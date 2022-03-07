Чтобы контент веб-сайта можно было найти в Интернете, недостаточно просто хорошо поработать. Даже самые лучшие статьи обречены на провал, если они не будут созданы с хорошо структурированной и продуманной стратегией постпродакшна для достижения успеха. Если у вас нет последовательной стратегии, как вы поймете, с чего начать?

Стратегия – это эффективное распределение ресурсов для наилучшего достижения определенной цели. Если целью является высокий трафик, то каковы ваши ресурсы и на какие каналы или действия их нужно направить?

Перечисленные ниже каналы, как правило, сгруппированные по платному и бесплатному трафику, обычно используются крупными и малыми брендами для повышения осведомленности о бренде, внимания и конверсии. Умная стратегия цифрового маркетинга должна сочетать в себе набор тех каналов, которые лучше всего соответствуют вашему профилю, вашим ресурсам и вашим планам развития.

Платные источники трафика для вашего сайта

Нативная реклама

Учитывая риск усталости от рекламы на разных платформах, диверсификация тактики с помощью нативной рекламы помогает брендам оставаться видимыми в подходящей среде на других веб-сайтах без связанных с этим рисков.

Нативная реклама — это платный контент, который полностью интегрируется в окружающий контекст. Она подстраивается под внешний вид страницы, на которой находится, а также под тему и дизайн, чтобы быть полезной как пользователю, так и рекламируемому бренду. Когда все сделано правильно, как в случае с нативными рекламными решениями от MGID, она способствуют конструктивному взаимодействию с аудиторией, не ставя под угрозу пользовательский опыт и целостность веб-сайта.

Реклама в социальных сетях

Facebook. Facebook имеет 2,9 миллиардов активных пользователей в месяц и неизменно входит в пятерку самых посещаемых веб-сайтов по всему миру. Имея в своем арсенале WhatsApp и Instagram, этот гигант социальных сетей предлагает впечатляющее портфолио внутриплатформенных или кросс-рекламных опций, таких как видеопотоки и рекламные карусели, Stories и Facebook Marketplace. Средний пользователь нажимает на 12 объявлений в месяц; это не особенно впечатляет, но если умножить на 2,4 миллиарда, то получается довольно много.

Instagram наиболее популярен среди миллениалов, которые создают прочную лояльность к бренду и чрезвычайно восприимчивы к качественной и стильной рекламе. Реклама должна быть хорошо контекстуализирована, чтобы привлечь внимание целевой аудитории. Во всех типах объявлений, от фото и видео до карусели или коллекции, вам необходимо тщательно интегрировать свой меседж и призыв к действию в изображения. Осторожно: что бы вы ни думали, гендерное разделение среди пользователей примерно 50/50.

LinkedIn — идеальное место для рекламы B2B. Поскольку платформа ориентирована на профессионалов, ваша реклама должна соответствовать тону и намерениям этих >300 миллионов активных пользователей в месяц (а всего на сайте более 700 миллионов аккаунтов). Рекламные сообщения, динамическая или медийная реклама, а также InMail — все это распространенные формы рекламы на этой платформе.

Twitter, возможно, потерял часть своего блеска за последние пару лет, но его ежедневная аудитория по-прежнему достигает 190 миллионов пользователей. Более того, эти пользователи, как правило, очень вовлечены. Короткая реклама с анимированными изображениями или видео будет идеальным вариантом. Рекламное предложение этой платформы очень оригинальное: Follower Ads, Takeover или Twitter Amplify в сочетании с более стандартными рекламными объявлениями, что помогает воспользоваться преимуществами взаимодействия с пользователями и пользовательской базой, ориентированной на мобильные устройства. Имейте в виду: две трети аудитории — мужчины.

YouTube. Объявления In-Stream или заставки являются наиболее распространенной формой рекламы на этой платформе. Что касается видеорекламы, YouTube может похвастаться 2 миллиардами пользователей в месяц - это самая высокая эффективность маркетинга, которую можно купить. Почти исключительно, в отличие от большинства других платформ социальных сетей, видеореклама на YouTube потребляется со звуком в 95% случаев.

TikTok теоретически охватывает ту же демографическую группу, что и Facebook. На практике все сильно зависит от региона; в некоторых случаях аудитория TikTok в основном моложе 24 лет. TikTok все еще развивает свою рекламную модель, поэтому возможен ряд настроек. Однако в целом стандартная модель предлагает только простые 9-секундные видеообъявления.

Пинтерест. Рекламные пины, то есть реклама в Pinterest, должны выглядеть точно так же, как обычные пины (конечно, за исключением метки «Спонсор»). Поэтому внешний вид должен соответствовать контексту. Охват и коэффициент конверсии могут быть не такими высокими или быстрыми, как в случае с другими социальными сетями. Однако все зависит от типа вашего бизнеса.

Медийная реклама

Google, Amazon, Bing и другие платформы для медийной рекламы имеют высокий охват и конверсионный потенциал. Только у Google около 2,5 миллиардов пользователей и более 90% поискового рынка. При посещении страниц результатов поиска Google в среднем 19% пользователей нажимают на медийные объявления. Цифра на самом деле варьируется в зависимости от отрасли или категории, но остается весьма впечатляющей по всем направлениям.

Тем не менее, медийная реклама также может быть весьма конкурентоспособной и, следовательно, дорогостоящей. Будьте готовы платить минимум 1000 долларов в месяц за очень небольшую кампанию. В самых «многолюдных» категориях и с более плотной аудиторией это будет стоить около 10 000 долларов в месяц. А результат зависит от очень многих факторов. Так что это стоит пробовать только если у вас есть достаточно времени, опыта и денег.

Источники бесплатного трафика

SEO

59% пользователей Google посещают одну страницу — и менее 1% переходят на вторую страницу результатов.

В случае с SEO у вас действительно не будет второго шанса произвести первое впечатление. Органический бесплатный трафик из поисковых систем приходит, когда ваша страница оптимизирована для поисковых систем. Сюда входит более 200 переменных, начиная от ключевых слов и обратных ссылок и заканчивая грамматической правильностью, скоростью загрузки, а также рядом технических оптимизаций.

Хотя трафик сам по себе бесплатный, оптимизация этих факторов требует больших ресурсов и может занять довольно много времени. Для любого респектабельного веб-сайта SEO должно быть встроено.

Рекламные рассылки

В зависимости от ниши электронный маркетинг может иметь относительно высокую доходность от инвестиций. Это, впрочем, пока исчисляется невысокими однозначными цифрами, так что чудес не ждите. Коэффициент конверсии чуть больше 1% звучит ужасно, и все же электронный маркетинг настолько хорошо масштабируется, что компании не упускают шанса им воспользоваться, особенно бренды B2B и небольшие компании.

Можно надеяться на значительные результаты только в том случае, если у вас уже есть большая и хорошо подобранная база данных электронных адресов, инструмент (или дизайнер) для создания оптимизированных шаблонов, контент-маркетологи для разработки нужного контента в нужное время и программное обеспечение для автоматизации отправки и мониторинга аналитики, такие как рейтинг кликов.

Социальные сети

Присутствие в социальных сетях — не проблема для брендов B2C. Не обязательно создавать страничку со всеми прибамбасами, но нужно будет постоянно ее обновлять и добавлять оригинальный контент.

Кроме того, ваш бренд может участвовать в более крупных разговорах, комментируя соответствующие темы. Излишне говорить, что тон должен соответствовать имиджу вашего бренда и контексту.

Дополнительным преимуществом страницы компании в соцсетях является то, что ваш контент может мигом разлететься по интернету, если у вас получится попасть в точку. Еще один плюс — все ваши сообщения, а также сообщения ваших партнеров будут связаны с вашим присутствием в социальных сетях и усиливать ваш голос.

Гостевой блог

Гостевой блог — это проверенный временем способ укрепить авторитет и отношения. В обмен на предоставление бесплатного контента другому веб-сайту вы получаете признание, видимость и (что наиболее важно) обратные ссылки на ваш собственный веб-сайт.

Его сложнее масштабировать, но это по-прежнему остается надежной техникой для того, чтобы ваш бренд упоминали там, куда вам иначе было бы никак не попасть.

Как отслеживать эффективность

Нельзя управлять тем, что нельзя измерить. После того, как вы оценили все доступные варианты и распределили ресурсы, вам необходимо назначить коды кампаний контенту. Только тогда вы сможете отслеживать эффективность своих усилий с помощью служб веб-аналитики, таких как Google Analytics.

Google Analytics - не только бесплатный инструмент, он еще и поддерживается данными из поисковой системы с самым высоким трафиком, а также связан с бесплатным и простым в использовании генератором UTM-кода от Google . Если ваш веб-сайт связан с Google Analytics (или любым другим альтернативным инструментом), вы можете отследить происхождение кликов на сайте и оценить рентабельность инвестиций всех ваших конверсий.

И что тогда?

Кампании могут увеличить краткосрочный трафик за счет повышения осведомленности, но они могут не продвигать пользователей вниз по воронке продаж к этапу конверсии. А вот и основная часть:

Создайте свою стратегию для получения конверсий, а не трафика. Создайте базу лояльных подписчиков из конвертированных пользователей. Этого не может произойти без трафика из этих каналов; однако не упускайте из виду конечную цель.

Есть ли риски?

Потерять деньги. В большинстве случаев самым большим риском является просто потеря денег. Даже при самых продуманных параметрах настройки и таргетинга рекламы есть вероятность провала. A/B-тестирование и постоянные корректировки - довольно частое явление в цифровом маркетинге.

Штрафы поисковых систем. Когда вы пытаетесь получить трафик без достаточных знаний или учета передового опыта в цифровом маркетинге, вы можете понести за это наказание. Сомнительные методы построения ссылок, источники трафика с сомнительной репутацией, нарушения на странице и т. д. могут повредить вашей видимости в Интернете.

Безопасность бренда. Точно так же, как вы не позволите своему ребенку играть с непутевыми детьми из соседнего района, вы не захотите, чтобы ваш бренд был помещен в неблагоприятный контекст. Реклама, отображаемая на веб-сайте с дурной репутацией или рядом с сомнительной рекламой или контентом, может нанести вам вред как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Заключение

Чтобы быть успешным, веб-сайт должен генерировать трафик с помощью комбинации тактик. Комбинация зависит от вашей вертикали, местоположения и аудитории, а также от имеющихся у вас ресурсов. В большинстве случаев ваша тактика будет включать SEO, социальные сети и какую-то форму платной рекламы.

Вы можете выбрать и реализовать эти тактики в меньшем или большем масштабе. Используя нативную рекламную платформу MGID и другие платформы, вы можете значительно ускорить процесс получения трафика. Опыт MGID на рынке, масштабируемая мощность и оптимизированные технологии таргетинга могут дать вам преимущество в увеличении трафика и конверсий.