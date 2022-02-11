Последние несколько лет были довольно сложными для цифрового мира. Новые правила конфиденциальности, рост популярности мобильных устройств и короткометражного видеоконтента показал паблишерам, что теперь приходится постоянно быть начеку, чтобы идти в ногу с меняющимися технологиями, развитием контента и взрослением пользователей.

Вот что нужно помнить паблишерам, чтобы не потерять актуальность и привлекательность для своей аудитории в 2022 году.

Собственные планы идентификации пользователей

Предстоящая смерть сторонних файлов cookie вызвала настоящий шок в цифровом мире. По данным McKinsey, 80% паблишеров (не включая платформы со стеной) использовали этот способ для понимания, таргетинга и монетизации своей аудитории. Теперь консалтинговая компания считает, что только в США под угрозой находятся доходы в размере 10 миллиардов долларов.

Однако движение за регулирование конфиденциальности стимулировало инновации на всех платформах. Паблишеры и рекламодатели, которые полагались на стороннюю информацию о своих пользователях, теперь собирают свои собственные данные с помощью различных тактик, от скидок и бесплатных пробных версий до вознаграждений за лояльность и эксклюзивного контента для подписчиков. Тем не менее, они по-прежнему зависят от альтернативных файлам cookie технологий крупных тех-компаний, таких как Песочница Конфиденциальности или контекстный таргетинг.

Диверсификация доходов

Диверсификация доходов вызвана обновлениями цифровых технологий, форматов и потребительских привычек — все это усугубляется медленным исчезновением сторонних файлов cookie.

Программатик постоянно растет и, как ожидается, значительно увеличится в 2022 году, поэтому паблишеры должны действовать быстро и адаптироваться к изменениям в профилях своей аудитории. Потоки доходов должны исходить не только от рекламы; хотя это остается центральным и наиболее влиятельным источником. Ниже приведены некоторые возможности расширения для диверсификации.

Электронная коммерция

Электронная коммерция растет быстрее на мобильных устройствах, чем на планшетах или компьютерах. Пользователи уже привыкли к своим любимым компаниям, предлагающим брендовые, актуальные или дополнительные товары либо через собственный магазин, либо через партнерский маркетинг.

62% американских паблишеров ожидали, что электронная коммерция войдет в тройку их крупнейших источников дохода. И эта ставка окупилась благодаря невероятному росту электронной коммерции в 2021 году.

Новые форматы рекламы

Видеообъявления с вознаграждением, как следует из названия, можно просматривать в обмен на вознаграждение или поощрение. Они часто помогают пользователям продвигаться на следующий уровень в играх и других интерактивных форматах.

Реклама, которую нельзя пропустить - это не новый формат, и им нужно пользоваться с осторожностью; однако используя его в стиле так называемых "бамперов" с короткой длительностью, можно эффективно доставить пользователям свой месседж.

Реклама в сториз все чаще используется компаниями в учетных записях в социальных сетях, таких как Facebook и Instagram. Она требует творческих креативов, но мало ресурсов для продвижения.

Другие форматы рекламы, которые наберут популярность в 2022 году, обсуждаются в других разделах этой статьи, например, видео, 3D-контент или анимированная графика, а также классические форматы со смелыми визуальными эффектами: яркая типографика, искусно интегрированная графика, соответствующая контенту, игра с цветом и многое другое.

Спонсируемый контент

По некоторым оценкам, спонсируемый контент является одним из крупнейших источников дохода для большинства паблишеров, уступая только медийной рекламе. Нет причин полагать, что эта тенденция замедлится, тем более что, если все сделать правильно и предоставить полезную информацию в благоприятном контексте, пользователь сам получит от этого явную выгоду.

Подписка

Для многих контент-провайдеров подписка — самый легкий путь. Это не обязательно должна быть модель «все или ничего», это может быть и бесплатная подписка или “фримиум”, как это практикуют многие поставщики контента, от Harvard Business Review до Spotify. Платная подписка может предлагать эксклюзивный контент поверх бесплатно доступного обычного контента.

Видеоконтент

Число просмотров цифрового видео растет с каждым годом. Даже в демографической группе 65+ более 60% интернет-пользователей смотрят онлайн-видео. Этот рост, однако, обусловлен в основном пользователями в возрасте от 12 до 44 лет, на которых приходится более 90% просмотров онлайн-видео. Паблишеры и рекламодатели, которые будут игнорировать эту тенденцию, останутся далеко позади.

Интерактивность

На рынке, где превосходная графика уже не удивляет и не помогает выделиться на фоне других, именно интерактивный контент может стать ключом к дифференциации. Викторины, наверное, являются самым популярным интерактивным форматом, но онлайн-калькуляторы, 360-градусные видеоролики, интерактивные таймлайны и скроллителлинг тоже будут пользоваться популярностью и радовать зрителей в 2022 году.

Оптимизация CWV и работа с мобильными устройствами

Создание отличного мобильного опыта для пользователей на мобильных устройствах - обязательное условие успеха. В 2021 году люди ежедневно проводили почти 5 часов в телефонах на ведущих мобильных рынках, при этом на мобильный трафик пришлось 54 % всего интернет-трафика.

По мере роста рынка мобильных устройств, растут и ожидания пользователей. Поэтому необходимо убедиться, что ваш сайт «здоровый» и с ним легко работать на всех платформах, включая планшеты и настольные компьютеры. Прошли те времена, когда сайту достаточно было быстро загружаться, чтобы быть эффективным. Три элемента, которые Google группирует в категории Основные веб-показатели или Core Web Vitals - это скорость загрузки, скорость интерактивного отклика и общая визуальная стабильность элементов на веб-странице. Учтя эти факторы, вы обеспечите своим пользователям отличный опыт на вашей странице и при взаимодействии с ее динамическими элементами.

Новые тренды в веб-дизайне

Негативное пространство

Также называемое пустым пространством, негативное пространство относится к промежуткам между элементами дизайна, которые преднамеренно оставляются пустыми. Эта современная концепция получила такое широкое распространение, что в 2022 году загроможденный дизайн будет выглядеть устаревшим и эстетически непривлекательным.

3D-дизайн

Хотя 3D-дизайн - отнюдь не новинка, он становится все более распространенным и доступным. Когда-то он был несколько ограничен промышленным дизайном и производными отраслями, но сейчас значительно вырос интерес к использованию 3D как дифференцирующего фактора в веб-дизайне и рекламных визуалах.

Глассморфизм

После минималистичного дизайна и скевоморфизма настало время глассморфизма, сочетания прозрачности и графики, напоминающей движение, которое воспроизводит структуру стекла или создает видимость просмотра объектов сквозь стекло.

Анимированная графика

Полностью статические веб-сайты уже не в моде. Анимированная графика, добавленная по крайней мере к некоторым элементам вашего веб-сайта - это почти обязательное условие в 2022 году, если вы хотите, чтобы ваш сайт выглядел современно.

Динамическая прокрутка

Параллакс и динамическая прокрутка - тоже не новые понятия, но в 2022 году они будут представлять самые передовые тенденции. Динамическая прокрутка это прокрутка страницы пользователем с помощью простых движений мыши, при которой создается видимость плавного движения, во время которого с помощью динамических визуальных элементов рассказывается история.

Контекстный опыт

Это относится к контенту, которое изменяется на основе предопределенных данных. Например, пользователи в разных местах будут видеть разный контент на одной и той же веб-странице, а вернувшиеся на страницу пользователи увидят совсем иной контент, чем в первый раз. Эти корректировки гарантируют, что ваш контент будет соответствовать каждому этапу пути пользователя и поможет добиться лучшего показателя конверсий.

Заключительная мысль

С каждым годом интернетом пользуются все больше и больше, платформы для создателей контента становятся все дешевле, а электронная коммерция пользуется неслыханной популярностью, поэтому 2022 год предоставит паблишерам беспрецедентные возможности для роста и дифференциации. Зрелый и расширяющийся рынок уже созрел для новых технологий и тактик, от графических форматов для выделения контента до различных вариантов монетизации с высокой рентабельностью. Так что, при таком богатом выборе худшее, что могут сделать паблишеры, — это не делать ничего.