Слишком общие или излишне детализированные заголовки не заставят пользователей кликнуть на вашу рекламу. Успешные формулы заголовков, используемые постоянно, тоже со временем начинают мозолить глаза. В этой статье мы поговорим о методах создания правильного заголовка для нативной рекламы.

Очевидно, что заголовок является важной частью нативной рекламы. Это мощный инструмент по получению конверсий. Если визуальные элементы могут привлечь внимание пользователя, в конечном счете, именно цепляющий заголовок приводит к кликам.

Заголовки, используемые на платформе MGID, имеют ограничение максимум в 65 символов. Они должны соответствовать установленным требованиям, таким как правильная грамматика и пунктуация, использование простой лексики, правильное использование пробелов, заглавных букв и т.д. Кроме того, вы не можете злоупотреблять заглавными буквами для привлечения внимания, а также выкладывать какую-либо контактную информацию. Кроме перечисленного выше, что еще можно сделать для увеличения эффективности рекламы?

Давайте обсудим некоторые методы, которые можно использовать, чтобы заголовок сработал на получение конверсий.

Следуйте желаниям пользователей и предлагайте решения проблем

Первым делом примите факт, что вы не можете создавать желания и нужды пользователей. Вы должны слушать целевую аудиторию и предлагать решения уже имеющихся проблем. Однако, вы должны придерживаться своего предложения и привлекать внимание людей, не вводя их в заблуждение.

Оставайтесь в рамках своего оффера, но сфокусируйтесь на проблемах и желаниях ваших клиентов. Помните, что читателям всегда нравится узнавать больше о самих себе (например с помощью тестов и интерактивных игр), своих реальных проблемах и способах их решения, о возможных выгодах и т.д. Чтобы найти новые идеи о том, что ищут клиенты и их способе мышления, вы можете применять инструменты анализа поисковых запросов и социальной активности, такие как Sprout Social и AnswerThePublic.com.

Разжигайте интерес, но не выкладывайте все карты на стол

На самом деле, чтобы выигрывать клики пользователей, не так важно иметь лучшее предложение на рынке. Финальная точка воронки продаж должна включать всю информацию для принятия взвешенного решения. Однако, заголовок используется только разжигания любопытства потенциальных клиентов. Находите необычные детали, неожиданные релевантные вопросы, интригующие недосказанности и отклонения.

Самые успешные рекламные тексты цепляют точностью и популярными преимуществами, взывают к проблемам клиентов, но не раскрывают всю информацию сразу. Если будет присутствовать недосказанность в рекламных материалах, потенциальные лиды будут пытаться закрывать ее естественным образом. Например, вы можете упомянуть уникальные преимущества или особенности вашего предложения: «Бесплатный подарок», «Вам не нужно будет тратить часы на уборку».

Используйте местные мемы и прикольные языковые обороты

Не стесняйтесь использовать яркие прилагательные, эпитеты, метафоры, сильные слова, речевые обороты, омонимы и идиомы. Однако, примите во внимание, что агрессивные и яркие заголовки не всегда будут приносить наибольший успех. Нативная реклама лучше работает, когда заголовки смешиваются с окружающим контентом и привлекают внимание читателей естественным образом.

Одним из способов найти правильный баланс будет найти часто повторяемые целевой аудиторией фразы или идеи и неожиданно вмешаться в них. Используя такие идиомы и культурно релевантный язык, вы должны стремиться спровоцировать приводящие к кликам эмоции: страх, удовольствие, зависть, удивление.

Заключение

Чтобы заинтересовать пользователей, реклама должна должна содержать простой и живой текст с языком, резонирующим с целевой аудиторией. Не ограничивайте себя общими формулами. Оставайтесь релевантны и используйте тщательно выверенные недосказанности и необычные детали своего продукта. Наконец, не привязывайтесь к определенным успешным заголовкам слишком сильно. Будьте готовы испытывать новые подходы.

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