать большое количество пользователей, но объемы продаж упадут практически до нуля – в частности, такое может произойти, если вы продолжаете делать ставку на продукты и услуги, в текущих условиях не являющиеся актуальными для вашей ЦА. Ошибочно уделять внимание исключительно уровню трафика: смоделируйте полноценную воронку продаж, принимая в расчет изменившуюся покупательную способность вашей аудитории.

Несмотря на то, что традиционные бизнесы никуда не исчезли, сейчас потребители с меньшей вероятностью захотят экспериментировать с новыми для них продуктами и в среднем будут готовы потратить меньше – в связи с этим пострадают многие оффлайновые индустрии (например, производители биологически активных добавок). Если вы работаете с физической продукцией, необходимо постоянно следить за новостями, ограничениями, логистической ситуацией и доступностью колл-центров в ваших регионах присутствия. Например, список действующих ограничительных мер и ситуация с доставкой в Италии могут меняться ежедневно, и всем бизнесам, на которых это может отразиться, очень важно своевременно реагировать на такие изменения.

Работа с новыми нишами

Весьма вероятно, что в ближайшем будущем у людей не будет возможности вернуться к старому образу жизни и привычному набору «оффлайновых» развлечений – до неопределенного времени остаются закрытыми кинозалы, торговые центры, спортивные комплексы и другие общественные заведения. Вы можете успешно воспользоваться существенно выросшим спросом на онлайн-альтернативы.

Видеоигры, ставки на спорт, стриминговые платформы и онлайн-образование – идеальные продукты, позволяющие удовлетворить запрос на онлайн-форматы привычных занятий:

Эффективный способ продвижения таких продуктов – противопоставление скуки, вызванной необходимостью самоизоляции и социальным дистанцированием, увлекательности и доступности онлайн-сервисов. Промо-акции и скидки на предлагаемые продукты также могут помочь вам привлечь новых пользователей.

В условиях пандемии, онлайн-чаты и свидания тоже стали важным способом безопасного взаимодействия и формирования отношений. Продвигая сервисы онлайн-знакомств, подчеркните возможность встретиться и романтично провести время с новыми людьми, при этом не рискуя заразиться.

По мере того, как защищенность становится одним из ключевых общественных приоритетов, популярность среди потребителей набирают, в том числе и VPN, услуги в области кибербезопасности и страховые предложения:

При этом следует помнить, что неосторожное использование связанных с пандемией тем и образов в рекламной кампании может отпугнуть клиентов и повлечь за собой репутационные издержки – так, компания Amul была обвинена в бесчувственности в связи с опубликованной в Твиттере рекламой, где были изображены эвакуированные из охваченного эпидемией Китая граждане Индии.

Выводы

Часто, даже негативную и кризисную ситуацию можно превратить в возможность – однако важно следовать этическим принципам и строить свою рекламную кампанию на оптимистичной повестке, а не на спекуляции общественными страхами. Помните о целевой аудитории, её нуждах и отношению к пандемии и старайтесь, чтобы в вашей деятельности последовательно прослеживались идеи сочувствия и общественной солидарности.